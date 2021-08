La tormenta de Santa Rosa se hace esperar

La tormenta de Santa Rosa es siempre motivo de comentario en las mesas familiares cuando esta fecha se aproxima. Quizás este año, el fenómeno meteorológico (que tiene mucho de mito) se espera con más ansias, por la escasa presencia de nevadas en la montaña mendocina que se vieron “vestidas de blanco” recién esta semana. Y, además, por los dos meses sin lluvias en Gran Mendoza, que ya es motivo de preocupación de muchos.

Otra de las prácticas habituales además de lo relacionado con lo religioso, para esta fecha, es cortarse el pelo. Esto viene –según cuenta el mito- a raíz de que la belleza de Santa Rosa era tal que para “espantar” a los hombres que la pretendían, decidió cortarse el pelo como una forma de mitigar sus encantos.

Sin novedades en el frente

Lamentablemente, para este 30 de agosto no se observan lluvias en el horizonte (y tampoco las hubo con anterioridad). Así lo confirmó el meteorólogo Fernando Jara quien indicó que habrá que estar atentos a los pronósticos de los días siguientes. “Este año no se ven tormentas cerca. Capaz que el 5 de septiembre hay algo, pero no creo que antes”, señaló.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explican que el 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima, y, según el dicho popular, alrededor de esta fecha ocurre una tormenta intensa. Pero ese “alrededor” no está fijo, y según la conveniencia del creyente, puede ser una tormenta que ocurre unos 3 ó 4 días alrededor del 30 de agosto o unos 15 días antes y después de esa fecha. Lo cierto es que como este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser “la de Santa Rosa”.

“Podemos ser un poco más serios, fijar algunos parámetros y analizar qué tan frecuente es que ocurra una tormenta intensa en cercanía del 30 de agosto. Por definición, para que sea tormenta tiene que haber actividad eléctrica. Es poco probable encontrar tormentas en la Patagonia, ya que las condiciones para que esto suceda no suelen darse. Tampoco es probable tener tormentas en las provincias del noroeste debido a que es la estación seca y la escasa humedad no permite el desarrollo del fenómeno”, explican. Y es por esto que Mendoza es un firme candidato a recibir la tormenta, más allá de que finalmente llegue o no llegue.

Datos concretos

Desde el Servicio Meteorológico nacional indican que se toman en cuenta para el análisis los datos del Observatorio Central Buenos Aires, que posee una base de datos de más de 100 años y está ubicado dentro de la región de nuestro país en la que no son atípicas las tormentas. Para este estudio se consideran los datos del 25 de agosto al 4 de septiembre desde 1906 hasta 2018 y se contabiliza, para cada año, la cantidad de días consecutivos con tormentas y la lluvia acumulada.

“El resultado del análisis muestra que, en los 113 años de registro, en 63 oportunidades (56% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes. Solo en 14 oportunidades (12%) las precipitaciones superaron los 50 mm”, explican.

Así, la tormenta de Santa Rosa no deja de ser un mito popular, pero no se puede negar que se presenta bastante seguido, es especial si analizamos los registros más recientes: desde 2008 hasta 2018, el único año que no hubo tormenta de Santa Rosa fue el 2013.

Cortarse el pelo

El peluquero Marcelo Torres, que tiene su local en avenida Las Heras 420 de Ciudad (en la galería Vía del Sol) confirmó que efectivamente ese día vienen muchísimos clientes a cortarse el pelo. Por esta razón y en el contexto de la pandemia, dijo que este 30 de agosto trabajará más que nunca pero con un condimento especial, realizará los cortes de manera gratuita. “Creo que en la vida hay que devolver cosas con gratutid. Y con la pandemia la gente necesita un mimo, voy a cortar libre, para todos”, contó.

Continuando, dijo que la acción tiene que ver con la Santa pero sobre todo la mirada está puesta en la necesidad de la gente que la pasó muy mal durante un año. En función de esto también ha creado los “payabarbers”, que son artistas del cabello que recorren lugares humildes para realizar actos solidarios.

“Ya fuimos a Rivadavia y este finde iremos al merendero del barrio Papa. Mi idea es devolver, dar algo a cambio. Y así como con Santa Rosa, daremos el servicio sin costo, sin pedir nada a cambio”, señaló.

Pedir la sanación con fervor

Desde el departamento de Santa Rosa contaron que todos los 30 de agosto se declara asueto en todo el territorio municipal y se realizan diversas actividades vinculadas con la fecha. Se asiste masivamente a la parroquia que lleva el nombre de la santa, se realizan actividades en la plaza 25 de mayo y hay espectáculos artísticos.

Sin embargo, este año, para evitar aglomeraciones, la muncipalidad dispuso llevar los espectáculos a los cinco distritos santarosinos. Desde allí se podrá ver en pantalla gigante la misa de las 17 . En tanto, frente a la parroquia, ese día se realizarán los actos oficiales, el tedeum y se dará un reconocimiento a los vecinos destacados, elegidos por sus pares.

“Es masivo, suele venir mucha gente y genera mucho fervor. Son misas de sanación las que se hacen. Se llena. Tanto la última novena el día anterior al 30 como la misa de las 17. Viene gente de todos lados, es una locura”, contaron desde este departamento.

El pronóstico

Según Contingencias Climáticas, para el comienzo de la semana se espera un lunes algo nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima rondaría los 25ºC y la mínima llegaría a los 7ºC. El martes, el día se presentaría algo nublado e inestable, con leve ascenso de la temperatura y vientos del noreste. La máxima sería de 28ºC y la mínima de 9ºC. Por el momento el pronóstico no anuncia lluvias para el llano.

¿Quien fue Santa Rosa?

Cada 30 de agosto se conmemora en Perú a Santa Rosa de Lima, patrona de América y la primera mujer latinoamericana canonizada por la Iglesia Católica. Por sus milagros, Santa Rosa es Patrona de las Filipinas, Patrona de las Armas de Argentina y del Paraguay. En Perú, también es Patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros.

Respecto de su relación con la meteorología, en 1561 frente a las costas peruanas, en el puerto de El Callao, el corsario holandés Joris Van Spilbergen intentó saquear las arcas del Virreinato del Perú. Entre los habitantes limeños que se alistaron para frenar el ataque estaba Santa Rosa.

A sus 29 años, Rosa se instaló en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario para rezar y suplicarle a la Virgen del Rosario la salvación de Lima. Cuando los piratas holandeses estaban por desembarcar en la ciudad, se desató una gran tormenta que impidió la invasión. Los limeños atribuyeron el milagro a Santa Rosa y la noticia circuló entre todos los católicos. Este hecho fue determinante para la canonización que el Papa Clemente X le concedió en 1671.