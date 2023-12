La nostálgica historia de la calesita del Parque y la verdad sobre si la desmantelan en diciembre o no

Dentro del siempre imponente parque General San Martín hay paisajes que son emblemáticos. Desde el Cerro de la Gloria hasta el lago, pasando por los portones y la Fuente de los Continentes, sólo por mencionar algunos. Y si hablamos de íconos del lugar, resulta imposible dejar afuera a la calesita y su tradicional paseo con juegos, concentrados en una rotonda ubicada a 200 metros de la fuente.

El Gobierno de Mendoza anunció la remodelación de este paseo y en junio concretó el llamado a licitación para los trabajos. Y si bien se presentaron dos oferentes, la obra no ha sido adjudicada aún y es casi un hecho que este acto quedará en manos de la próxima gestión.

Sin embargo, hace unos días comenzó a circular una información referida a que la histórica calesita, que lleva más de 70 años interrumpidos y más de 30 de corrido en el lugar, sería desmantelada en diciembre como parte de esta remodelación.

Esta versión despertó la preocupación de distintas generaciones de mendocinos que dieron una y mil vueltas en el carrusel y quienes, si tuvieron suerte, se quedaron alguna vez con la sortija que les permite dar una vuelta gratis. Incluso, la preocupación llegó al propio concesionario del paseo, que opera la calesita desde 1990 tras haber renovado las licitaciones.

En las redes sociales comenzaron a masificarse los pedidos para que se declare patrimonio cultural a la estructura y se evite el supuesto desmantelamiento. Sin embargo, tanto desde Parques como desde la Dirección de Patrimonio confirmaron que no existen solicitudes formales para que se la declare un bien cultural ya que se trata de un objeto propiedad de un privado.

Foto: José Gutiérrez / Los Andes

No obstante, desde el Gobierno desmintieron que esté previsto el retiro y que no hay ninguna orden o decisión, por el momento, de retirar la calesita del lugar, ni en diciembre ni en ningún otro mes. Aunque sí está previsto hacer un nuevo llamado a licitación y relocalizarla, siempre dentro de la rotonda.

“No hay ningún llamado a desmontar nada en diciembre. Es cierto que hace un año y medio se cayó la concesión actual, pero no se los ha emplazado a que se vayan, ni mucho menos en diciembre. De hecho, la decisión fue y es que sigan funcionando como un concesionario más del Parque”, resaltó a Los Andes el director de Parques, Ricardo Mariotti.

En ese sentido, indicó que no existe ninguna notificación ni fecha estimativa, aunque ello podría confirmarse una vez que se haga la adjudicación de la remodelación integral de todo el predio, que contempla la instalación de juegos más modernos, refacciones, instalación de piso de goma, baños públicos, fuentes, forestales, luminaria y, por supuesto, relocalizar la calesita dentro de ese espacio.

“En otra licitación se va a llamar a oferentes para la nueva calesita. No se va a poner a dedo ni tampoco está la decisión de reemplazar por algo más moderno. De hecho, a la nueva licitación va a poder presentarse el actual concesionario”, detalló Mariotti.

Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Por su parte, el actual concesionario del tradicional paseo y dueño de la estructura, Carlos Alonso, se mostró más tranquilo ante la confirmación de que no se ha decidido unilateralmente cambiar la calesita por otra. No obstante, destacó que no fue lo que le dijeron oportuna y extraoficialmente. “Es más que necesaria la renovación de la rotonda, coincido con ello. Y si van a hacer un nuevo llamado para licitar la calesita y me van a permitir presentarme, lo celebro. Pero a mí Mariotti me dijo que no se iban a gastar 400 millones de pesos para instalar de nuevo la calesita vieja”, disparó.

El nuevo paseo

En junio, el Ministerio de Infraestructura llamó a licitación para concretar la proyectada remodelación de toda la rotonda de la calesita del parque General San Martín.

Además de los pisos de goma, la instalación de juegos nuevos y de fuentes, se contempla la mudanza de la calesita al centro de todo el predio y la instalación de una “unidad de servicio”, con locales gastronómicos como protagonistas, en el sitio donde se encuentra actualmente el añoso carrusel.

El objetivo es, además, eliminar superficie de asfalto y hormigón para darle más protagonismo a los espacios verdes, y también hacer una superficie a un único nivel y quitar escalones para volver al predio más accesible.

Tras el llamado a licitación, se presentaron dos empresas con sus propuestas. Y, según destacaron desde el Ministerio de Infraestructura, se encuentran en análisis actualmente. Probablemente se adjudiquen ya en 2024 con la nueva gestión.

