Laura Muñoz y su enérgico pedido al gobierno: que los testigos sean recompensados

Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, la mujer que denunció uno de los casos de corrupción más resonantes de la historia argentina, comenzó a transitar “el principio del fin”.

A exactamente 12 años de la denuncia pública a su ex esposo y padre de su hija “Poli”, aseguró a Los Andes, desde su hogar de Chacras de Coria, “que se puede ser honesto, hacer justicia y quedar vivo”.

Sin embargo, advirtió que le falta cumplir otro peldaño para estar totalmente tranquila: que se cumpla la ley de recompensa económica para los testigos protegidos.

Laura Muñoz y sus tres hijos.

El 6 de febrero de 2012 esta mujer de 49 años se presentó ante la Justicia para denunciar un caso de corrupción ligado a la compra de la empresa calcográfica que imprimía papel moneda (por el que fue preso el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou).

En realidad, su calvario había comenzado mucho antes, cuando descubrió la trama en la que su marido estaba envuelto, intentó convencerlo de que se alejara de aquella mafia y, lejos de eso, comenzó un verdadero infierno.

Testigo protegido

Pasó a integrar el Programa de Testigos Protegidos y aunque la ganancia, al fin de cuentas, dijo que fue “infinita”, en el camino perdió todo: trabajo, familia, amigos. Fue perseguida, amenazada, señalada.

“Hoy, al cambiar de gobierno el programa perdió su jefe, que hasta entonces era el kirchnerista Santiago Egure, y estamos acéfalos. Seguiré en el programa hasta alcanzar lo que denomino el principio del fin, es decir, reivindicar a quienes hacen lo que yo hice, darle un marco social a la ley y demostrar que se puede ser honesto. Hoy triunfan los deshonestos porque salen ganando”, dedujo, en clara alusión a Vandenbroele, quien, en su carácter de arrepentido, “recibió dinero y todas las contemplaciones, además de no haber ido preso”.

Laura dijo que confía en una pronta reunión con los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, con quienes planteará firmemente la importancia de establecer un sistema de recompensas para los que delaten y ayuden a recuperar el dinero robado.

Sin respuestas

“Insisto, el programa de Testigos Protegidos está acéfalo, es decir, no responde a nadie, no tiene partida presupuestaria, hay testigos que hay que mover de lugar por riesgo de muerte y no se puede hacer por falta de fondos; otros necesitan custodia y tampoco pueden acceder por el mismo motivo. Otros, como me pasó a mí, no tienen ingresos porque no pueden salir a trabajar y tampoco reciben una mínima partida”, señala, para rematar: “Nadie habla de esto porque el testigo es incómodo, los políticos nos odian porque nosotros los denunciamos”.

“Es muy grave que no haya respuesta, puede haber gente muerta. Trataré a toda costa de hablar con la ministra”, manifestó, para dar a conocer la carta que envió recientemente a fin de lograr mantener una reunión y plantear que, quien delate y colabore para devolver dinero robado por casos de corrupción se quede con el 20, 30 o 40%.

“Lo que sea, pero que los corruptos no lo disfruten”, enfatizó. La ley actual, que nunca se cumplió, establece que se le otorgue al testigo el 9% de lo que el Estado recupere.

“Debería ser automático, así como sucede con la figura del arrepentido. Hay que premiar al testigo y brindarle todas las garantías. Siento que lo mío fue histórico, nadie ha podido antes condenar y llevar preso a un vicepresidente. Pero insisto, la historia terminará cuando logre cambiar el paradigma y la gente de este país decida dejar de ser corrupta. Este es el momento, porque así lo plantea el presidente Milei”, advirtió.

En su misiva al área de Seguridad, Muñoz expresó la necesidad de que se nombre a los nuevos directivos del Programa de Protección a Testigos. “Esto es muy urgente después de casi cuatro meses del cambio de gobierno. Se le agrega la falta de partida presupuestaria cuando hay testigos que dependen del dinero del programa para subsistir; otros amenazados de muerte necesitan dinero para que los custodien, ser relocalizados o reciban tratamiento psicológico”, indicó.

“Es terrible cuando la negligencia y la desidia por parte del poder traban ese aliciente para poder sobrevivir. Les recuerdo que estas personas están en esta situación porque han dado sus vidas por el bien, por hacer lo correcto, por denunciar al narco, al corrupto, por contribuir a una sociedad mejor, no se nos puede pagar de esta forma cada vez que hay un cambio de gobierno”, cuestionó.

En ese sentido opinó que es “revictimizar a la víctima, maltratar al testigo”.

“Alzo la voz por todos, porque hoy yo puedo valerme por mí misma y porque ellos no tienen voz, están ocultos para salvar sus vidas y las de sus familias. Por favor, protejan a los que nos protegen a todos con sus actos heroicos”, expuso en el escrito.

