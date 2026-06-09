Escribanos a un clic: nueva plataforma para hacer trámites notariales a distancia y más rápido en Mendoza

A partir de ahora, en Mendoza se puede certificar una firma, tramitar un permiso para sacar un menor del país, autorizar la conducción de un vehículo o firmar el acuerdo con los garantes para un alquiler sin moverse de la silla de la cocina.

Incluso, no se trata de una cuestión solo de comodidad sino también de tiempo: muchos trámites que requieren la actuación de un escribano , ya no requerirán días sino que podrán obtenerse con inmediatez. Esto gracias a lo que podría considerarse casi como una revolución en lo que a gestiones se refiere gracias a la nueva herramienta que presentó el Colegio Notarial de Mendoza : la Plataforma de Actuaciones Notariales a Distancia (PAND).

La apuesta de los escribanos es facilitar el acceso de la gente a este tipo de gestiones con la incorporación de esta tecnología, que ya han sumado otras provincias. La expectativa es que en el corto plazo pueda desarrollarse una plataforma unificada a nivel nacional.

Los tiempos de las cuestiones burocráticas, la necesidad de acordar horarios de encuentro entre diversos actores y hasta los traslados suelen funcionar como un impedimento para la concreción de gestiones y dilatar los plazos. Incluso muchas personas hasta deben perder una jornada laboral o pedir permiso en sus empleos.

Esto será cosa del pasado para muchos trámites con esta nueva modalidad. “Se trata de un hito histórico de modernización que transforma por completo el paradigma del servicio notarial en la provincia, eliminando las fronteras físicas y facilitando el acceso a la seguridad jurídic a”, remarcaron desde el Colegio.

Colegio Notarial de Mendoza Valeria Álvarez, presidenta del Colegio Notarial de Mendoza, en el lanzamiento de la nueva plataforma

A este nuevo servicio pueden acceder ciudadanos que se encuentren en cualquier lugar del territorio de Mendoza al momento de requerir la gestión o fuera del país. Las autoridades aclararon que no podrán hacerlo quienes se encuentran en otras provincias, aun siendo mendocinos, ya que por una cuestión de competencia jurisdiccional les corresponde actuar a los colegios locales.

Virginia Terk, asesora del Consejo Superior del Colegio enumeró ejemplos del tipo de trámites en que puede utilizarse: “Certificación de firmas, lo más usual es el contrato de locación, autorización de manejo, boletos de compra-venta, declaración jurada, por ejemplo, para postular a becas que te piden certificar la firma en alguna declaración jurada y cualquier cuestión que lleve certificación de firma”, resumió.

Por otra parte, Valeria Álvarez, presidenta del Colegio Notarial de Mendoza, se refirió a aquellos casos en los que no puede utilizarse porque aún se manejan en soporte papel. Por ejemplo el 08 del auto o las escrituras públicas. “Todo lo que es instrumento público se sigue firmando en la escribanía, presencial, esto es solo para instrumentos privados, todo lo que requiere certificación de firma”, apuntó. A modo de ejemplo de aquellas que no pueden hacerse vía digital mencionó la escritura de la casa, escritura de transferencia a otro o un poder, un testamento o una convención matrimonial.

Seguridad de la información

El desarrollo y la implementación de este sistema en la provincia fue posible gracias a un convenio de colaboración institucional con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, entidad que cedió la plataforma al colegio mendocino. Además ya se utiliza en Catamarca y Chaco.

Uno de los aspectos críticos es la seguridad, por lo que remarcan que tiene diversos mecanismo por los cuales se garantiza. Dado que se trata de documentación que puede resultar particularmente sensible, aseguran que es prácticamente imposible que se produzca un hackeo.

Escribanos de todo el país se reúnen en Mendoza para impulsar el desarrollo de la actividad. Foto: Imagen ilustrativa Gracias a la nueva Plataforma de Actuaciones Notariales a Distancia (PAND) de Mendoza, ya no será necesario reunirse para muchos trámites. Foto: Imagen ilustrativa

“El sistema está diseñado bajo estrictos estándares de seguridad y cuenta con la validación e integración del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), garantizando la legitimidad absoluta y la protección de la identidad de los usuarios en el entorno virtual”, resaltaron.

Beneficios de la nueva plataforma: accesibilidad, velocidad e inclusión

Desde la entidad subraya que, gracias a esto, los ciudadanos ya no tendrán la obligación de asistir presencialmente a una escribanía para realizar certificaciones de firmas, pudiendo completarlos de manera 100% digital.

“Esta innovación resulta ideal para simplificar la vida de los adultos mayores, personas con movilidad reducida o aquellos ciudadanos que residen en los departamentos más alejados del Gran Mendoza”, afirmaron desde la organización.

Autoridades del colegio mencionaron algunos beneficios claros que puede conllevar esta nueva herramienta para los usuarios. Uno de ellos es el ahorro de tiempo y dinero para los individuos y especialmente para las empresas, ya que evitan trasladarse para hacer gestiones pero además ya reciben el documento en formato digital lo que facilita su distribución, incluso evitando el servicio de mensajería.

También mencionaron que ha sido muy bien recibido por los corredores inmobiliarios ya que facilita la firma de los garantes en contratos de locación, es decir que se evitan los inconvenientes de coordinar entre varias personas y esto resulta un facilitador para la concreción de los alquileres.

Otro aspecto mencionado es que, en la temporada cercana a las vacaciones, hay un incremento de solicitudes de permisos para traslado de menores y para conducir vehículos, entonces de esta manera, dijeron que quizás en 24 o 48 horas se tiene el instrumento.

Terk agregó que otra virtud es que está habilitada las 24 horas de cualquier día por lo que si el escribano quiere trabajar fuera del horario de oficina, puede hacerlo.

Cómo proceder con los nuevos trámites on line

Los requirentes deberán contar con un dispositivo con cámara, pantalla táctil y que se pueda geolocalizar. El trámite lo puede iniciar el ciudadano a través de la plataforma donde tendrá a disposición una lista de escribanos, o si ya tienen vínculo con un profesional, seleccionar su nombre. En breve se espera sumarla directamente en la página del colegio, mientras tanto puede consultarse en el enlace de la provincia de Buenos Aires.

El acceso se realiza con claves AFIP, ANSES o Mi Argentina, lo que habilita al ciudadano a solicitar al notario de su elección, cargar la documentación necesaria y mantener una audiencia virtual previa para revisar el instrumento, replicando los pasos que tradicionalmente se llevan adelante en una escribanía.

Se acuerda el encuentro para el acto notarial que se hará mediante videollamada y donde se constatan las condiciones adecuadas para el procedimiento. Además, se pueden agregar más participantes, por ejemplo en el caso de una compra-venta.

En el momento de la firma, el sistema geolocaliza al requirente, quien debe ratificar bajo juramento que la ubicación detectada es real, y valida su identidad mediante datos biométricos cruzados con RENAPER. En caso de no tener firma digital, se puede firmar de manera manuscrita sobre la pantalla táctil del dispositivo y queda respaldada por la firma digital del escribano interviniente y por el certificado de aplicación del Colegio Notarial.

Los instrumentos resultantes son íntegramente digitales y conservan la misma validez jurídica que sus equivalentes en papel. Llevan la firma digital del escribano interviniente y el certificado de aplicación del Colegio Notarial de Mendoza