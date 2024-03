Las 11 cosas que hay que saber sobre la nueva vacuna contra el virus sincicial para embarazadas que se aplica en Mendoza

La nueva vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) que se aplica a embarazadas ha generado gran expectativa, en tanto se espera que reduzca los cuadros de esta patología en bebés pequeños, el grupo más afectado y de mayor riesgo.

En el país el inoculante recibió la aprobación de la entidad regulatoria, la Anmat, en septiembre del año pasado, casi en forma simultánea con la de las autoridades sanitarias de Europa (EMA) y de los Estados Unidos (FDA).

En este contexto, fue incorporado al calendario de vacunación oficial y la provincia comenzó a colocarla el pasado 29 de febrero.

“Esta vacuna ha demostrado ser segura y eficaz, administrada en las semanas de gestación indicadas, por lo cual no existen contraindicaciones”, resaltó el Ministerio de Salud de Mendoza.

1-Primera

La nueva vacuna contra el VSR, desarrollada por el laboratorio Pfizer, es una vacuna de subunidades proteicas recombinantes y es la primera que se aprueba a nivel mundial para la prevención de infecciones respiratorias de las vías aéreas inferiores originadas por el Virus Sincicial Respiratorio en lactantes menores de 6 meses, a través de la inmunización materna.

BRONQUIOLITIS. Su principal causante, en más del 90% de los casos, corresponde al virus sincicial respiratorio (VSR). (Sanatorio Allende)

2-Acción

Busca lograr el pasaje de anticuerpos a través de la placenta para la protección del recién nacido. De este modo, el recién nacido tendrá protección contra este virus. “Los resultados obtenidos en la investigación clínica de esta vacuna, de la que participó Argentina junto a otros países, mostraron un amplio beneficio de la inmunización. Disponer de una herramienta para proteger a los más pequeños desde su nacimiento, a través de la transmisión de anticuerpos de la persona gestante vacunada, y tenerla incluida en el Calendario Nacional de Inmunización, representa una excelente herramienta contra un virus sumamente agresivo en los más pequeños y abre un espectro amplio para futuros estudios utilizando esta metodología”, afirmó el doctor Gonzalo Pérez Marc, Médico Pediatra e Investigador Principal del ensayo clínico de la vacuna en la Argentina.

3-Importancia

Este virus es la principal causa de bronquiolitis e infección respiratoria baja y afecta especialmente a menores de 6 meses.

“Es muy común que el virus sincicial respiratorio ocasione cuadros respiratorios leves en niños mayores y adultos, pero puede producir cuadros graves, que muchas veces requieren hospitalización, especialmente en menores de 6 meses. Es un virus estacional, es decir que circula en determinados meses del año con mayor intensidad, meses en los que genera el mayor número de casos”, explicó el Ministerio de Salud de Mendoza.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se destaca como la causa principal de infecciones de las vías aéreas inferiores, como la bronquiolitis o la neumonía viral, durante los primeros meses de vida. Si bien la bronquiolitis es la manifestación grave más común, las infecciones por VSR también se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes (broncoespasmos) y desarrollo de asma. También tiene un impacto sobre los sistemas de salud, con un aumento de las consultas ambulatorias, hospitalizaciones y requerimientos de cuidados intensivos. Este virus representa un tercio de las muertes en el primer año de vida y la mayoría ocurren en países de bajos o medianos ingresos.

4-Quiénes

La vacuna está destinada exclusivamente a embarazadas que se encuentren cursando entre las 32 y las 36 semanas de gestación.

5-Esquema

El esquema de vacunación es de una dosis que se aplicará en todos los embarazos.

6-Con otras vacunas

Se puede administrar al mismo tiempo con otras vacunas indicadas en el embarazo, como la antigripal, triple bacteriana acelular (indicada a partir de las 20 semanas de gestación), COVID-19 y hepatitis B, si no está vacunada.

7-Transmisión

El virus se transmite principalmente por vía respiratoria al toser, estornudar, pero también al tocarse nariz, ojos y boca luego de haber manipulado algún objeto contaminado con el virus.

8-Gratis

Las embarazadas podrán encontrar estas vacunas disponibles de manera gratuita en Centros de Salud, vacunatorios de hospitales públicos y Vacunatorio Central de Mendoza. No se requiere orden médica ni sacar turno.

La vacuna está dirigida a embarazadas de entre 32 y 36 semanas y 6 días de gestación.

9- Cuándo

“Debido a que es un virus estacional, luego de analizar la circulación viral en Argentina, se ha decidido que se vacunará durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. En caso de haber cambios en la situación epidemiológica, se modificarán los plazos”, señaló el ministerio local.

10-Casos

Según la Dirección de Epidemiología en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, ya entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 6 de 2024 se registraron 4612 casos de Bronquiolitis en menores de dos años. Mientras que entre las semanas 1 y 51 de 2023, la cantidad de reportes de bronquiolitis en niños de esa edad fue de 224.513 casos.

11-Seguridad

La seguridad y eficacia de la nueva vacuna está sustentada por su correspondiente investigación clínica, denominada MATISSE (Estudio de Seguridad y Eficacia de Inmunización Materna, según su sigla en inglés), un estudio de fase 3 que incluyó a más de 7 mil personas gestantes con un seguimiento a sus bebés. El estudio fue aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y demostró resultados positivos contra las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) y los cuadros graves de IRAB producidos por el VSR en lactantes menores de 6 meses, nacidos de personas sanas vacunadas durante el embarazo. Sus conclusiones fueron publicadas en la prestigiosa revista médica internacional The New England Journal of Medicine en abril de 2023.

“El estudio Matisse es el primer estudio que demuestra que una vacuna de este tipo, administrada en más de 7.300 personas sanas embarazadas de 18 países, disminuye la probabilidad de tener enfermedad grave por VSR en los bebés menores de 6 meses, una población muy vulnerable para la que no contábamos con demasiadas herramientas terapéuticas disponibles. Entre sus principales conclusiones, se evidenció una eficacia del 81.8% en los lactantes durante los primeros 90 días de vida y del 69.4% a los seis meses para prevenir la infección respiratoria aguda baja grave asociada al VSR (IRAB grave por VSR) Esto nos permite pensar que, si logramos coberturas efectivas de vacunación, podremos enfrentar la próxima temporada invernal con mejores armas para la prevención de las enfermedades producidas por este virus”, concluyó Pérez Marc.

Participaron de la investigación clínica 240 centros de países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Japón, Países Bajos, Sudáfrica y la Argentina. En nuestro país, el estudio tuvo lugar en diferentes centros de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tucumán, que aportaron más del 12% de los datos, posicionando al país como uno de los líderes a nivel global.