Mendoza lleva más de 50 días sin lluvias y no se esperan ni siquiera después del Zonda

Mendoza cumplió más de 50 días sin precipitaciones, y los especialistas son poco optimistas en que esta situación se revierta y pronto llueva en la provincia. Además, alertan sobre la posibilidad de incendios por la sequía.

“Llevamos 53 días sin precipitar, está muy seco y con un bajo promedio de precipitaciones en esta época del año, lo que genera la probabilidad de incendios prácticamente en toda la provincia,” explicó Fernando Jara, pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional.

Y agregó: “El sábado hay probabilidad nuevamente de viento Zonda principalmente en precordillera y, ocasionalmente, en algunos sectores en el llano, hacia el Oeste, Valle de Uco o en algunos sectores próximos a Luján. Es lo que se observa por el momento. Esto genera mayor alerta por incendios”.

Desde Defensa Civil informaron 116 incendios en nuestra provincia luego del Zonda del miércoles , lo que refleja lo crítica que puede ser la situación frente a este panorama.

La precipitación acumulada desde enero a la fecha es de 194,6 milímetros. Anualmente en la provincia precipitan 220 milímetros, lo que marca que estamos cerca de ese promedio. El problema es que, durante enero, febrero, marzo, y parte de abril, llovió casi el total del acumulado hasta el momento.

Tuvimos algunas precipitaciones en mayo y junio, pasados pero después, no hubo lluvias nuevamente. “Si bien estamos en el período seco, de invierno, que precipita menos, desde el 26 de junio no llueve en la ciudad de Mendoza”, remarcó Jara.

Desde el Departamento de Climatología del SMN se prevé que en agosto, septiembre y octubre las precipitaciones sean normales o inferiores a lo normal en un 40%. En lo que respecta a las temperaturas, van a ser normales o superiores a un 40%.

“Cuando tenés temperaturas superiores y precipitaciones inferiores, se genera un material para provocar incendios importantes. Tenemos que recordar, además, que nuestro clima es árido y seco, lo que hace que sea potencialmente posible que se puedan incendiar algunos sectores de la provincia”, alertó el pronosticador.

Por su parte, Juan Rivera, investigador del Conicet, indica que “estamos en estación seca y es normal que no llueva. Si bien en el llano las lluvias de invierno son inferiores a las de verano, eso no es así en cordillera, donde la época de precipitaciones es invernal”. Agrega: “Tenemos casi 60% de la provincia bajo condiciones de sequía, en especial la zona andina. Por lo que se puede observar, aparentemente en el llano, no llovería”.

Según datos aportados por el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) a partir de sus registros satelitales, julio de 2021 ha sido el peor de los últimos 21 años en lo que se refiere a cobertura de nieve en la zona de la cordillera mendocina.

Frente a este contexto, para los especialistas del Departamento General de Irrigación, la situación es “delicada” para el verano que se aproxima. Los embalses de la provincia se mantienen por debajo de su capacidad máxima. Este panorama ha llevado a que empresarios y productores mendocinos reclamen medidas urgentes para hacer frente a lo que llamaron la “mega sequía”.

Ante este escenario es importante remarcar la importancia de realizar fuego en zonas permitidas (con los cuidados correspondientes) y controlar que quede correctamente apagado antes de retirarse del lugar, así como también el cuidado del agua.

Lo que viene

Entre el miércoles y la madrugada del jueves, las nevadas fueron importantes, alcanzando una acumulación en alta montaña de 40 a 50 cm de alto. Para los próximos días se esperan precipitaciones débiles a moderadas, cielo nublado y algo ventoso.

El pronóstico para hoy, en tanto, indica cielo parcialmente nublado con leve descenso en la temperatura con una mínima de 7° y una máxima que rondaría los 18°.

Ya para mañana el tiempo refleja que volvemos a tener situación de nubosidad variable, viento Zonda en precordillera y ocasionalmente en algunos sectores en el llano. Inestable en alta montaña y nevadas en cordillera sur mendocina, zona de Malargüe.

El Zonda se presentaría principalmente en precordillera y, ocasionalmente en la zona del Valle de Uco o en algunos sectores próximos a Luján.

Ya para el domingo, tendríamos circulación de viento sur y entraría otro frente frío, lo que marcaría otra vez un descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 20° y una mínima de 8°.

Pero lo más destacable en perspectiva es que, al menos por el momento, no se esperan lluvias en el llano. Aunque, si se mantiene la inestabilidad en cordillera, habrá probables nevadas en el sector sur de la cordillera mendocina, mientras que en la alta montaña de la zona norte, pueden registrarse precipitaciones débiles a moderadas.

El efecto del clima en los incendios

Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales de la provincia indicó que la cantidad de incendios que se registran por día está directamente relacionada con las condiciones climáticas, por lo que es difícil establecer un promedio respecto de su ocurrencia.

“Depende de las condiciones climáticas, es decir, si son días con tormentas o no. Porque eso puede dar la pauta de si se puede llegar a descontrolar o no. Por ejemplo ayer, por el Zonda, hubo 116 intervenciones, sin contar la zona Sur de la provincia. Por el viento, se concentró en la zona centro, Norte y Este de Mendoza”, indicó Melchor.

En cuanto a lo que viene para los mendocinos, el funcionario indicó que las condiciones ambientales han cambiado y que esto está relacionado, justamente, con el cambio climático.

“Sabemos por los científicos que este era el escenario para los Andes centrales. Menos nieve, menos agua en los caudales, cambio en los ciclos de las lluvias, verano húmedo. Esto hace que se reproduzca determinada vegetación en el verano, que para esta altura del año ya suele estar seca”, explicó.