La idea de aplicar un sistema de Licencia Nacional de Conducir por puntos surgió en todo el país hace más de una década, mientras que la actualización de Ley nacional de Tránsito (24.449) que incluía el sistema de Scoring fue aprobada en 2011. Sin embargo, a 11 años de su aprobación, la normativa no ha sido aplicada todavía. Precisamente la semana pasada y en una reunión con las autoridades de Seguridad Vial de todo el país (en San Luis), el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera anunció la pronta implementación de este sistema.

Independientemente de la tipificación de faltas (leve, grave, gravísima y concurso –dos o más faltas-) y de la multa económica por incurrir en ellas –ambos aspectos dependerán de cada jurisdicción-, existirá una base de 20 puntos que recibirán quienes obtengan su Licencia Nacional de Conducir. Al momento de que el conductor o la conductora salga del centro de emisión de carnets, tendrá esos 20 puntos acumulados. Este puntaje disminuirá en la medida en que sea sancionado por cometer diferentes faltas o infracciones (las multas se mantendrán, además). Y cuando el conductor llegue a 0 puntos, deberá estar –al menos- 60 días inhabilitado y sin carnet.

Licencia de conducir por puntos: taxistas piden mayor puntaje para quienes trabajan con autos. Foto: Imagen ilustrativa (Ignacio Blanco / Los Andes)

Tan antigua como la ley y la intención de los gobiernos de aplicar este sistema son las quejas de los conductores profesionales que trabajan durante gran parte del día arriba de vehículos. Por lo general, no están en contra del sistema de puntaje, sino que –sostienen- piden tener un total de puntos mayor que el de los otros conductores. “La alternativa sería darle más puntos a los conductores de taxis, ya que es gente que pasa gran parte del día en los vehículos y trabaja en ellos”, destacó el titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam), Pedro Guerra. Incluso, el referente de los dueños de taxis pidió que sería más lógico que, si todos los conductores comienzan la cuenta regresiva con 20 puntos, los taxistas deberían comenzar con –por lo menos- 30 puntos.

“No quiere decir que los taxistas tengan más permiso para cometer infracciones, sino que son trabajadores que están más tiempo en la calle, arriba del auto y manejando. Entonces, sin que tengan un trato preferencial, sería una alternativa que tengan 30 o 40 puntos en el sistema”, destacó Pedro Guerra.

“Me parece bien que nos den 50% más de puntos o, quizás, el doble. Porque esta es nuestra herramienta de trabajo y, si llegamos a 0, significa que no vamos a poder salir a trabajar”, argumentó a su turno Daniel quien menaj taxis desde hace casi 20 años.

Conductores de plataformas, divididos

Mendoza es una de las provincias donde las plataformas que vinculan a conductores asociados con pasajeros están reguladas. Así, por ejemplo, apps como Uber y Cabify pueden operar con licencias y en el marco de la ley. Algunos conductores que trabajan con estos servicios –lo hacen con sus vehículos particulares- también se mostraron entusiasmados con la posibilidad de contar con un plus en el puntaje de la licencia con scoring.

“Sería interesante conseguir que tengamos algunos puntos más en la licencia, principalmente porque estamos gran parte del día trabajando en los autos”, resumió Matías, un mendocino que trabaja con las plataformas.

Sin embargo, y aunque no se mostró taxativamente en contra de esta posibilidad, Diego –otro mendocino que trabaja con ellas- consideró que “no sería justo” que se los trate de forma diferente.

“Es cierto que estamos más tiempo en la calle y más expuestos a ciertas situaciones. Pero en el manejo tenés que ser siempre responsable, ya sea porque estés 10 minutos o 10 horas manejando. No creo que debamos tener más puntaje por ese tema. Si no cometés infracciones y hacés manejo prudente, no vas a perder puntos”, resaltó el conductor, quien también se mostró partidario de que exista el sistema de puntos.

“Es cierto que tendría sentido que a quienes manejamos en Uber o a quienes manejan taxis les dieran un poquito más de puntos, pero no sé si tanto tampoco. En la calle tenés que manejar bien. Y no me parece tampoco que tengamos que tener un trato diferencial”, insistió.

Dueños de taxis, molestos con las fotomultas

Pedro Guerra, de Aprotam, también se mostró muy molesto con situaciones a las que quedan expuestos, principalmente en los departamentos de Las Heras y de la Ciudad de Mendoza, a raíz de las fotomultas y en ocasiones en las que ni siquiera ellos son quienes manejar los autos (aunque están a su nombre).

“Estamos teniendo muchos problemas con la Municipalidad de Las Heras por los elevados montos de las fotomultas (llegan hasta 30.000 pesos). En el sector de los taxis, tenemos mucho recambio de choferes que manejan los autos que están a nombre de sus dueños. Entonces nos encontramos con el problema”, advirtió Guerra, de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza. “Si las multas va a recaer sobre el titular del taxi, va a llegar el momento en que no vamos a poder conducir más. Y si se llega a aplicar el sistema de la licencia por puntos, nos vamos a quedar sin puntaje sin siquiera haber manejado”, reflexionó.

Fotomultas en Las Heras\u002E

El problema, según explica Guerra, es que esta modalidad de multa se aplica sobre el vehículo y recae sobre su dueño, por más que quien haya cometido la falta sea otra persona –en este caso, un conductor de taxi- y cuente con la autorización correspondiente.

“Ya hemos planteado este problema. Pero evidentemente el objetivo de las fotomultas es recaudador, no interesa educar. Han puesto cámaras en semáforos que no están calibrados o sincronizados. No sé si quieren disminuir la cantidad de accidentes o quieren salvar al municipio recaudando”, acusó el titular de Aprotam, quien agregó que en la Ciudad de Mendoza sufren la misma problemática con conductores que se estacionan incorrectamente.

“Cuando hemos ido a explicar esta situación, nos dicen que tenemos que identificar a los conductores nosotros para que ellos se hagan cargo del pago. Pero somos solidariamente responsables y si él no responde, tenemos que pagar nosotros. Pareciera ser que siempre hay que dañar al que trabaja o da trabajo”, concluyó.