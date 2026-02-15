El conmovedor reencuentro de Juan Cruz Yacopini en medio de su rehabilitación

El piloto mendocino continúa su recuperación en el Instituto Fleni tras su grave accidente en El Carrizal. El joven piloto compartió la sorpresiva visita del neurocirujano que lo atendió en sus horas más críticas.

Juan Cruz Yacopini, actual campeón mundial de Bajas Cross-Country de la FIA 2025, atraviesa uno de los desafíos más difíciles de su vida fuera de las pistas. Actualmente internado en el Instituto Fleni de Buenos Aires, el joven piloto utilizó sus redes sociales para compartir lo que calificó como una "visita inesperada": el reencuentro con Alfredo Guiroy, el prestigioso neurocirujano que integró el equipo médico que lo intervino tras su accidente en Mendoza.

El vínculo entre el deportista y el especialista trascendió lo estrictamente profesional durante los días de internación en terapia intensiva. "De doctor pasó a ser mi amigo y, como todos mis amigos, hoy es un hermano de la vida", expresó Yacopini con emoción en sus redes sociales.

El doctor Guiroy, especialista en columna, viajó desde Mendoza a Buenos Aires por tan solo unas horas con el único objetivo de sorprender y acompañar al piloto en su proceso de recuperación.

Un accidente que cambió sus planes El difícil presente de Yacopini es consecuencia de un grave accidente ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal. Durante una jornada de descanso junto a amigos, el piloto se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, golpeando su cabeza contra el fondo.

Tras quedar inconsciente, fue rescatado por sus acompañantes y, en el trayecto hacia un centro asistencial, sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a realizar maniobras de reanimación por parte de profesionales de una ambulancia. El diagnóstico inicial fue un politraumatismo grave y shock medular, cuadro que lo mantuvo en estado crítico y le impidió participar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.