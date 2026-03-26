Impactante incendio en una pintureríaz: trabajan 25 dotaciones de bomberos

El siniestro ocurre en la planta de la firma Fademac. Una densa columna de humo tóxico se ve a 30 kilómetros de distancia. El fuego se habría originado por la chispa de un soldador.

Impactante incendio en una pinturería de Francisco Álvarez: trabajan 25 dotaciones de bomberos.

Este jueves, un depósito de pinturas y solventes perteneciente a la firma Fademac, ubicado en la localidad de Francisco Álvarez (partido de Moreno), es devorado por las llamas, desatando caos y pánico en la zona.

La magnitud del siniestro es tal que la columna de humo negro, cargada de componentes químicos y materiales contaminantes, puede observarse desde más de 30 kilómetros de distancia. En el lugar trabajan intensamente 25 dotaciones de bomberos.

Embed Se incendia una fábrica de pinturas en Francisco Álvarez, Moreno: 25 dotaciones de bomberos intentan contener las llamas



La columna de humo se puede ver a varios kilómetros. Los trabajadores fueron evacuados. pic.twitter.com/brxZUUc8Bf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 26, 2026 El origen del incendio Según los primeros testimonios, el incendio no habría sido accidental, sino producto de las chispas de un soldador. Joel, un trabajador de una fábrica vecina, relató a TN el inicio del foco ígneo: "Estábamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego y dieron alarma que se estaba prendiendo fuego".

Además, detalló que en el depósito se acopian elementos de alta toxicidad como químicos y pinturas.

Embed INCENDIO EN UN DEPÓSITO EN FRANCISCO ÁLVAREZ



Creen que el fuego se inició por una soldadura.#A24 pic.twitter.com/IUeG6k3QR7 — A24.com (@A24COM) March 26, 2026 "Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos", completó Joel.