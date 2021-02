Juanse, el rockstar al que los Stones “le copiaron el estilo”, hoy transmite paz en MasterChef

A Juan Sebastián Gutiérrez (58) prácticamente nadie lo conoce ni identifica con sus dos nombres, ni mucho menos se asocia ese apellido con la figura que brilló en la escena musical argentina; y donde marcó una era. Pero si nos referimos a él como Juanse, allí la historia cambia. Criado en el barrio porteño de Villa Devoto y con la vida de barrio -o, simplemente, “el barrio” (a secas)- a flor de piel, se convirtió en un ícono del rock nacional de la mano de su influencia Stone. Fue como cantante y líder de Los Ratones Paranoicos, siempre contestatario y provocador, que lo conoció todo el país. Y también el mundo.

Juanse, músico y líder de la banda "Los Ratones Paranoicos" y su nueva faceta "Zen", en Los Ratones Paranoricos.

Su trayectoria y su figura en sus “años mozos” no se acercan ni por asomo a la versión que hoy el reality Mastechef Celebrities 2 nos muestra de él . O, mejor dicho, la que él mismo muestra de su ser en el programa de Telefé que reúne a un grupo de famosos argentinos y quienes deben pasar pruebas de cocina ante un riguroso y exigente jurado. Aquí encontramos, cada noche, a un hombre calmo, con una stampa cuasi Zen y que transmite paz a sus compañeros y a los fanáticos del programa (que lo viven mientras lo ven en vivo en la pantalla; y lo reviven en Twitter en tiempo real). Recientemente, la confesión de que aprendió a cocinar viendo al Flaco (Luis Alberto) Spinetta emocionó a más de uno. Y, sobre todo, a los nostálgicos del rock nacional.

Pero lejos de esta imagen está aquel Juanse de los ‘80 y ‘90 que, con campera de cuero y una actitud más que provocadora -y junto a Los Ratones-; teloneó primero a Keith Richards (guitarrista de los Rolling Stones) y a los Guns ‘N Roses, para luego llegar a su punto cúlmine: ser los encargados de abrir los cinco shows de los Rolling Stones en la cancha de River en 1995. Lejos quedó, incluso, de aquel Juanse que -en una entrevista con Clarín en 2009 y, quizás, cansado de las comparaciones y críticas de quienes los acusaban de haberles copiado a los Stones- redobló la apuesta al sostener que, en alguna cosas, Mick Jagger y su banda les habían copiado a Los Ratones. Y ni hablar de aquel Juanse, 100% provocador, que le dedicó una ironía en forma de canción al Indio Solari con su hit “Ya Morí”.

Juanse y Pappo.

Por esto mismo, y sin menospreciar a la versión light y Zen de Juanse que hoy nos deleita en Mastechef; aprovechamos para recordar algunos de sus momentos importantes y polémicos en su carrera; como estos episodios, o el momento en que su tema Vicio se convirtió en una de las canciones más escuchadas del rock nacional por ser la cortina de presentación del Videomatch.

Más cerca en el tiempo, fue denunciado como autor de abuso sexual en Jujuy, en julio del 2014 ; y en su defensa esgrimió un argumento más que repudiable. “Con la mujer que tengo, no voy a ir a Jujuy a encerrarme con un mamarracho” declaró y sostuvo que era todo parte de “una cama”. Sus declaraciones generaron un repudio masivo.

Algunos de estos hitos también se pueden encontrar en el documental Rocanrol Cowboys , estrenado en enero de este año en la plataforma de streaming Netflix.

La banda más Stone de Argentina

A principios de los ‘80, Los Ratones Paranoicos comenzaron a tocar y a darse a conocer en la siempre “picante” zona de Villa Devoto. La primera formación contaba, además de Juanse, con el bajista Pablo Memi, el guitarrista Pablo “Sarcófago” Cano y el baterista Rubén “Roy” Quiroga. Fabián “El Zorrito” Quintiero -otro de los músicos con mayor exposición de la banda- recién se incorporó a la banda en 1997, y permaneció solo una década en Los Ratones Paranoicos.

Una de sus primeras presentaciones en sociedad fue en el programa de TV Música Total, y con la participación de otro de los primeros integrantes, Gabriel Carámbula. De hecho, por aquel entonces solo Juanse y Memi estaban en esta primera banda, que llevaba por nombre La Puñalada Amistosa. Y también tuvieron unos de sus primeros 5 minutos de fama en el ciclo Todo Nuevo, encabezado por el mítico Juan Alberto Badía.

Para fines de los ‘80, la banda ya comenzaba a cobrar protagonismo. Y, junto con ello, también las comparaciones -inevitables y muchas veces odiosas- con los Rolling Stones; uno de los íconos del rock inglés e internacional desde los ‘60. A su manera, Juanse y la banda intentaban despegarse de la sombra de los Stones; aunque no tuvieron mucho éxito.

En 1991, quizás en el momento cumbre de su carrera, la banda se instaló en Estados Unidos para trabajar con Andrew Oldham, manager y descubridor de los Rolling Stones. Eso les permitió telonear a Richards, a los Guns ‘N Roses y disfrutar del plato principal como teloneros de los Rolling en 1995.

