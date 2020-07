Unos 46 mil chicos de 5 y 11 años no se han vacunado en Mendoza debido al aislamiento

Unos 46.000 chicos mendocinos no recibieron la vacunación obligatoria en las escuelas este año. Se trata de alumnos de 5 y de 11 años, a quienes les corresponden vacunas por el calendario oficial y que en ciclos lectivos “normales” las reciben en el ámbito escolar, como parte de las campañas que se realizan. Sin embargo, dado que por el aislamiento obligatorio no hay clases presenciales, esto no ha podido concretarse.

Se estima que en las escuelas de la provincia cada cohorte es de unos 27.000 chicos (número que equivale a los nacimientos de cada año, aunque con leves variaciones). Por ende, en la provincia hay aproximadamente 54.000 chicos de esas edades.

La directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, dijo que desde el gobierno calculan, a su vez, que un 15% podría haber recibido la vacuna por su cuenta. Y reconoció que bajó notoriamente la asistencia a los vacunatorios en estos últimos tres meses.

La confirmación es esperable, ya que, por ejemplo, la disminución de las consultas médicas ha sido notoria en todo el sistema de salud, y la caída se estima en un 60%. Diversas sociedades de medicina han salido a advertir sobre los riesgos que esto puede implicar.

“Es algo que ha sucedido en todo el mundo. Cuando empezó el aislamiento social no venía nadie, después hubo un impasse cuando a comienzos de abril empezamos a vacunar contra la gripe y desde hace tres semanas notamos que hay mayor afluencia de niños”, detalló la funcionaria.

En este ciclo lectivo hay 28.430 alumnos en sala de 5, según datos de la Dirección General de Escuelas (DGE). Además, 32.368 estudiantes cursan sexto grado. Sin embargo, algunos cumplieron esa edad el año pasado pueden haberla recibido antes.

Los más afectados

Aguilar destacó que el segmento de escolares es que el que se ha visto más afectado, ya que lo usual es la vacunación en las escuelas, una estrategia de la provincia.

En los extremos de la pirámide poblacional –grupos que también están incluidos en el calendario oficial– no se ha notado el impacto porque hay más adhesión y seguimiento médico más meticuloso. “Hemos hecho análisis del impacto de la pandemia y lo hemos comparado con el resto del país y del mundo. Vemos un impacto generalizado: en menores de 24 años, el impacto no ha sido fuerte pero sí en la vacunación escolar”. destacó.

En Osep, la Obra Social de los Empleados Públicos, han notado un escenario similar: notaron que durante esta etapa ha bajado la cantidad de afiliados que se vacuna, en particular aquellos en edad escolar. “Las urgentes son las de los 5 años porque son refuerzos del calendario de los más chiquitos, especialmente contra el sarampión y la polio”, remarcó Aguilar.

Los chicos de entre 5 y 6 años deben recibir al ingreso escolar tres vacunas: Salk (para prevenir la poliomielitis), triple viral (para prevenir el sarampión, la rubéola y las paperas) y triple bacteriana celular DPT (para prevenir la difteria, el tétanos y la tos convulsa).

A los 11 años son otras tres: contra el meningococo (ver aparte); refuerzo de la triple bacteriana acelular contra la difteria, tétanos y coqueluche y la vacuna contra el virus del Papiloma Humano.

Campaña

Ante la situación, desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes se lanzó una campaña para que los padres lleven a vacunar a sus hijos. La idea es que lo hagan en el centro de vacunación público más cercano al domicilio, donde hay que recordar que es gratuito. La cercanía es para evitar el desplazamiento, una de las medidas recomendadas para controlar la infección de coronavirus.

“Nadie tiene certeza de cuándo volverán las clases y si vuelven no será como antes, por lo que aunque volviesen el mes que viene, por lógica el tiempo no será suficiente”, sustentó.

Hay que considerar que entre las alternativas que se evalúan para el regreso a las aulas se ha contemplado un régimen mixto de presencialidad y educación a distancia y que una posibilidad es que se reúnan en la escuela no más de la mitad de los alumnos del curso. Esto complicaría una campaña abarcativa.

Aguilar detalló que la idea es que vayan los chicos con uno de sus padres (guiándose estos últimos según el día que le corresponda salida por DNI). Puede ir más de un niño.

Para conocer el vacunatorio cercano al domicilio se puede consultar la página de internet del Ministerio de Salud: www.salud.mendoza.gov.ar.

Osep también hará su campaña. Esta es con turno, que debe solicitarse al teléfono 0810 810 1033. Para el Gran Mendoza vacunan en los hospitales El Carmen y Fleming y para el resto, en centros de salud.

La campaña para adultos mayores fue un éxito

La campaña de vacunación antigripal de este año quedará en el recuerdo como un “verdadero éxito”. En tres meses, entre abril y junio se colocaron 318.000 dosis, lo cual es 17% por encima de las 265.000 que se colocaron en todo 2019.

Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia destacó que los adultos mayores, el grupo más numeroso para el que está indicada, acudieron masivamente.

La campaña 2020 se adelantó y fortaleció en el marco de la pandemia de coronavirus.

Se buscó atenuar la circulación de gripe que podría complicar cuadros respiratorios a esa edad e incluso dificultar el diagnóstico de Covid-19, ya que tienen síntomas similares.

Vuelve a haber dosis de una vacuna contra el meningococo

Tras el faltante del año pasado, ahora hay vacuna Menveo. Es la que se usa para inmunizar contra el meningococo y que el calendario oficial de vacunación indica para chicos menores de 15 meses (tres dosis) y de 11 años. Este último segmento fue incluido en 2017 de manera gratuita y obligatoria.

Sin embargo, durante 2018 comenzó a escasear, hasta que en agosto de ese año el gobierno nacional suspendió la aplicación en los más grandes.

El faltante era tal que durante más de un año no se conseguía, ni en el sector público ni en el privado. En 2019, diversas entidades médicas reclamaron el cumplimiento del calendario, incluso con presentación de medidas judiciales. Ante esto, el Ministerio de Salud de la Nación compró 400.000 dosis de Menactra, una marca alternativa.

Desde enero, está nuevamente disponible Menveo en la provincia. Iris Aguilar, responsable de Inmunizaciones, dijo que puede programarse con la segunda dosis de la vacuna contra el HPV.

A los 11 años se apunta a reducir la circulación ya que los adolescentes son los principales portadores del meningococo, una bacteria presente en la nariz y en la boca. Se enferman menos pero pueden transmitirla. Los principales afectados son los menores de 5 años que no han sido vacunados y, en particular, los menores de 2 meses, ya que para ellos no existe vacuna y tienen riesgos.

Se trata de una bacteria que provoca patologías graves e invasivas como meningitis, esto es, la inflamación de la membrana que cubre el cerebro, bacteriemia, una infección de la sangre y sepsis, una infección generalizada.