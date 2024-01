Ricardo Mansur “La Provincia debe $ 300 millones, no puedo pagarle a proveedores”

Asumió la intendencia de Rivadavia el 10 de diciembre en lugar de Miguel Ronco, a quien lo ha cuestionado por distintos desfasajes con el dinero de la comuna. Es enólogo, este es su tercer período, ya cumplió dos al igual que su padre Neser Mansur.

- ¿Qué impronta tendrá su gestión?

-Por la incertidumbre que tenemos, me hace llevar primero a previsionar y garantizar fondos para tener buenos servicios y para hacer obras esenciales como agua y gas. No tenemos previsto hacer grandes obras hasta tanto pasen unos meses, a ver cómo se desarrolla todo. Y tener una inclinación más hacia lo social, lo cultural y lo deportivo que para nosotros es primordial. Siempre hemos trabajado con previsiones que nos permiten tener una solución a cualquier circunstancia que ocurra. Hay que ver cómo se desarrolla la economía. Si va a haber un enfriamiento, seguro van a bajar los ingresos brutos o la coparticipación. Hay que priorizar a la familia municipal, sus ingresos, los servicios y obras realmente menores

- Ha aplicado recortes, sobre todo en el salario de funcionarios…

-Se aprobaron en el Concejo Deliberante los sueldos del nuevo gabineta. Antes eran 41 y bajamos a 25. Hemos vuelto a usar la fórmula de sueldos que se usaba hasta el año 1999 y eso va a provocar que el gasto político en el Presupuesto 2024 sea menor en 220 millones de pesos. A valor de hoy, yo cobraré aproximadamente $695.843.

-¿Está garantizado el pago a los empleados municipales en los próximos meses?

-Está garantizado porque no voy a pagar las deudas que tiene el municipio con distintas empresas hasta que ingresen $300 millones de un convenio que firmó la gestión anterior con la Provincia, por desequilibrio financiero. Ya pagamos diciembre y cobraron el aguinaldo los trabajadores.

-¿Qué objetivos propuestos en la campaña quedan a la espera de que se normalice la economía?

-Nosotros tenemos varios objetivos. Uno de los más importantes es la seguridad. Queremos hacer un Centro de Monitoreo inteligente, donde podamos aumentar la cantidad de cámaras. El sistema de alarmas comunitarias que también es importante para nosotros. El otro tema es el déficit habitacional y nos proponemos urbanizar terrenos del municipio para darlos a aquellas personas que quieran realizar autoconstrucción y poder terminar con asentamientos informales.

El municipio tiene un plano de casa con toda la estructura. Entonces el vecino tendría que invertir en su propia casa y en un terreno con la devolución del pago sin una erogación importante. El IPV solo nunca va a poder apaliar el problema de la vivienda solo.

También queremos ampliar la oferta educativa. Tenemos la UTN, que tiene un anexo, y también tenemos el ITU de la UNCuyo. Tenemos escuela de enfermería y el ISUTEC, que nos da dos carreras. La idea es darle mucha fuerza a la escuela de oficio y también a tecnicaturas en programación. Carreras que muchos chicos de Rivadavia van a estudiar a Mendoza.

- De esa forma busca retener a los jóvenes para que no se vayan al Gran Mendoza?

-Nosotros queremos transformarnos en un departamento seguro y tenemos un terreno donde queremos hacer un Polo TIC. Para nosotros la generación de empleo es importante. Estamos trabajando con algunas universidades para que no se vayan los chicos. También vemos que ir a Mendoza es realmente complicado. Hemos trabajado en el tema del transporte, que tiene un costo muy elevado en zonas rurales. Estamos tratando de mejorar frecuencias porque hace 15 años que no se licita el sistema. Hay que tener nuevas unidades y establecer apoyos en horarios de salida de comercio. Es un programa integral, sin grandes cosas, pero tratando de encontrar mejores servicios.

También queremos potenciar los talleres culturales. Para ver si acompañamos a chicos para que no abandonen la escuela.

Tenemos que terminar un hogar de adultos mayores. Vamos a llevarle la propuesta de nuevo al PAMI para que se pueda llevar adelante. Tenemos el edificio y las familias lo necesitan.

- ¿La doble vía del Este es una obra netamente provincial o tiene fondos nacionales que puedan estar en riesgo?

-La doble vía es una obra fundamental para Rivadavia y se está construyendo, si bien no ha tenido mucho avance. Son solamente 4 km de 14. Sería interesante un financiamiento nacional, porque al ritmo que vamos, pasarán varios años para terminarla. Tenemos que pasar por Giagnoni en altura. Hoy no se permite hacerlo a nivel por el ferrocarril. Y también pasar por altura el ingreso a la Ruta 7. .

