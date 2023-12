La Aduana denunció a PedidosYa por “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”

La Dirección General de Aduanas (DGA) ha presentado una denuncia ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo contra la empresa de delivery PedidosYa por presunto “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. Esto podría conllevar una multa aproximada de alrededor de US$ 1.400.000 para la compañía.

En su comunicado, la Aduana informó que sus agentes especializados identificaron una seria irregularidad por parte de PedidosYa, ya que la empresa habría abusado de beneficios fiscales y defraudado al Estado Nacional al presentar indumentaria y bolsos/cajas con el logo de la empresa como bienes de uso, cuando en realidad eran bienes de cambio.

Según la DGA, estos productos, aparentemente adquiridos por los repartidores para utilizar en la plataforma de delivery, se clasificaron incorrectamente como bienes de uso en lugar de bienes comercializables. Esta maniobra permitió a la empresa eludir percepciones del IVA y de Ganancias, ya que la importación definitiva de bienes de uso tiene excepciones para dichas percepciones.

La mercancía importada incluía remeras, materiales textiles, camisetas y cajas utilizadas por los repartidores en bicicletas y motos. La DGA señaló que estos productos también se usaban como material publicitario, pero se registraron contablemente de manera diferente al no clasificarse correctamente como bienes de uso.

Según la investigación de la DGA, PedidosYa importó mercadería valorada en US$ 754.038,38 y no declaró percepciones de impuestos por un total de US$ 296.563,29. La presunta infracción de la empresa se encuentra tipificada en el artículo 954 inciso A y 956 inciso B del Código Aduanero. La DGA ha presentado la denuncia en el fuero contencioso y estima que la multa por la transgresión podría alcanzar hasta US$ 1.400.000.

