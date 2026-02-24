Las reinas de la Vendimia 2026 tienen quiénes las vistan: los diseñadores de los vestidos para la 90 edición

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 será histórica, en especial porque será la edición 90 de la celebración máxima de los mendocinos. Por esto mismo es que todos sus detalles serán especiales y contarán con un cuidado meticuloso -tal vez más que en otras ediciones-. Los vestidos que utilizarán las 18 reinas departamentales aspirantes a la corona nacional -más la reina y virreina nacional 2025- durante la noche del 7 de marzo (y otros eventos) no será la excepción .

Si bien la confección de estas prendas suele ser todo un ritual que envuelve lo mejor del diseño, la costura y la magia vendimial en la previa de cada Fiesta de la Vendimia, el agregado de los 90 años le da un valor especial. Recientemente se confirmó quiénes serán los encargados y las encargadas de crear las prendas que las soberanas vestirán, no solo durante la noche del Acto Central, sino durante la primera repetición y los distintos actos protocolares de los que participarán.

Si hay dos diseñadores referentes que conocen de cerca el universo de la moda local, ellos son Celia Carreño y Nicolás Ortega Lara . Ambos fueron elegidos para crear los trajes oficiales en la 90 edición de la Vendimia, la misma que promete quedar en la memoria colectiva por su carácter histórico y simbólico.

Vestir a las reinas de la Vendimia no es simplemente diseñar un vestido de gala y listo. Es lograr interpretar una tradición que combina arte, folklore, vitivinicultura y representación institucional . Cada prenda de estas embajadoras debe dialogar con el escenario del teatro griego , con la narrativa del espectáculo y con la personalidad de quienes la lucen. Pero también con los entornos de las distintas actividades de las que participarán las jóvenes.

Será Celia Carreño quien tenga a su cargo los vestidos de las 18 reinas departamentales para el Acto Central, así como también los diseños que lucirán Alejandrina Funes y Sofía Perfumo , reina y virreina salientes 2025. Por su parte, Nicolás Ortega Lara será el encargado de los vestidos protocolares que utilizarán las candidatas en las distintas actividades institucionales , por fuera de la "gran noche, gran".

Las reinas de la Vendimia 2026 tienen quiénes las vista: los diseñadores de los vestidos para la 90 edición

Tanto Carreño como Ortega Lara han construido carreras en las que la impronta mendocina aparece como hilo conductor, lo que los convierte en intérpretes naturales del espíritu vendimial.

El vestido como símbolo de identidad

El traje de la reina vendimial es más que un vestido o una prenda de ocasión, ya que tiene una función de lenguaje visual. A través de sus detalles se narran historias de viñedos, montañas, cosechas y tradiciones familiares. Por eso, la expectativa en torno a los diseños suele ser tan alta como la que despierta el espectáculo central.

Aunque los detalles finales de las piezas se mantienen en reserva para preservar el factor sorpresa, se anticipa que los vestidos apostarán a una fuerte carga simbólica y a un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Vendimia 2026: una edición histórica con bases en el pasado y que mira hacia el futuro

La Vendimia 2026 no será una edición más. La celebración de los 90 años propone un recorrido por la evolución de la fiesta, desde sus primeras representaciones hasta los actuales espectáculos multimedia que combinan danza, música y tecnología.

EVENTO FIN DE AÑO LA- Foto 24 Diego Gareca, Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, Sofía Perfumo, Virreina, Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suárez, sumando color, cercanía y presencia institucional al festejo de Los Andes. Ramiro Gómez/ Los Andes

En ese contexto, el vestuario adquiere un rol narrativo clave. No solo acompaña la estética del show, sino que se convierte en un puente entre generaciones. Los vestidos de las reinas funcionan como íconos visuales que quedan grabados en el imaginario colectivo, al igual que las coronas, los cetros y el tradicional carrusel.

El trabajo de Carreño y Ortega Lara apunta precisamente a ese equilibrio: crear piezas que honren la historia sin renunciar a una mirada contemporánea.

Moda mendocina con proyección nacional

La elección de diseñadores locales también visibiliza el crecimiento de la moda mendocina en los últimos años. La Vendimia, en ese sentido, funciona como una vidriera que proyecta talento hacia el país y el exterior.

Porque vestir a las reinas implica no solo reconocimiento, sino también una oportunidad para mostrar la identidad creativa de Mendoza en un escenario de alcance nacional. Y las expectativas se enfocan en que los vestidos de 2026 sean piezas con alma, con historia y con pertenencia.