Un dato para nada menor es que las propuestas económicas se encuentran tasadas en pesos, por lo que el monto inicial ofertado en junio ya se ha incrementado y seguirá actualizándose en el contexto de inflación creciente.

La historia

La calesita del Parque siempre fue y sigue siendo una sola, por más que tenga a su “hermana” en el predio ubicado al lado del Mendoza Tenis Club. Sin importar a quien se le pregunte, cuando se le mencione “la calesita del Parque”, automáticamente se referirá a la de la rotonda.

“Esa calesita lleva más de 70 años en el Parque, aunque entre 1985 y 1990 se la retiró del lugar. Su primer dueño, de apellido Hermida, la retiró en 1985 y ahí se la vendió a mi papá, José Cristóbal Alonso”, comenzó con el relato plagado de historias nostálgicas el actual dueño de la estructura y concesionario del espacio.

A lo largo de su vida, Alonso padre había tejido una relación muy estrecha con las calesitas y con la de la rotonda del Parque en particular. Tanto que en una oportunidad le dijo a Hermida que, si en alguna ocasión decidía venderla, él la compraría.

Así fue como en 1985 don Hermida se apareció por la casa de don Alonso para proponerle formalmente ser el nuevo dueño de la calesita. Sin pensarlo dos veces, José Cristóbal Alonso la compró. Pero no la instaló en el acto en la misma rotonda donde llevaba ya varias décadas.

Foto: Gentileza / Víctor González Vásquez

Entre 1985 y 1990, al no renovar la concesión de Hermida con su carrusel, este hombre la vendió. Y Alonso debió buscar un lugar donde instalarla hasta que pudiera presentarse al nuevo llamado para regresarla al principal espacio verde de la provincia.

“Entre 1985 y 1990 mi papá fundó un parque de juegos al costado de la terminal de ómnibus, en el espacio que daba al Acceso Este. Y durante esos cinco años la calesita estuvo ahí”, prosiguió Carlos Alonso. Aseguró que, desde siempre, la idea de su padre era volver al Parque y devolver a la calesita a su lugar.

José Cristóbal Alonso pudo cumplir su sueño en 1990. Ante el nuevo llamado para concesionar el espacio, fue elegido para instalarse allí. Por entonces, las concesiones eran por cinco años y luego volvía a hacerse el llamado, aunque en ese interín se extendió a otro lustro y con la posibilidad de prorrogarse a 10 años en total. Así fue como los últimos convenios fueron por una década.

Una estructura única

La última concesión para los Alonso y su calesita en la rotonda se extendió entre 2012 y 2022, por lo que desde el año pasado se encuentra vencida. “Hay gente de 70 años que lleva a sus nietos a la calesita y me cuenta que a ellos los traían cuando eran chicos. Hay mucha nostalgia y cariño”, detalló Alonso hijo.

Y sumó: ”El lema y la voluntad de mi viejo fue que siempre la calesita estuviera en el Parque”.

Foto: Gentileza Víctor González Vásquez

“Sus figuras son de madera y de metal, o con accesorios de metal y cuero. En los animalitos del carrusel se notan clavos, ensambles y tarugos, algo que no se puede hacer con piezas de molde. Algunos leones tienen cola de madera y otros de una correa de cuero con fibra”, describió por su parte Víctor González Vásquez, estudiante de Historia y quien hace ya algunos años dedicó varias horas a fotografiar en detalle al icónico carrusel y sus protagonistas.

Él es uno de los impulsores en las redes sociales de la campaña para que se declare a la calesita como patrimonio cultural. “Además, tiene unos plafones de metal con pinturas de paisajes mendocinos como Puente del Inca, Villavicencio y el Aconcagua. Cuando saqué las fotos registré uno solo y con la pintura saltada. Los paneles del centro son de tablas ensambladas y talladas, lo cual es muy fácil de ver a simple vista”, resumió a Los Andes el apasionado estudioso.

“Toda la calesita es de madera tallada a mano. En el biombo está el cuento de Caperucita Roja, también en madera y realizada a mano”, acotó a su turno Alonso.

LA CALESITA, EN NÚMEROS

- 300 pesos es el de la “vuelta” en la Calesita de la Rotonda del Parque.

- 4 minutos es lo que dura la “vuelta” en el juego, con posibilidad de duplicarse si se saca la sortija.

- 33 años ininterrumpidos lleva la Calesita en la Rotonda del Parque.

- Más de 70 años tiene la estructura, creada por Sequalino Hermanos.

- Sábados, domingos y feriados la calesita abre a partir de las 10 y hasta que se va la última persona (puede ser, incluso, de madrugada). De Lunes a viernes, en verano, abre a las 18 (aunque las condiciones climáticas son las que condicionan el funcionamiento).