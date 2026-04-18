"Llegar hasta acá no fue fácil": el emotivo posteo de Juan Cruz Yacopini a cuatro meses de su accidente. 

A casi cuatro meses del grave accidente que sufrió en el Dique El Carrizal , la recuperación del piloto Juan Cruz Yacopini avanza y llena de esperanza a sus familiares, amigos, mendocinos y a toda la comunidad deportiva.

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Desde el Instituto Fleni , donde se encuentra internado, el joven compartió un mensaje acompañado por una imagen de él mismo, de pie, en pleno proceso de rehabilitación física.

"En 2 días cumplo 4 meses de mi accidente. Esto lo escribo solo, con la ayuda de mucha gente, médicos, terapista, ocupacionales, kinesiologo, enfermeras, camilleros,familia, amigos, novia y mucha mucha gente que desde el principio me banco", comenzó en la publicación.

" Sin dudas que llegar hasta acá no ha sido nada fácil, pero estoy convencido que si sigo trabajando creyendo en mí voy a poder lograr todo lo que tengo pensado y sueño. No tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que pone su granito de arena", agradeció.

El posteo, que rápidamente se llenó de comentarios de alientos y muestras de cariño concluyó: "Detrás de esta foto, hay muchas horas de trabajo duro, pero también hay un gran resultado que me llena de satisfacción y no lo quería dejar pasar y compartirlo con todos ustedes. Nuevamente, gracias a todos", y cerró: "PD: Sin alguien del cielo, me sostiene".

Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación. Instagram Juan Cruz Yacopini

El trágico accidente de Juan Cruz Yacopini

El pasado 19 de diciembre de 2025, el joven piloto, durante una jornada de descanco son amigos en el Dique El Carrizal, se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, golpeando su cabeza contra el fondo.

Tras quedar inconsciente, fue rescatado por sus acompañantes y, en el trayecto hacia un centro asistencial, sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a realizar maniobras de reanimación por parte de profesionales de una ambulancia. El diagnóstico inicial fue un politraumatismo grave y shock medular, cuadro que lo mantuvo en estado crítico.

El trágico accidente le impidió participar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica. El piloto venía de ser campeón mundial de Bajas Cross-Country de la FIA .