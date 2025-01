Video: le quitaron la moto a un chofer de una app porque su pasajera estaba alcoholizada y Marra salió al rescate

Arrancó el año nuevo y una nueva polémica generó un intenso debate en redes sociales. En el barrio de Palermo, Buenos Aires, a un conductor de una aplicación de transporte le secuestraron la moto y le impusieron una multa porque su pasajera dio positivo en un control de alcoholemia.

El joven de 19 años, sancionado por los agentes de control, se quejó ante algunos medios: “Yo no la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no. Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca”.

“Le mostré la app al agente de tránsito (para certificar que estaba trabajando), pero me dijo ‘no es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido’”, agregó el chofer en sus declaraciones para TN.

La normativa establece que llevar a una persona alcoholizada en moto puede representar un riesgo, ya que esta “podría desestabilizar” el vehículo. Los agentes de tránsito le explicaron este detalle a Ciro y afirmó que estaba de acuerdo.

Sin embargo, cuestionó la aplicación de la medida en su caso. “Estoy trabajando y no tengo cómo saber si un pasajero ha consumido alcohol o no”, explicó el conductor.

Qué dijo la pasajera alcoholizada:

Por su parte, la pasajera también dio su versión de los hechos. “Me dio positivo, pero no sabía que no podía viajar (como pasajera) después de haber consumido alcohol”, declaró.

“Me dijeron que espere para recibir más información y nada más. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”, aseguró la mujer, quien también fue demorada por las autoridades.

Descargo en las redes

Ciro realizó un descargo en redes sociales donde realizó un repaso detallado de lo que sucedió. Además, pidió ayuda de los medios de comunicación y de las autoridades del gobierno libertario. Tras volverse viral el caso, el legislador porteño Ramiro Marra intervino.

“Tengo 19 años y tuve un problema con los controles de transito de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba trabajando como Uber moto, recogí a una pasajera, le pregunté si bebió alcohol, a lo cual me respondió que no. Durante el viaje nos detuvieron en un control de tránsito para realizarme un test de alcoholemia. A mi me dio 0, pero a la pasajera le dio positivo. Me retuvieron la moto y me hicieron una multa a mi”, dijo.

El pedido de ayuda del joven por medio de las redes sociales.

Ramiro Marra, referente de La Libertad Avanza y amigo de Javier Milei, respondió: “Ya estoy en contacto con Ciro, analizando el Código de Tránsito. Esto es inaceptable”. También asumió que “la acompañante estuvo pésima, lo llevó a cometer una falta y se desligó de toda culpa”.

“Es necesario cambiar el Código de Tránsito (5.4.5) para que: 1) La multa recaiga en el acompañante; 2) Sea agravada por poner en riesgo al conductor; 3) No se retire la moto”, agregó como soluciones posibles.

Finalmente, tras el correr del tiempo, el joven pudo recuperar su motocicleta con la ayuda de Marra. El legislador de CABA compartió en su cuenta de X cómo lograron obtener nuevamente el vehículo, mientras que también realizó una campaña de donación para que el joven implicado recupere su día de trabajo.