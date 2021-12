La palabra de una especialista sobre el Covid: “El error es creer que sólo con las vacunas volvemos a la normalidad”

La prestigiosa médica argentina Marta Cohen, radicada en el Reino Unido y distinguida allí con el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico, aseguró que “uno de los errores en el mundo, en Europa, acá, allá” para evitar un rebrote de casos de Covid-19, impulsado por nuevas variantes del virus, “fue decir ‘estamos bien con las vacunas, podemos volver a la vida más normal, saquémonos los barbijos, chau barbijo’”.

La médica nacida en La Plata remarcó que no es que las vacunas no tengan una importancia crucial en la lucha contra la pandemia, sino que esta sola acción no basta para detener los contagios. “Siempre hablé de la importancia de vacunar a los países que no tienen vacunas, de la inequidad de las vacunas”, recalcó en diálogo con la emisora porteña Radio Continental. Y subrayó: “Los países del G20, donde está la Argentina, se vacunaron muy bien. Los emergentes no tienen vacunas, no tienen tests. En África Subsahariana no hay casos porque no tienen tests, no hay análisis genómicos, hay violencia y no hay vacunas”.

Sin embargo, Cohen entiende que hay otra batería de medidas que no pueden desatenderse en pos de evitar nuevas olas. Una primera medida, cree, es ampliar considerablemente el control a través de los test. La especialista cree que la cantidad que se está haciendo actualmente en nuestro país “es insuficiente”: “Por ejemplo, en un mismo día en la Argentina se hicieron 71.000 testeos, mientras que esa misma jornada, en Reino Unido se hicieron 1,5 millones de pruebas”.

“En primer lugar hay que hacer PCR: 1,5 millones versus 71.000 es mucha diferencia. Segundo, hay que regalar los test rápidos para que la gente tenga acceso a hacérselos. Y después 10% de la población con tres dosis no es suficiente. Ya está comprobado que con dos dosis de la vacuna no es eficaz”, advirtió.

Con respecto a la administración de vacunas para el refuerzo, además, Marta Cohen puntualizó que no cualquier inoculante sirve a esos efectos. “Ni Sputnik, ni Sinopharm, ni Johnson: está demostrado que (esas vacunas) no sirven de terceras dosis. El orden en eficacia sería Moderna, Pfizer y Oxford (AstraZeneca)”.

Y recalcó: “Esa tercera dosis no protege necesariamente los contagios, pero sí 80% la enfermedad grave o la muerte”. Además, insistió en que aun con las vacunas deben mantenerse los cuidados, como evitar la asistencia a reuniones con mucha gente y mantener el uso de barbijos.

Por último, consultada acerca de cuándo supone que llegaría ante una tercera ola de contagios al país, Cohen aseguró: “Obviamente ya está empezando”.