Según Unicef, la pobreza infantil en Argentina bajó al 42,3% en 2025 y alcanzó la cifra más baja en siete años

Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza infantil en Argentina experimentó una caída significativa, situándose en el 42,3% según un informe de Unicef . Este dato representa el nivel más bajo registrado desde 2018 y marca una notable recuperación respecto al pico crítico del primer semestre de 2024, cuando el indicador había trepado al 67,1%.

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En términos absolutos, el informe titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños estima que 5,1 millones de menores viven en hogares pobres, frente a los 6,3 millones que se contabilizaban un año atrás.

Por su parte, la indigencia infantil también mostró un descenso , ubicándose en el 9,4%. Esto implica que 1,1 millones de chicos residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria.

A pesar de la mejora, Unicef destacó que persiste una "sobrerrepresentación" de la niñez en la pobreza: mientras que el índice general de la población es del 28,2%, entre los menores de 18 años la cifra escala casi 14 puntos por encima.

El estudio identifica grupos donde la precariedad económica se concentra con mayor dureza. La pobreza afecta al 68,8% de los niños en hogares con bajo clima educativo y llega al 74,8% cuando el principal sostén del hogar está desempleado.

Informe pobreza Unicef

Asimismo, la informalidad laboral es un factor determinante: en hogares con empleo no registrado, la pobreza infantil alcanza el 55,2%, en contraste con el 21,5% de los hogares con empleo formal.

Un punto clave en la reducción de la pobreza extrema fue el impacto de las políticas públicas. Según Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar evitaron que la indigencia fuera seis puntos porcentuales más alta. "Estos instrumentos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario", afirmó el directivo.

Alertas para 2026

A pesar de las cifras positivas de 2025, el organismo internacional advirtió que la situación es frágil y no está plenamente consolidada. Las proyecciones para el primer semestre de 2026 anticipan una reversión parcial de la tendencia, con una pobreza que podría subir al 44,4% y una indigencia que escalaría al 10,8%.

Esta preocupación se fundamenta en las señales de restricción presupuestaria observadas a principios de 2026, donde la ejecución de fondos nacionales destinados a la infancia cayó un 6% real en comparación con el año anterior.

Desde UNICEF instan a combinar las transferencias monetarias con políticas de cuidado y una mejora en la calidad del empleo adulto para evitar que el retroceso de la pobreza sea solo una mejora transitoria.