La madre de la joven que murió al caer de un balcón en Kosovo reveló que el novio era “muy” celoso

El martes 1 de agosto, María Clara Urdangaray de 27 años murió al caer de un balcón en la ciudad de Pristina, en Kosovo en un presunto femicidio cometido por su novio de nacionalidad suiza que está detenido. Hoy, la madre de la víctima dijo que el acusado era “una persona muy celosa” y negó que su hija se haya suicidado ya que estaba “llena de vida”, según informó Télam.

”El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así”, aseguró Magdalena en una entrevista con el canal C5N, junto a Facundo Urdangaray, padre de la víctima.

La mujer afirmó que su hija “era una persona llena de vida, una piba con todas las ilusiones que se fue con una mano atrás y otra adelante para vivir otra vida distinta, buscando algo mejor”. Según los datos que recibieron los padres de María Clara, el hecho habría ocurrido minutos antes de las 2 de la madrugada del último martes en un hotel de Kosovo Polje, una localidad ubicada en el sudoeste de Pristina.

La investigación determinó que la joven murió tras caer desde un balcón del sexto piso. Según Magdalena, María Clara le había comentado que el hombre con el que estaba de novia era muy celoso y le relató un episodio ocurrido días antes: “En un momento ella fue a hacer compras a un supermercado y tardó un poco de más y cuando volvió hubo una discusión con tonos elevados”.

Según los datos que recibieron los padres de María Clara, el hecho habría ocurrido minutos antes de las 2 de la madrugada del martes. Gentileza: TN.

”Suiza es un país muy ordenado y los vecinos están muy atentos a esas cosas, siempre están marcando, y una vecina les pidió que hicieran silencio. Ella me dijo que no había pasado a mayores, que siempre terminaba en discusiones, aunque no pasaba siempre pero él era una persona muy celosa y le pedí mil veces que si no se sentía segura que volviera a Barcelona. La última vez me dijo ‘te extraño’ y le dije te mando el pasaje...”, añadió la mamá llorando.

Magdalena agregó que “hablaba todos los días” con su hija, quien le había “comentado que estaba muy bien, que estaba muy feliz” y que “deseaba profundamente que fuera para allá”. ”En este tiempo estuve trabajando mucho para costearme el pasaje, para poder verla, pero no llegué”, sostuvo con lágrimas en los ojos.

En tanto, Facundo, el padre de la chica fallecida, se refirió a que el acusado declaró que “él estaba dormido y que escuchó los gritos” tratando de hacer pasar como que su hija “se suicidó”. ”Eso es imposible porque mi hija era una nena hermosa llena de vida. Fue a buscar un futuro mejor, ella quería crecer y progresar, nada de eso estaba en su mente ni en su cabeza, no la criamos así, era una nena muy educada, muy respetuosa, amaba la vida y no sería capaz de algo así, eso es totalmente mentira”, señaló.

Además, Facundo dijo que “un amigo de la infancia” le “contó que hace 20 días ella le escribió y le dijo que no podía hablar y después de esa conversación bloqueó a todo ese grupo de amigos, lo cual no es para nada normal porque no era de bloquear a nadie”. ”Me hace sospechar que algo estaba pasando”, aseveró el padre desde la localidad de City Bell, partido de La Plata.

Al respecto, Ramiro, amigo de María Clara, confirmó al canal Todo Noticias que al grupo le “llamó mucho la atención que hacía menos de una semana que dejó de seguir a todos en las redes sociales repentinamente, sin decir una palabra”. ”No llegó a contarme, me puso en un mensaje que estaba más separada que de novia y que no podía hablar porque no podía mandar audios, muy raro”, amplió el joven.

Ramiro explicó que con su amiga “tenía contacto por redes y WhatsApp” y que la última vez que hablaron “fue hace menos de un mes” cuando ella le contó “cómo la estaba pasando, que estaba viajando por el mundo y que era por su sueño”.”La última noticia que supe de ella era que estaba más separada que de novia”, reiteró.

Por otra parte, Urdangaray padre dijo que “Cancillería está manejando todo esto de forma muy humana”, por lo que están “profundamente agradecidos con todo el cuerpo de la parte de argentinos en el exterior”.”Nos pusieron un psicóloga a disposición, un abogado y la información que lograron obtener no es demasiada porque Kosovo es un país muy conflictivo donde Argentina no tiene embajada”, indicó Urdangaray.

El papá de María Clara dijo que “el embajador argentino en Serbia se contactó con una comisario que está a cargo de la causa” para avanzar con la repatriación del cuerpo, y señaló que también interviene “Interpol, aunque no hay mayor información sobre la causa”.”Tengo entendido que gracias a esta difusión, la autopsia está terminada y eso me da la esperanza de que prontamente podamos traer a mi hija”, continuó.

Al respecto, su exesposa aseguró que “el embajador de Suiza también se comunicó” con ellos “muy consternado con la situación”. ”Dijo que nos iba a acompañar en todo porque hay pertenencias de mi hija en Suiza y van a hacer todo lo que está a su alcance para acercarla, pero lo único que necesito es que traigan a mi hija”, expresó.

Finalmente, mientras estaba abrazado con su expareja, Facundo resaltó: “A pesar de estar divorciados estamos muy unidos en esta causa por y para nuestra hija”. María Clara Urdangaray había viajado el fin de semana pasado a Kosovo, ubicado en el centro de la península de los Balcanes, en el sudeste de Europa, para participar del casamiento del hermano del acusado.

Según el portal KosovaPress, la “ciudadana argentina, murió como consecuencia de las heridas que recibió” al caer “desde lo alto del edificio donde se alojaba junto con el hombre sospechoso, un ciudadano suizo.

”Por decisión del fiscal de guardia, el cuerpo sin vida de la víctima fue enviado para la realización de la autopsia, mientras que el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia”, confirmó ese medio.

La joven viajó en noviembre del año pasado a Barcelona y unos meses después conoció al imputado después de una fiesta, tras lo cual luego se fueron a vivir a Suiza.

