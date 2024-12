Un conductor de Uber mostró cuánto dinero ganó trabajando en Navidad y generó debate en los comentarios

Un joven que trabaja como conductor de Uber compartió en TikTok cuánto dinero ganó realizando viajes durante la madrugada de Navidad, lo que desató un debate entre los usuarios. El joven, conocido por publicar contenido en las redes sociales, se enfoca principalmente en temas relacionados con su trabajo como chofer de la conocida plataforma.

“Esto es lo que gane haciendo viajes en Uber en Navidad”, posteo el joven en su cuenta @dontomiii en la plataforma china. En él, el joven explicó que trabajó durante ocho horas en la madrugada del 25 de diciembre.

Luego mostró en su celular las estadísticas de la aplicación, donde detallaba tanto las horas trabajadas como el número de viajes realizados. En ese sentido, reveló que el miércoles había hecho 17 viajes, mientras que el 24 solo había realizado 9.

En total, el joven completó 26 viajes en un poco más de ocho horas de trabajo y ganó $216.740. Esta cantidad provocó opiniones divididas en la red social, con algunos usuarios insatisfechos con el monto obtenido, mientras que otros criticaron sobre que no tuvo en cuenta los gastos que genera mantener el vehículo.

“Es mucho dinero pero a la vez no es nada jajaja increíble pero real”, mencionó un seguidor. “Pero pasarla en familia e hijos no tiene precio”, sostuvo otro. “¿Solo doscientos? Por perderte navidad, no suena a tanto”, agregó otro seguidor. Sin embargo, el chico especificó que pudo celebrar junto a su familia y luego salir a trabajar.

“Hermoso que nadie calcula el costo de amortización del auto… cuando hagan esas cuentas se van a dar cuenta que ponen plata de su bolsillo” remarcó otro usuario.