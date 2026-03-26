El Quini 6 premió este miércoles 25 de marzo a un jugador con más de 266 millones de pesos. En tanto, para el próximo domingo, el pozo acumulado total ascenderá a $ 6.750 millones.

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Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.359, correspondiente a ayer, el apostador hizo su jugada en una agencia de Esquina, en la provincia de Corrientes , y acertó los números 03, 10, 18, 27, 33 y 39 en la categoría "Siempre sale". Como premio, se llevará $ 266.295.924.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini y Revancha, por lo que se acumula el dinero y hay nuevas chances para el domingo 29 de marzo, con un pozo total de $ 6.750 millones.

10 - 13 - 18 - 28 - 34 - 37

La Segunda del Quini 6

11 - 23 - 27 - 36 - 40 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Revancha del Quini 6

12 - 27 - 28 - 29 - 36 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39

Hubo 1 ganador con seis aciertos. Como premio se lleva $ 266.295.924.

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones Último Quini 6: el jugador que ganó $266 millones y sus números de la suerte LA

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cuánto sale la boleta del Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.