La pasajera que viajó alcoholizada en una moto de una app de viajes fue sancionada por la empresa

La pasajera que pidió una moto y se subió ebria al vehículo fue sancionada por la aplicación Uber, luego de dar positivo en un test de alcoholemia durante Año Nuevo. Debido a esta pena, sólo podrá subirse a autos y no a una motocicleta.

Esta información fue confirmada a Noticias Argentinas, luego de que la pasajera se vio sorprendida porque el test le dio 0,52, cuando el límite para motos es de 0,20. La normativa establece que llevar a una persona alcoholizada en moto puede representar un riesgo, ya que esta “podría desestabilizar” el vehículo.

La situación ocurrió el primer día del año en el barrio de Palermo, cuando a un conductor de una aplicación de transporte le secuestraron la moto y le impusieron una multa porque su pasajera dio positivo en un control de alcoholemia.

Luego del control la pasajera dio su versión de los hechos. “Me dio positivo, pero no sabía que no podía viajar (como pasajera) después de haber consumido alcohol”, declaró.

Sancionaron a la pasajera que viajó alcoholizada en Uber moto.

“Me dijeron que espere para recibir más información y nada más. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”, aseguró la mujer, quien también fue demorada por las autoridades.

Por su parte, el conductor de la moto realizó un descargo en redes sociales donde hizo un repaso detallado de lo que sucedió. Además, pidió ayuda de los medios de comunicación y de las autoridades del gobierno libertario.

MISIÓN CUMPLIDA ✅️

Ahora si, empezamos el 2025 como corresponde.



Hoy pudimos solucionar el problema que vivió @ciro_nah (libertario que fiscalizó para nosotros en todas las elecciones) y recuperar su moto con la que trabaja. Lamentablemente perdió su día laboral, así que si… pic.twitter.com/GKZZVvmmmt — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 1, 2025

Finalmente, con el correr de las horas, el joven pudo recuperar su motocicleta con la ayuda de Ramiro Marra. El legislador de CABA compartió en su cuenta de X cómo lograron obtener nuevamente el vehículo, mientras que también realizó una campaña de donación para que el joven implicado recupere su día de trabajo.

Proponen separar las responsabilidades del chofer y acompañante en caso de alcoholemia

Diputados libertarios porteños presentaron un proyecto para separar las responsabilidades del chofer y del acompañante en una moto frente a un control de alcoholemia, con el fin de evitar perjudicar al conductor si cumple con las normas establecidas en la ley de Código de Transito.

La iniciativa diseñada por el legislador de Republicanos Unidos Yamil Santoro -que también firma Ramiro Marra y Jorge Reta- fue evitar situaciones como las sucedida en la madrugada del 1 de enero cuando le incautaron una moto y le aplicaron una multa a un joven porque su acompañante estaba alcoholizada.

A Ciro, un trabajador de una aplicación de transporte, le fue retenida su moto, impidiéndole trabajar en una noche de alta demanda, con el consecuente impacto en sus ingresos.

El proyecto modifica el artículo 5.4.5 del Código para establecer que, en caso de que los acompañantes en moto superen los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, la autoridad de control ordenará su descenso inmediato.