- ¿En el municipio hay alguna obra con fondos nacionales que esté licitada o en ejecución?

-Está el Barrio Brandsen, donde la obra está paralizada. Se encuentra en un 80%, así que espero que las obras que están en ese porcentaje se terminen, porque hay muchas familias expectantes. Ya tendría que haber sido entregado hace varios meses.

- Con el Festival Rivadavia le canta al país cancelado, ¿cómo va a ser la Vendimia departamental?

-La Vendimia va a ser lo mejor que pueda el municipio. Empezamos bien porque se presentaron cuatro libretos y es un hecho inédito en Rivadavia. Estamos trabajando y nos falta ver la parte técnica del escenario. Es una celebración en agradecimiento a nuestros productores, el obrero rural y a nuestra Reina. Eso no lo vamos a dejar de hacer.

- ¿Dónde va a ser y en qué fecha?

-Va a ser a fines de enero en el Anfiteatro César Plastina. Allí entran más o menos 4 mil personas. Es un lugar adecuado para tener una buena fiesta, con un escenario de menor envergadura. Vamos a hacer un esfuerzo al respecto, pero la provisión de fondos que tiene el municipio no permite hacerlo con la envergadura que ha tenido siempre.

- ¿Qué costo va a tener?

-Hemos sacado una proyección, pero todo va a depender de la licitación del escenario, el sonido, pantalla e iluminación. Es el gran costo que hay. Repito: son costos menores a los que tradicionalmente se hacía. Necesitamos un municipio que esté financieramente sólido y tenemos que recuperar un parque automotor que está en muy malas condiciones. Así que en este momento vamos a priorizar esas cosas. El festival deberá esperar un año para que tenga las características excelentes que tenía hace 3 años. Los últimos no fueron de lo mejor.

- ¿Cómo será su relación con Cornejo y sus ministros?

-He tenido contacto con el ministro de Hacienda y con la secretaria de Infraestructura. Con Cornejo he hablado por teléfono. Hoy con la incertidumbre que hay se hace muy difícil generar un programa para trabajar en forma coordinada entre Gobierno y departamentos. Así que, hay un dicho que dice “hay que desensillar hasta que aclare” y reunirnos para poder trabajar en forma coordinada con la Provincia.

- ¿Cómo tomó la designación de Vargas Arizu en el Ministerio de Producción?

-Muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno nacional me preocupan y yo impondré mi mirada intervencionista en el tema de la Producción, y el apoyo que necesita un productor para muchas cosas. Estamos muy preocupados por el precio del vino, por una cosecha que vamos a tener en 45 días y lamentablemente el productor ha perdido totalmente la rentabilidad con el dólar que tenemos hoy y el precio del vino, que tenemos estancado desde hace más de 4 o 5 meses. Me preocupa porque es un departamento netamente productor. Ya hemos vivido cuando el dólar se recupera, en vez de recuperar el precio del vino, buscan alternativas en otros lugares. Me preocupa que haya libertad de importación, porque esto seguramente con el tiempo nos puede traer problemas con Chile. Seguramente le voy a pedir una audiencia para ver si habrá financiamiento del Estado, si va a intervenir el Banco Nación con tasa subsididada. Porque la cosecha es un elemento importante para disfrutarlo y no para que se transforme en un problema. Así que esperamos tener la colaboración del Gobierno para poder levantar y que fundamentalmente el precio del vino sea el que corresponde, no el que tenemos hoy.

- Cómo trabajará con el resto de los departamentos del Este, con viejos conocidos al lado.

Siempre los intendentes hemos tenido buen diálogo, más allá de las diferencias partidarias. Raúl Rufeil es un amigo, al igual que Mario, con quien compartí su cumpleaños hace poco. Con Flor Destefanis y Ubieta también tengo una excelente relación. No creo que tengamos inconvenientes en trabajar en conjunto y discutir cosas importantes para la región.

- Esta situación de crisis amerita sobre todo ese trabajo, ¿no?

Sí, tenemos la planta de residuos sólidos urbanos en Rivadavia y estamos preparando una propuesta. Como presidente del COINES, que es el consorcio de la Zona Este, tenemos que empezar a hacer una separación coordinada de los residuos sólidos para mejorar el tema ambiental y es una cuestión regional, no particular de un municipio. Así que vamos a tener que juntarnos y trabajar en este proyecto.

- ¿Qué opinión tiene sobre el viaje al Caribe de Ronco?

-Ninguno. Cada uno es responsable de sus actos.