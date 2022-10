Las clases terminan el 7 de diciembre en los colegios de la UNCuyo

A raíz de días sin clases en los colegios secundarios de la Universidad Nacional deCuyo, debido al paro docente, la institución decidió extender a una semana más las actividades en todos los establecimientos.

Esta decisión se da apartir de la cantidad de paros que se produjeron en lo que va del año. De esta manera, se extenderán hasta el miércoles 7 de diciembre. Así, quedan afectadas la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Colegio Universitario Central, Magisterio, Liceo, Agrícola, Martín Zapata y el Departamento de Aplicación Docente DAD. Por el momento, se llevan acumulados 18 días sin clases.

”Seguiremos con el mismo criterio. Si las acciones gremiales siguen con un ritmo pausado como viene sucediendo, no creo que sea necesario. Pero hay que esperar a ver cómo evoluciona el esquema de acciones gremiales en el marco de la lucha docente. Hoy por hoy es imposible saberlo hasta no ver qué van definiendo las asambleas de aquí en adelante. Pero, en principio, no creo que estemos frente a un escenario donde pueda pasar un paro muy extenso y por consiguiente nos veamos obligados a seguir extendiendo. Hay que esperar qué sucede”,resaltó ante esta situación Julio Aguirre, Secretario Académico de laUNCuyo.

Esta medida fue tomada por la rectora Esther Sánchez, junto a la secretaría Académica del Rectorado. Desde allí, explican que estos días de clases perdidos ocasionan una”replanificación de la actividad académica”. También agregan que esta ”extensión del calendario escolar contribuirá a que aquellos docentesque no han podido desarrollar lo planificado tengan más tiempo parahacerlo”. Asimismo se extenderá el período complementario de apoyo yorientación, que se realizará entre el 8 y el 14 de diciembre.

Por otro lado, las mesas de exámenes para estudiantes que tengan alguna materia previa se realizará el 15 y 16 de diciembre, mientras que los alumnos regulares, libres o que adeuden equivalencias tendrán que asistir entre el 19 y el 23 del mismo mes.

Para las autoridades de la universidad, es una prioridad mantener las clases. “En primer lugar, porque es un tramo obligatorio de laenseñanza de acuerdo con la Ley 26.606 de 2006. Pero, más allá de eso,porque saben que las interacciones sociales que ocurren en lasescuelas son vínculos centrales para su socialización y salud mental”. Finalmente, Julio Aguirre expresó: “Es factible que con esta semana adicional los docentes podrán adecuar mejor la planificación hacia fin de año y desarrollar con mayor profundidad sus programas y fortalecer los contenidos prioritarios. Es difícil ponderar el impacto a priori y generalizando toda la heterogeneidad decada curso y cada materia, pero consideramos que mientras más tiempo tengan nuestros estudiantes en el aula frente a sus docentes, mejor”.