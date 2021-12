Marta Cohen: “La variante ómicron es mucho más contagiosa que la delta y con dos dosis de vacunas no alcanza”

La patóloga y pediatra argentina residente en Reino Unido Marta Cohen, dio un análisis de la situación a nivel mundial del coronavirus y sostuvo que, con relación a la variante ómicron, será la que dominará y terminará “reemplazando” a la variante delta sobre todo porque es “mucho más contagiosa”. A su vez destacó que con dos dosis de vacunas “ya no alcanza” porque las vacunas quedaron “viejas” y que se está pensando en una cuarta dosis con una vacuna “modificada”.

“La variante omicron reemplazará a la delta, ya lo está haciendo en Reino Unido”, comentó la reconocida especialista a radio Aurora Argentina. “En Reino Unido, el 50% de las muestras que se toman en Londres pertenecen a ómicron. Si bien hay unos 60.000 casos diarios de muestras en general, se estima que habría unos 200.000 casos diarios. Lo que no sabemos es qué pasará con las internaciones”, acotó, teniendo en cuenta que si bien aún no hay estudios concluyentes, podría la variante ómicron es a priori menos letal que la delta.

No obstante, Cohen expresó que el esquema completo de vacunación ya no es suficiente para combatir la variante ómicron, y que en vez de 6 meses de eficacia de las vacunas, tal como lo señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS), ahora se piensa en sólo 3 meses: “Con dos dosis los estudios demuestran que no son suficientes y con tres da un 70% de eficacia contra la muerte y la enfermedad grave, por eso mismo se está aplicando”, marcó Cohen.

Vacunas “viejas”

En este sentido, calificó a las vacunas actuales como “viejas” respecto a las nuevas mutaciones, y que ya se está pensando en una cuarta dosis, pero con una vacuna ya modificada.

“Ya se están modificando las vacunas, Pfizer y Moderna ya han anunciado cambios para marzo. La cuarta dosis seguramente será con una vacuna modificada”, comentó, y agregó que los tres meses de diferencia entre la segunda y tercera dosis -en Mendoza son 5 meses- “es porque estamos usando una vacuna muy vieja y así como nos vacunamos todos los años para la gripe, con esta vacuna podría pasar lo mismo, ya que cambiará todos los años, o cada dos años, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, porque puede que ya no sea eficaz debido a que es para un virus que puede ya no existir o que se extinguió”.

Ómicron, más contagiosa

También aclaró que la variante ómicron es “de 3 a 6 veces más contagiosa que la delta”, y tuvo un mensaje crítico sobre la compra de vacunas de los países desarrollados, y no haber pensado en la vacunación mundial.

“La mutación tan contagiosa es el resultado de no haber vacunado a África. Se podría haber evitado si hubiéramos sido inteligentes y no egoístas en guardarnos las vacunas, ya que lo que pasa en los países pobres también es problema de las potencias”, indicó.

Por último, celebró la instauración del pase sanitario en Argentina: “El hecho que se pida pase sanitario ha hecho que la gente que no ha completado su esquema, se pueda dar la segunda dosis”.