Abrieron las inscripciones para sumarse a la Policía de Mendoza: cuáles son los requisitos

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) lanzó una nueva convocatoria para el Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares , destinada a jóvenes que deseen integrarse a la Policía de Mendoza. Las inscripciones estarán disponibles en todas las delegaciones de la provincia: Sede Central, Este, Valle de Uco, San Rafael y la Subdelegación Malargüe.

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“Seguimos abriendo las puertas a los jóvenes que quieren elegir una vocación de servicio pleno que colabore a construir una Mendoza más segura”, señaló el director general del IUSP, Alberto Rivero . “No están eligiendo una simple carrera, sino un modo de vivir, con los más altos estándares educativos que supone ser una unidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo, sumando además la visión de compromiso con el bien común que caracteriza a la Policía de Mendoza”, agregó.

Una de las novedades de esta convocatoria es el apoyo financiero para los estudiantes. Según explicó el director ejecutivo del Instituto, Juan Ignacio Nasif , quienes superen las etapas de selección accederán a una beca mensual de estudios de $350.000 . "Hacemos un gran esfuerzo por brindar a nuestros cadetes instalaciones cómodas, docentes e instructores policiales idóneos y una formación profesional de calidad", dijo.

Este monto, otorgado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, tiene como objetivo cubrir los gastos habituales de la carrera.

Los interesados tienen tiempo hasta el 30 de abril de 2026 (o hasta agotar cupos) para iniciar el trámite. Los requisitos son:

Edad: Entre 18 y 29 años.

Entre 18 y 29 años. Estudios: Secundario completo.

Secundario completo. Nacionalidad: Argentino nativo o por opción.

Argentino nativo o por opción. Estatura mínima: 1,65 m (varones) y 1,60 m (mujeres).

1,65 m (varones) y 1,60 m (mujeres). Tatuajes: No deben ser visibles o el aspirante debe comprometerse a removerlos.

El proceso de selección no es directo, sino que consta de cuatro etapas para garantizar la idoneidad de los aspirantes: primero, evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y capacidades físicas básicas; luego, entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas.

Cómo anotarse

El primer paso es realizar la preinscripción por internet a través del sitio oficial del IUSP. Una vez completado este paso, los aspirantes serán citados por turnos para entregar la documentación y comenzar las evaluaciones.

Para consultas, el instituto habilitó el correo electrónico [email protected] y su página web oficial.