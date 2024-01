Las 5 principales causas de denuncias de los usuarios mendocinos durante el 2023

El 2023 dejó denuncias de usuarios como cada año. En este lapso la mayor concentración de casos fue respecto de algunos temas que, en gran medida, se asocian al contexto o cuestiones que justamente han estado en agenda por haber generado complicaciones.

Desde Protectora detallaron que durante el año que se fue la mayor cantidad de casos refirieron a servicios -sobre todo tarifas-, problemas por el cobro de deudas de las tarjetas, estafas virtuales, alquileres y prepagas.

Romina Ríos, presidente de la organización que trabaja en derechos de los consumidores, explicó que desde la pandemia cambió el tipo de reclamo.

Dijo que desde entonces la mayor parte de las denuncias fueron por exceso de precio o tarifa en los servicios o errores de lectura, sobre todo de luz, pero también de internet, tv y telefonía. En este punto refirió que las denuncias por problemas en el servicio de agua vienen con tendencia al aumento lo cual se ha profundizado durante el 2023.

Un grupo de vecinos cortaron media calzada de la rotonda de Regalado Olguín y Champagnat de Las Heras, en protesta por la falta de agua potable en los barrios de la zona y tambien la municipalidad de Las Heras les entrega cierta cantidad de agua que no alcanza para todas las familias y necesitan agua en estos días de mucho calor. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Otro tema que se ha instalado entre las preocupaciones de los usuarios es el cobro de deudas, ya que por las condiciones socioeconómicas y en particular la inflación se incrementó el sobreendeudamiento por uso de tarjeta de crédito.

Además, fueron en aumento los problemas por situaciones sobre los alquileres

“No es consumo pero nos llegan muchísimas consultas hace años así como de créditos UVA y planes de ahorro”, señaló Ríos.

Dijo que también durante 2023 se agregaron conflictos con las prepagas y que estuvieron en el top del ranking las denuncias por estafas virtuales.

Sobre las tarifas dijo que se presentaron muchas por la segmentación de tarifas -cómo pedirla y como dar de baja y por las facturas.

Los conflictos

Detalló que los aumentos de tarifas o los errores en las lecturas, lo que se llama comúnmente lecturas de estimaciones, han llegado a provocar casos de usuarios que pagaran hasta 10 veces más de lo que venían consumiendo. Esto “sumado a la confusión de la segmentación que comenzó a aplicarse el año pasado generó mucho enojo porque obviamente nadie sabía cuándo comenzaba, qué tenía que hacer y a qué se debía ese aumento; en Mendoza no se congelaron nunca las tarifas, solamente en un periodo durante la pandemia del 2020 por lo que continúa aumentando, incluso el último aumento fue del 53% y muchos hogares están recibiendo ahora la factura”, señaló.

Esto se incrementa con los consumos estacionales del gas en invierno y en verano de la electricidad.

la mayor parte de las denuncias fueron por exceso de precio o tarifa en los servicios o errores de lectura Foto: José Gutierrez / Los Andes

Hubo muchos problemas por sobre-endeudamiento en las tarjetas de crédito, generalmente por saldos impagos. La especialista dijo que la operativa de las entidades financieras es no reclamarlos en el momento sino dejar que se genere como una especie de “bola de nieve”.

“Entonces cuando es más grande, recién al año comienzan con las notificaciones y los hostigamientos a través de correo electrónico o llamadas telefónicas, no de la entidad sino de los estudios de cobranzas entonces esto empieza a generar mayor preocupación en los usuarios de tarjeta de crédito que creían que ya estaba olvidada esa deuda y se le hizo un mayor monto por el incremento de los intereses”, comentó.

Otro tanto pasa con los préstamos solicitados a través de su entidad bancaria ya sea con cuenta sueldo o no. En particular se generó que durante la pandemia se pidiesen y no se pudiesen continuar pagando las cuotas y el rezago de todo eso llegó desde 2023. “Comenzaron a llegar intimaciones para ejecutar o directamente embargando cuentas sueldos, entonces muchos de los usuarios llevan alrededor de cinco meses en que no cobran el sueldo porque les debitan la totalidad del mismo, en algunos casos esos embargos están bien realizados y en otros no, directamente son embargos propios, hechos por el mismo banco en donde le retienen la totalidad del dinero en la cuenta al usuario”

Aclaró que cuando es por vía judicial no se embarga la totalidad sino que se embarga hasta un tope que puede ser entre un 20 y un 30% del haber que cobra esta persona.

