La mitad de las mujeres tienen pérdida de cabello en la mediana edad: las recomendaciones de una especialista

No es solo cosa de varones. “Alrededor del 55% de las mujeres experimentan algún grado de pérdida de cabello antes de los 70 años”, asegura la especialista.

“Alrededor del 55% de las mujeres experimentan algún grado de pérdida de cabello antes de los 70 años”, asegura una especialista. (Foto: Hair Recovery)

Hay dos cosas que se destacan sobre el adelgazamiento capilar y la pérdida de cabello en mujeres. Una, reconocer que no es solo cosa de varones. La otra: el tiempo es clave. La doctora Dawn Davis, dermatóloga de Mayo Clinic, advierte que el adelgazamiento capilar y la caída del cabello es frecuente a medida que se envejece.

La especialista afirma que, aunque los signos pueden no ser tan evidentes como en los hombres, alrededor del 55% de las mujeres experimentan algún grado de pérdida de cabello antes de los 70 años. Por eso, hace hincapié en la importancia de detectarlo y actuar: los tratamientos para prevenirla o detenerla pueden ayudar y mucho.

Por qué pierden el cabello las mujeres en la mediana edad “La gente suele pensar que la pérdida de cabello o la calvicie de patrón ocurre solo en los hombres”, señala la doctora Davis. Sin embargo -explica- diversos factores pueden provocar pérdida de cabello en las mujeres: el embarazo, la menopausia, problemas médicos, medicamentos o incluso el estrés. No obstante, la causa más frecuente es la calvicie de patrón femenino, una pérdida capilar de origen genético y hormonal que se desarrolla gradualmente en muchas mujeres.

La caída del cabello es un problema que aqueja tanto a hombres como mujeres. / Hair Recovery “Alrededor del 55% de las mujeres experimentan algún grado de pérdida de cabello antes de los 70 años”, asegura una especialista. “Comienza con el adelgazamiento capilar en el vértice del cuero cabelludo, exactamente en el centro. Así, las mujeres pueden notar que al hacerse la raya del cabello esta es un poco más ancha o que el cabello se ve más fino o menos denso”, refiere la especialista. “Con el tiempo, la densidad capilar simplemente disminuye. Y, en formas extremas, puede haber ausencia de cabello en el vértice del cuero cabelludo”.

Qué medidas tomar ante la pérdida de cabello según la especialista Lo más sustancial que advierte la experta es que el tiempo es fundamental. “En cuanto empiece a notar pérdida de cabello -porque los trastornos capilares suelen ser sensibles al tiempo- le recomendaría consultar a un especialista en cabello, como un dermatólogo”, afirma.