Llamado a la solidaridad de Conin: piden donaciones para abrir el hospital dedicado a niños malnutridos

El fundador y presidente de la Fundación CONIN, Abel Albino, referente en la lucha contra la desnutrición infantil en Argentina, realizó un video reflexionando sobre: la próxima inauguración del nuevo hospital- que la organización está construyendo en Las Heras-; los gastos de funcionamiento del nuevo edificio; y la difícil situación económica que atraviesa el país y también Mendoza, de la que CONIN no escapa.

En un video el pediatra mendocino le habló especialmente a quienes fueron sus pacientes durante casi 50 de ejercicio profesional:

“Es un gusto enorme poder hablarles principalmente a mis pacientes de tantísimos años, a mis amigos de toda la vida, a mis parientes, a los mendocinos todos, en esta oportunidad lo hago para pedirles ayuda. Estamos por inaugurar un hospital fantástico, que les va a encantar y CONIN tiene 84 personas a cargo en Mendoza Capital. Necesito pagar sueldos. Necesito la ayuda de todos ustedes. Necesito que sean donantes de CONIN, con un monto mensual pequeño- tomemos como referencia una caja de leche entera en polvo- para poder mantener toda la estructura a la organización. Hoy les pido ayuda a ustedes. Todo será bien recibido y bien utilizado. Muchísimas gracias”, explicó emotivo el Dr. Albino.

Para colaborar con Fundación CONIN se puede ingresar a https://donaronline.org/fundacion-conin/alimentando-suenos o comunicarse al celular de CONIN (WhatsApp o llamada) +54 261 3346021 de 8 a 14 horas.

Maru Botana se sumó al pedido

La madrina de Fundación CONIN es Maru Botana, y ella aprovechó su presencia en redes sociales para explicar su participación en el proyecto e invitar a toda la sociedad a sumarse.

“Hace varios meses que estoy viviendo adentro de Conin, junto a @totodellacqua. Al principio veníamos como a investigar que se necesitaba, cómo podíamos ayudar; hoy ya estamos adentro, estamos comprometidos porque estamos convencidos que hoy , hay que moverse para lograr el país con el que todos soñamos”, escribió en Instagram.

“Estamos viajando a Mendoza todas las semanas, creo que nunca lo hubiera hecho, por trabajo. La realidad que Conin nos atrapó, sus chiquitos, sus profesionales, sus mamás. Estoy escribiendo y me emociona el como poder transmitirles lo que se siente. Y una de las cosas mas importantes es estar, es mirar, es hacerlos sentir importantes. Hoy se me esta haciendo difícil, yo se lo que se vivió mundialmente con esta Pandemia, no estoy en mi mundo. Hoy sé que soy la responsable de que esto funcione, pero no por ser quien soy, sino porque quiero que ellos puedan ser felices, que puedan tener una vida digna y que puedan tener sueños. Ojala se quieran subir a este tren, me encantaría. Yo estoy acá por siempre”, publicó la cocinera, junto con los contactos y cuentas bancarias para contribuir al proyecto.

Maru Botana y el Dr. Albino recorrieron el hospital de Conin que está a punto de abrir sus puertas

Sobre el nuevo hospital de Fundación CONIN

El nuevo hospital de CONIN será un centro con características únicas en Latinoamérica, ubicado en Las Heras, Mendoza. La inversión total es de 85 millones de pesos y la obra ya cuenta con un 95% de avance.

El edificio que está en construcción está ubicado en la intersección de Lisandro Moyano y Dorrego de El Plumerillo Las Heras. La obra se encuentra en su etapa final. Contará con 16 habitaciones dobles, con capacidad para 32 niños junto a sus madres o acompañantes, 10 baños con duchas para internación, 15 baños en total, lo que implica un incremento del 50% en cuanto a capacidad de atención. El edificio cuenta con todo lo necesario para convertirse en un centro único en Latinoamérica

La obra de 1.200 metros cuadrados, está realizado bajo la modalidad de hormigón pretensado y las últimas tecnologías constructivas, ya tiene un gran avance y podría estar finalizado en las próximas semanas, con la ayuda de aportes de particulares y empresas.

Sobre CONIN

El principal objetivo de Fundación CONIN es erradicar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza, para luego extenderse al resto de América Latina y el mundo.

En 28 años de funcionamiento, Fundación CONIN atendió a 32.000 niños, beneficiando de manera indirecta a 120.000 personas. La organización cuenta con dos centros modelo en Mendoza, y más de 110 centros en 18 provincias de Argentina, además cuenta con centros CONIN en Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Gambia (África).