Recordó, además, que en 2020 comenzó con esa proeza ante la Justicia, pero sin suerte. “Hoy estoy convencida de que esa ley debería cumplirse en forma automática ni bien terminados los juicios por corrupción, condenados los corruptos y recuperados los patrimonios del Estado. Si así fuera, sumando todo lo que yo he conseguido para los testigos en materia de seguridad y acompañamiento, se podría comenzar a cambiar el paradigma social que lleva a las personas a querer parecerse más al corrupto que al testigo que defiende la verdad”.

“Imitar al testigo debería ser lo lógico, pero a la luz de los hechos, gran parte de la sociedad termina por asimilarse al corrupto ¡Y vaya si tiene motivos! Al corrupto arrepentido no se le pide que devuelva lo que robó, se lo premia con invaluables años de libertad acortando o dejando en suspenso las condenas, y se le otorga todos los beneficios que solicite con tal de que aporte documentos y demás elementos a la causa”, continuó.

“En cambio –aseveró- al testigo se lo cuida con reservas y una vez que testifica, se le da las gracias, teniendo que retornar a una vida detonada, en mi caso sin casa, sin trabajo, sin posibilidades de inserción en el mercado laboral, y sin red de contención pero sí con mucho miedo e incertidumbre. Los testigos quedamos a la intemperie de las políticas públicas y de las instituciones. Si observamos esto, me pregunto a quién se querrá parecer un ciudadano común, si al corrupto que saqueó al Estado y termina protegido o al testigo que cuidó los bienes públicos y quedó abandonado. La respuesta es obvia y hay que cambiarla. Ustedes pueden hacer que este sea el momento. Hay que demostrarle a los argentinos que lo mejor es ser honesto y defender los valores que forjaron a nuestro país”, apuntó.

Muñoz manifestó, en otro pasar, que “sin testigos la corrupción se convierte en impunidad”.

Por eso, dijo, las democracias deben cuidar el poder que el pueblo tiene como veedor de sus gobernantes, resguardar a los testigos y a sus familias en todos los ámbitos, como el laboral, emocional, psicológico, habitacional, social y económico para que ninguno deba transitar momentos trágicos o desoladores “como fue mi caso”.

Ni asesinada, ni desaparecida: viva

Como se recordará, el caso Ciccone es el primero en tener un arrepentido bajo la figura establecida por ley, y también el primero --y hasta el momento el único-- en el cual una mujer denunció a un corrupto del poder y no fue desaparecida, asesinada o “suicidada” antes, durante ni después del juicio. “Es el caso en donde el testigo llegó vivo al juicio, un juicio donde se hizo justicia y el corrupto fue preso y se logró recuperar lo robado al Estado. Estamos frente a la oportunidad de que este caso siga sentando precedentes y sea también el primero donde se cumpla la ley de recompensa al testigo, creando un estímulo concreto y visible para todas las personas que quieran hacer el bien”, sostuvo.

“Esta visibilidad y esta transformación que busco en la sociedad también haría posible contar con el reconocimiento de Transparencia Internacional para que la gente vea que Argentina se suma a los países del mundo que reconocen a los honestos, colocando al testigo en ese lugar de referente colectivo, de protagonista de una acción a emular por el resto de sus conciudadanos”, opinó.

Según dijo, es el momento indicado, ya que el presidente coincide con todas las apreciaciones referidas, “sobre todo con la que sostiene que hay que otorgarle el poder al pueblo y terminar con la casta, la misma que no quiere a los testigos, que los desprecia porque arruinamos sus negociados espurios que empequeñecen a la Argentina y empobrecen a los argentinos”.

“Necesito de la ayuda de ustedes que están parados de mí mismo lado para que esta herramienta y esta nueva mirada social, estas ganas de crear las condiciones para que las buenas acciones sean imitadas, pueda ser materializadas ahora para el bien de todos y porque el futuro en este país siempre es incierto y no sabemos qué gobernantes vendrán después. Debemos dejar hoy herramientas para que el pueblo se defienda en caso de que el mañana sea oscuro”, concluyó.

Con una figura siempre impecable (es entrenadora y tiene un gimnasio en la parte de atrás de su casa) Laura alquila en pleno corazón de Chacras de Coria, irónicamente a unas 20 cuadras del hogar de Vandenbroele, que tiene el hotel “La Masia” y vivienda propia. Vive con dos de sus tres hijos, entre ellos “Poli”, hija de Vandenbroele.

“Hago y dicto yoga y estoy a full con la astrología, algo que me apasiona. A mis alumnos les enseño desde el cuerpo para acceder a sus almas, por eso los entrenamientos son momentos de superación y autoconocimiento”, dijo Laura, que está de novia y sigue amando la montaña, los caballos y la vida al aire libre como lo hizo siempre.