¿Llegó el fin de la era de los muñecos Labubu?: Llegaron a Argentina nuevos coleccionables a menor precio

Una usuaria a través de su cuenta de X, anticipó una nueva tendencia de muñecos, de gran calidad y excelente precio.

Los Pop Toys , una nueva tendencia llegó a Argentina ofreciendo mayor calidad y precios mucho más accesibles que los icónicos muñecos Labubu.

La tendencia popular de los muñecos Labubu podría haber llegado a su fin. El origen de este accesorios, que fueron conquistando terreno remonta a personajes de libros ilustrados, se han convertido en íconos virales y en un accesorio de moda indispensable para carteras, elegido por millones.

Si bien esta tendencia fue precedida por los capibaras, Labubu es el fenómeno actual, y su explosión global se debe principalmente a Lisa, estrella del grupo de K-pop BLACKPINK, quien en 2024 publicó una selfie con un Labubu de tamaño gigante. Desde entonces, celebridades como Rihanna, Kim Kardashian, David Beckham y Dua Lipa mostraron sus propios muñecos. En Argentina, figuras como Wanda Nara los combinan con carteras de lujo, y Rodrigo De Paul fue visto con un Labubu personalizado con la camiseta número 7 de la Selección.

Muñecos Labubu Muñecos Labubu la tendencia que invade bolsos y mochilas: el nuevo accesorio de moda para chicos y grandes. La nueva tendencia que ingresó al mercado Al país ha ingresado un nuevo fenómeno de juguetes coleccionables que podría destronar a los Labubu. Se trata de los Pop Toys, unas figuras de diseño que comenzaron a viralizarse en redes sociales por su alta calidad y, sobre todo, por su precio accesible. Estos muñecos se venden en el popular formato de blind box (caja sorpresa), lo que significa que el comprador no sabe qué modelo específico le tocará hasta que abre el empaque, gran similitud que comparten con el accesorio de bolsos y carteras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jefadelahorro/status/1971687560390058422&partner=&hide_thread=false Llegaron los POP TOYS a Argentina

Los conseguis en DD2 (el de bolucompras) son los originales. Viene estilo “sorpresa” la calidad esssss hermosa pic.twitter.com/UWWsNyfZoj — Jefa del ahorro (@jefadelahorro) September 26, 2025 El furor fue impulsado por la influencer "Jefa del ahorro", quien se encarga de compartir en redes sociales con sus seguidores información de compras y ahorro. A través de su cuenta de X, anunció que los muñecos ya están disponibles en el país.

Los primeros reportes de usuarios confirman la gran calidad de los materiales y el diseño, que califican de "hermosa". Actualmente, los Pop Toys originales se consiguen en la cadena de tiendas DD2, conocida popularmente como "el local de Bolucompras", un punto de referencia donde suelen hallarse productos virales e ingresos del extrerior.

Menor precio mejor calidad La principal diferencia entre ambas tendencias radica en el precio. Mientras que las cajas originales de los "muñecos tenebrosos" Labubu suelen arrancar en $25.000 y pueden superar los $59.000. La línea de Pop Toys ofrece un rango de precios amplio, lo que permite la participación de un público diversoLas figuras más pequeñas rondan en precios desde $1.900. Con respecto a la gama media, cajas de mayor tamaño, varían entre $10.000, $15.000 y $20.000. Finalmente, la gama alta incluye el coleccionable más caro de la línea, que alcanza los $49.000. Según la Agencia Noticias Argentinas, esta estrategia de precios escalonados busca captar un público masivo, ofreciendo un bajo costo de entrada para competir directamente con otras figuras coleccionables que se han vuelto muy costosas en el mercado local.