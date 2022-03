La madre de Fernando Báez Sosa lo recordó en el día que cumpliría 21 años: “Es muy doloroso, estar acá y que él no esté”

Este 2 de marzo Fernando Báez Sosa cumpliría 21 años. La madre del joven que fue asesinado a golpes en enero del 2020 por un grupo de rugbiers contó cómo vive la fecha.

“El mejor regalo para Fernando sería que se haga Justicia por él para que pueda descansar en paz de una vez”, dijo su madre este miércoles en diálogo con diario Crónica.

Este es el tercer cumpleaños que los padres de Fernando pasan sin él. “La verdad que estoy triste, es muy difícil”, reconoció Graciela.

“Es muy doloroso, estar acá y que él no esté. Me cuesta dormir, entonces me fui a su habitación y le preguntaba porque, porque nos pasó esto. Siento que la vida ya no tiene sentido”, dijo.

Esta mañana alrededor de las 10 de la mañana, junto a su marido Silvino, fue hasta el cementerio de la Chacarita donde descansan los restos de Fernando.

Llevaron sus reposeras y unos ramos de flores. “Cada uno le habló a Fernando, y recordamos con amor todos los momentos vividos”, expresó.

“Hoy me hubiera gustado poder estar con él, pero sé que es imposible, entonces empecé a rezar y le canté que los cumplas muy feliz”, dijo Graciela.

Esta tarde a las 19.30, se realizará una misa en el colegio Marianista, donde Fernando cursó la secundaria. “Fer fue muy feliz ahí”, expresó su madre.