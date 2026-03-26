Impactante incendio en una pintureríaz: trabajan 25 dotaciones de bomberos

Este jueves, un depósito de pinturas y solventes perteneciente a la firma Fademac, ubicado en la localidad de Francisco Álvarez (partido de Moreno), es devorado por las llamas, desatando caos y pánico en la zona.
El siniestro ocurre en la planta de la firma Fademac. Una densa columna de humo tóxico se ve a 30 kilómetros de distancia. El fuego se habría originado por la chispa de un soldador.
Este jueves, un depósito de pinturas y solventes perteneciente a la firma Fademac, ubicado en la localidad de Francisco Álvarez (partido de Moreno), es devorado por las llamas, desatando caos y pánico en la zona.
La magnitud del siniestro es tal que la columna de humo negro, cargada de componentes químicos y materiales contaminantes, puede observarse desde más de 30 kilómetros de distancia. En el lugar trabajan intensamente 25 dotaciones de bomberos.
Según los primeros testimonios, el incendio no habría sido accidental, sino producto de las chispas de un soldador. Joel, un trabajador de una fábrica vecina, relató a TN el inicio del foco ígneo: "Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego y dieron alarma que se estaba prendiendo fuego".
Además, detalló que en el depósito se acopian elementos de alta toxicidad como químicos y pinturas.
"Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos", completó Joel.
Este hecho se produce apenas 24 horas después del dramático incendio en un depósito de garrafas en la localidad de Merlo, el cual dejó a tres heridos, de los cuales dos permanecen en terapia intensiva.