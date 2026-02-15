15 de febrero de 2026 - 14:24

El conmovedor reencuentro de Juan Cruz Yacopini en medio de su rehabilitación

El piloto mendocino continúa su recuperación en el Instituto Fleni tras su grave accidente en El Carrizal. El joven piloto compartió la sorpresiva visita del neurocirujano que lo atendió en sus horas más críticas.

Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación

Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación

Foto:

Instagram Juan Cruz Yacopini
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Juan Cruz Yacopini, actual campeón mundial de Bajas Cross-Country de la FIA 2025, atraviesa uno de los desafíos más difíciles de su vida fuera de las pistas. Actualmente internado en el Instituto Fleni de Buenos Aires, el joven piloto utilizó sus redes sociales para compartir lo que calificó como una "visita inesperada": el reencuentro con Alfredo Guiroy, el prestigioso neurocirujano que integró el equipo médico que lo intervino tras su accidente en Mendoza.

Leé además

Adrián Yacopini apuesta por la electromovilidad.

Adrián Yacopini. "Queremos tener el 12% del mercado de autos eléctricos"

Por Soledad Gonzalez
El conmovedor mensaje de Juan Cruz Yacopini.

La primera sonrisa de Juan Cruz Yacopini: el conmovedor mensaje que ilusiona a todo Mendoza

Por Redacción Deportes

El vínculo entre el deportista y el especialista trascendió lo estrictamente profesional durante los días de internación en terapia intensiva. "De doctor pasó a ser mi amigo y, como todos mis amigos, hoy es un hermano de la vida", expresó Yacopini con emoción en sus redes sociales.

El doctor Guiroy, especialista en columna, viajó desde Mendoza a Buenos Aires por tan solo unas horas con el único objetivo de sorprender y acompañar al piloto en su proceso de recuperación.

Embed

Un accidente que cambió sus planes

El difícil presente de Yacopini es consecuencia de un grave accidente ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal. Durante una jornada de descanso junto a amigos, el piloto se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, golpeando su cabeza contra el fondo.

Embed

Tras quedar inconsciente, fue rescatado por sus acompañantes y, en el trayecto hacia un centro asistencial, sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a realizar maniobras de reanimación por parte de profesionales de una ambulancia. El diagnóstico inicial fue un politraumatismo grave y shock medular, cuadro que lo mantuvo en estado crítico y le impidió participar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.

Futuro y esperanza

Aunque la situación de salud del piloto se maneja con hermetismo, se sabe que su tratamiento en Buenos Aires está enfocado en una recuperación progresiva. En los últimos días, se lo ha visto acompañado constantemente por familiares y amigos cercanos.

Debido a la complejidad de su cuadro, su círculo íntimo y el equipo médico evalúan los próximos pasos, que podrían incluir el traslado de Yacopini a Estados Unidos para continuar con una rehabilitación especializada. Por el momento, gestos como la visita de su "doctor amigo" refuerzan el ánimo del campeón en su camino hacia la recuperación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Jesse Bisiwu, la joya belga de 18 años que es pretendido por el Barcelona.

Barcelona apunta a Jesse Bisiwu, la joya belga de 18 años que recuerda a Lamine Yamal y aleja a Julián Álvarez

Por Nicolás Salas
Mundial 2026 en riesgo: la pelea de los 6 millones que podría mudar los partidos de Inglaterra y Escocia.

Mundial 2026 en riesgo: la pelea de los 6 millones que podría mudar los partidos de Inglaterra y Escocia

Por Nicolás Salas
La Fórmula 1 y el caso Epstein: los documentos secretos que exponen a los dueños y jefes del paddock.

La Fórmula 1 y el caso Epstein: los documentos secretos que exponen a los dueños y jefes del paddock

Por Nicolás Salas
Mehdi Taremi, delantero del Olimpiacos y de la Selección de Irán.

Irán rumbo al Mundial 2026: cancelaciones y problemas diplomáticos complican su preparación

Por Nicolás Salas