El trámite de escrituración de inmuebles -ya sea por compra, venta o herencia- es uno de los más frecuentes que la ciudadanía debe completar con la participación de un escribano . Y, gracias al lanzamiento de una flamante herramienta para la que trabajaron en conjunto el Colegio Notarial y el Poder Judicial de Mendoza , este trámite -que solía ser engorroso por sus plazos- se convertirá en "exprés" .

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Por medio de la creación de la Mesa de Entradas Digital y la Calculadora de Tasas de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia -que estará disponible a partir de abril-, la interacción será más ágil y eficiente a la hora de realizar trámites referidos a las escrituras inmobiliarias .

Según resaltaron los actores de este acuerdo y esta flamante herramienta, se trata de un "salto histórico hacia la digitalización registral" . Y aclararon que será un beneficio en lo referido a la celeridad de los trámites , aquellos que antes podían tomar semanas.

Los trámites de escrituras de viviendas serán más rápidos en Mendoza gracias a una esperada herramienta

La agilización de los trámites para escriturar inmuebles -al menos se limitará a estos bienes, aunque está previsto ampliar a futuro- marca un hito en la modernización de la administración pública provincial. Además, según resaltaron tanto desde el sector de los notarios como desde la Justicia, también representa un aporte con miras a brindar un servicio más transparente, moderno y cercano a las necesidades , tanto de los profesionales como de la ciudadanía.

De la presentación participaron autoridades del Colegio Notarial de Mendoza, del Colegio de Agrimensores y figuras clave del Poder Judicial, como el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Julio Gómez , además de la directora de Registros Públicos, Paula Alfonso .

Escribano Los trámites de escrituras de viviendas serán más rápidos en Mendoza gracias a una esperada herramienta Gentileza

Modernización con impacto real y beneficios para el ciudadano

Durante 2025 y en lo que va de 2026, el plan de modernización operativa y digital del Registro de la Propiedad ha permitido avances informáticos significativos. Gracias al financiamiento de la Ley Convenio, abogados, notarios, agrimensores, contadores y corredores inmobiliarios cuentan en la actualidad con herramientas que permiten una interacción más ágil y eficiente con el Registro.

Entre los logros destacados que ya transforman el ejercicio profesional de los escribanos y escribanas se destacan:

Gestión de Poderes : Se desarrollaron módulos para inscripción, seguimiento y emisión de informes de poderes , incluyendo actos como revocatorias y sustituciones.

: Se desarrollaron , incluyendo actos como revocatorias y sustituciones. Acceso Inmediato : Se implementaron pedidos de copias de tomos con visualización en línea de matrículas y documentos digitalizados.

: Se implementaron de matrículas y documentos digitalizados. Validación de Datos : Se articuló una interoperabilidad entre la Dirección de Registros Públicos (DRP), el Colegio Notarial y el Registro Civil para la validación de datos personales y profesionales.

: Se articuló una para la validación de datos personales y profesionales. Digitalización Federal : Se puso en marcha un ambicioso plan de escaneo de tomos que ya completó la tercera y cuarta circunscripción, con proyección de finalizar la primera hacia 2028.

: Se puso en marcha un ambicioso plan de que ya completó la tercera y cuarta circunscripción, con proyección de finalizar la primera hacia 2028. Autenticación y Turnos: Se puede acceder a ellos mediante la plataforma "Mendoza x mí", así como también se habilitaron de turnos web para profesionales.

Colegio Notarial Mendoza portada.png Los trámites de escrituras de viviendas serán más rápidos en Mendoza gracias a una esperada herramienta Archivo

Herramientas que ayudan a la eficiencia del trabajo notarial

El Calculador Automatizado de Tasas y la Mesa de Entradas Digital de Escrituras se suman a la reformulación de las plataformas de autoconsulta de inmuebles, titularidad e inhibiciones.

"Nuestro objetivo es brindar herramientas que hagan más liviano y eficiente el trabajo de los colegas, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones", destacó la presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez.

Más beneficios a futuro: trámites certificados a distancia

Durante los próximos meses, otra de las herramientas que anunciarán el Poder Judicial de Mendoza y el Colegio Notarial provincial estará vinculada con la posibilidad de concertar certificaciones notariales a distancia.

Escribanos asesorarán gratuitamente sobre alquileres, donaciones, herencias y autorizaciones para niños: dónde y cuándo. Foto: Colegio Notarial de Mendoza. Los trámites de escrituras de viviendas serán más rápidos en Mendoza gracias a una esperada herramienta Imagen ilustrativa

De esta manera, cualquiera de estos trámites se van a poder certificar -con avales del ARCA o del Renaper, por ejemplo- sin que la persona tenga que trasladarse físicamente a la oficina del notario.

Por medio de videollamadas, cualquier ciudadano o ciudadana podrá mantener la reunión con el escribano o la escribana para concretar las certificaciones. Este avance será de gran utilidad para personas mayores, personas con movilidad reducida o para quienes viven a distancias considerables.

Es una herramienta que ya está activa en la Provincia de Buenos Aires y podrá hacerse dentro de la provincia de Mendoza o con ciudadanos que se encuentren fuera del país (mas no con residentes de otras provincias).