Por otra parte, “las estafas virtuales están a la orden del día, creo que es la más repetida de todas y la que menos solución tiene porque ya sea a la entidad bancaria o a billeteras virtuales o plataformas, por ejemplo Mercado Pago, la respuesta siempre es la negativa, es decir no le toman el reclamo al usuario afectado”, mencionó.

Se recomienda siempre la denuncia en la fiscalía pero comentó que las unidades fiscales no dan abasto y realmente no llegan a dar con los autores, entonces por ende no suele recuperarse el dinero o si los estafadores pidieron un préstamo quedan los saldos de esas cuotas.

Dijo que sólo a veces, con intervención de Defensa del Consumidor se logra un acuerdo.

Las estafas virtuales están a la orden del día, es una de las denuncias más repetidas y la que menos solución tiene

Comentó además que en Mendoza particularmente se notó desde 2022 en adelante un aumento de denuncias por la tarifa del agua: “Comenzaron a aplicar aumentos que se sumaron a la actualización catastral que hacía Aysam de los terrenos de las personas que no estaban declarados en su momento y eso repercute en la factura así como también la tarifa y el aumento otorgado por el gobierno de la provincia de Mendoza”. Por otra parte, se sumaron también las denuncias por la falta de prestación del servicio . Antes eran más durante el verano pero comenzaron a presentarse todo el año durante 2023. Se trata de denuncias por falta total del servicio, falta de presión, obras inconclusas, derrames cloacales y derrames de agua potable en la vía pública, sobre todo caños rotos que demoran alrededor de entre tres o cuatro meses en repararse.

En cuanto a alquileres la mayor cantidad de consultas ha sido por el índice que se aplicaba con la ley anterior y sobre derechos y obligaciones del inquilino, como el pago de expensas por gastos ordinarios extraordinarios, condiciones de devolución del inmueble o si se puede sacar al inquilino de la casa teniendo un alquiler vigente porque el propietario, por ejemplo, va a vender. “También si estaba bien que les hayan cobrado en dólares el alquiler, que hasta antes de diciembre 2023 estaba totalmente prohibido, pero si era una práctica habitual; los plazos, si pueden contratar por menos o si es verdad que tienen que respetarles el plazo de tres años que establecía la ley como mínimo antes de esta reforma, el tema de los montos y cómo se actualizaban”, enumeró entre otros.

En relación a las prepagas, por aumentos y demoras o faltas de prestaciones.

En tanto, agregó: “Pocos consultan por precios de productos de supermercados, no les interesaba ningún programa de precios justos y similares (porque no los encuentran en el super), tampoco sobre mala atención, trato indigno, discriminación, cuestiones que antes del 2020 eran habituales”, advirtió la especialista.

Cambio de gobierno

En otro plano, con la asunción de Javier Milei a la presidencia y las nuevas normativas, algunas ya en vigencia y otras por tratarse, dijo que no ha habido cambios pero los esperan.

“Estimo que en unos 3 o 4 meses puede cambiar”, afirmó.

“Calculo que ahora el tema de prepagas se viene muy fuerte con los anuncios de aumentos para enero, así que calculo que ya eso ya va a traer cola, de lo que va a ser una baja bastante considerable de afiliados a prepagas porque obviamente no van a poder continuar pagando ese plan, sobre todo aquellos que son voluntarios”, consideró. A esto agregó que la falta de cobertura también puede tener consecuencias en el plano de las denuncias, sobre todo aquellos que tienen prácticas habituales como por ejemplo oncología, pediatría, personas con discapacidad que tienen terapias que son prácticamente diarias. Los problemas de endeudamiento con las tarjetas y créditos también pueden agravarse.