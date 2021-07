La OPS advirtió sobre falta de vacunación de rutina en niños

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que por la pandemia, muchos chicos han dejado de recibir sus vacunas de rutina en América Latina. La entidad estimó que son alrededor de 300.000 los chicos en esta situación entre esa región y el Caribe. Lo hizo en voz de su directora, Carissa Etienne, al solicitar a los países que no descuiden los servicios esenciales de atención de la salud que se han visto afectados por el Covid-19.

“La pandemia por la Covid-19 ha interrumpido los servicios de salud esenciales en la mayoría de los países y territorios de América Latina y el Caribe, lo cual representa una amenaza para la inmunización de los niños y la atención de las mujeres embarazadas y de las personas con enfermedades crónicas”, advirtió.

“Por lo tanto, llamamos a los países a que aseguren que sus respuestas a la Covid-19 no dejen atrás otros servicios de salud esenciales, como las inmunizaciones de rutina”, afirmó. “Estos servicios no son opcionales”, subrayó.

La directora de la OPS detalló que más de 300 mil niños, sobre todo en México y Brasil, no han recibido vacunas de rutina, “dejándolos vulnerables a infecciones mortales que son prevenibles”.

Con la llegada del virus Sars Cov-2 se interrumpieron las clases presenciales normales y el año pasado prácticamente no hubo asistencia a los establecimientos. Esto afectó la campaña provincial en una estrategia que tiene como prioridad la vacunación en los colegios para alcanzar mayor cobertura.

A mediados del año pasado, las autoridades provinciales estimaban que unos 46.000 chicos mendocinos no habían recibido la vacunación obligatoria en las escuelas, correspondiente a ese ciclo. Se trataba de alumnos de 5 y de 11 años, a quienes les corresponden vacunas por el calendario oficial.

La directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, dijo por aquel entonces que desde el gobierno calculaban, a su vez, que un 15% podría haber recibido la vacuna por su cuenta. Pero, por otra parte, dadas las restricciones y los temores por el contagio, también reconoció que había bajado notoriamente la asistencia a los vacunatorios .

“La cobertura de la primera dosis de las vacunas contra el sarampión se redujo un 10% en ocho países de las Américas, incluyendo Venezuela, Panamá y Brasil, y cayó hasta un 20% en Surinam”, dijo Etienne. “Si no revertimos estas tendencias, nos arriesgamos a una avalancha de problemas de salud peores”, remarcó.

Agregó que, en una encuesta reciente sobre los servicios de salud esenciales en la región, el 97% de los países y territorios participantes informaron sobre interrupciones, mientras que el 45% informó de interrupciones en al menos la mitad de ellos.

“En poco tiempo, la Covid-19 no será la única crisis sanitaria que demande la atención de los países”, advirtió Etienne.

Durante el año pasado, las consultas médicas habían sufrido en la provincia una disminución estimada en 60%. Diversas sociedades de Medicina advirtieron sobre los riesgos que esto implicaría. De hecho, hasta se redujeron los controles de pacientes con patologías crónicas. Esto implicó que los meses siguientes muchos pacientes comenzarán a llegar al sistema de salud en peores condiciones, con cuadros más graves, que incluso han requerido internación o asistencia más compleja.

“Hay que considerar que el sistema no está satisfaciendo la demanda de pacientes graves, de alto riesgo, inmunodeprimidos, crónicos, con enfermedades discapacitantes, no está organizado para esto y la situación no es la ideal”, señalaba José Lodovico, Presidente del Círculo Médico de Mendoza y de la Federación Médica de Mendoza.