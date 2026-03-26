San Rafael y Coquimbo firmaron un acuerdo para potenciar el turismo binacional: en qué consiste

En un paso clave para la integración regional entre A rgentina y Chile , la Cámara de Turismo de San Rafael y la Cámara de Turismo de Coquimbo firmaron un Convenio de Colaboración Institucional que busca fortalecer el flujo turístico y el intercambio económico entre ambos destinos.

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El acuerdo fue rubricado por la presidenta de la entidad sanrafaelina, Martha Ileana Sotomayor, y su par chilena, Laura Cerda, y establece un marco de cooperación técnica y promocional con impacto directo en el desarrollo del sector.

El convenio contempla una serie de acciones conjuntas que comenzarán a implementarse de inmediato:

-Promoción cruzada: difusión de la oferta gastronómica, cultural y natural de San Rafael en Coquimbo y viceversa.

-Capacitación: realización de talleres, charlas y programas de formación para mejorar la calidad de los servicios turísticos.

-Beneficios comerciales: impulso a acuerdos entre prestadores, hoteles y comercios de ambas regiones.

-Eventos internacionales: participación coordinada en ferias y celebraciones turísticas de Argentina y Chile.

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Durante el acto de firma, las autoridades destacaron que el acuerdo permitirá optimizar recursos y posicionar a ambos destinos como un bloque competitivo en el mercado internacional. "Es un acuerdo necesario para que ambos destinos puedan potenciar sus atractivos. son lugares muy requeridos por el turismo y juntos pueden forman una gran sinergia", aseguró Leandro Nahim, quien trabajó para lograr el acuerdo.

La Cámara de Turismo de San Rafael es una de las principales entidades del sur mendocino en la promoción y desarrollo del sector, mientras que su par de Coquimbo lidera la actividad privada en una de las regiones costeras más importantes de Chile.

Con esta iniciativa, ambos destinos apuestan a consolidar una estrategia conjunta que no solo incremente la llegada de visitantes, sino que también fortalezca los lazos económicos y culturales a ambos lados de la cordillera.