Pero, al mismo tiempo, esto también fue acrecentando las críticas de quienes los consideraban como una mera copia de los ingleses. Y fue tan recurrente la comparación -con tintes destructivos-, que el propio Juanse se refirió a ello en una entrevista con Clarín en 2009. Al ser consultado sobre si creía que Los Ratones podrían haber tenido alguna influencia sobre los Rolling Stones, fue contundente.

Juan Sebastián Gutiérrez, conocido por todo el mundo como Juanse.

“Ellos (por los Rolling Stones) adoptaron mucho de nuestra estética después de que vinieron a presentar ‘Voodoo Lounge’ (show en que Los Paranoicos fueron los teloneros). Si vos te fijás en la tapa del disco ‘Stripped’; yo, a Jagger nunca lo había visto vestirse así. Mirá; hay influencia, ¿no?. Jagger me vio. Hay que ser objetivos. Así como yo tomé cosas de ellos, después del primer show en River; lo vi vistiéndose igual, copiándome la campera. Es un gesto de mucha humildad de su parte. ¿Ves? Tiene una campera de cuero que usaban solamente algunos punks. No sé qué te parece, por ahí nada que ver. Y soy un paranoico”, se explayó Juanse.

La crítica (in)directa al Indio Solari y una pelea declarada

En 1991, dentro del álbum “Fieras Lunáticas”, Los Ratones Paranoicos incluyeron lo que serían dos de sus grandes hits. El primero es el conocido “Rock del pedazo”, mientras que el otro es “Ya Morí”. Y este último terminaría por desatar una de las grandes polémicas mediáticas y de la escena que envolvió al músico. Porque, de forma indirecta -y no tanto-, la letra atacaba con dureza a la supuesta doble imagen y discurso del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto “Indio” Solari.

Elegir una sola parte que pueda resumir la crítica al Indio es difícil, por lo que es recomendable replicar la letra entera de la canción.

Ya Morí (Los Ratones Paranoicos, Fieras Lunáticas. 1991)

Yo quiero ser un héroe,

que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor...

Que soy un bolchevique,

que no me importa el dinero; y que me gusta mucho el rock’n roll...

Yo ya morí, yo ya morí de espaldas, nena

Ya morí, ya morí la noche entera

Ya morí, ya morí de espaldas, nena

No traten de encontrarme,

no salgo ya a ninguna parte; me gusta caminar por mi mansión...

Toda esa pobre gente,

los que se mueren de repente; espero que ahora estén mucho mejor...

Esta canción repleta de veneno en forma de música no hizo más que crear una rivalidad entre los fanáticos de una banda y la otra (¡qué sería de la historia del rock nacional sin rivalidades creadas entre distintas bandas!); y hasta entre los propios músicos. La banda de Solari y Beilinson, incluso, recogió el guante y le dedicaron al cantante de Los Ratones “Nadie es Perfecto” (aquella canción que habla del “tipo especial, este Superboca” y a quien “le hizo ‘¡crack!’ el hueso al final”). Pese a todo esto, en una entrevista con la revista Rolling Stone (¡valga el karma!); Juan Sebastián Gutiérrez se disculpó con Solari.

“Yo tengo tanto respeto que de verdad no me importa, aunque me muestres un video del Indio diciendo cualquier cosa de mí, yo lo escuché y sé que es un aporte. Gracias a él esta sociedad musical sobrevive, hay que agradecérselo. Al Indio Solari no hay que lamerle el orto, hay que agradecerle realmente lo que le brindó a la cultura de nuestro país. Me guste o no me guste, si no hubiese sido por él, vos y yo no estaríamos acá; y es así y listo”, sintetizó el músico.

Pomelo, la sátira más despiadada a Juanse

Con un poco más de sutileza de las que tuvo el cantante para ironizar sobre el Indio, probablemente; el brillante humorista, actor y polifuncional Diego Capusotto creó entre sus personajes uno que ironizaba sobre el personaje roncarolero y 100% reventado “full time” que representaba el líder de Los Ratones Paranoicos.

“Pomelo” fue el skecth donde se veía a un músico con todas las similitudes de Juanse. Y, como no podía ser de otra manera; el cantante de Los Ratones Paranoicos también criticó fuertemente a Capusotto por el “homenaje” que no le cayó del todo en gracia.

“Capusotto se reiteró muchísimo. Uno siempre está expuesto, es la regla. No estamos hablando de un artista que haya tenido mucho éxito. Hay un target que surgió a partir de un montón de años de permanencia. No está mal que él trate de ironizar, pero yo creo que hay montón de ironía dentro de él mismo hacia él mismo. El talento no está en todos lados. Entonces, cuando uno no lo tiene hay que inventarlo”, cuestionó Juanse en otra entrevista con Clarín.

Ante esta declaración, Capusotto optó por eludir la polémica; pero también volvió a marcar presencia con su estilo. “Pomelo tiene su autonomía y los clisés de un personajito rockero; muchos se pueden sentir identificados. ¿Por qué (Juanse) cree que es él?. Yo inclusive tengo todos los discos de Juanse, menos los diez últimos” destacó, fiel a su estilo, en el programa de TV, Mañanas Informales.

El himno que los hizo populares

En 1993, con el álbum “Hecho en Memphis”, llegó otro de los hits “Ratoneros”: Vicio. Fue uno de los temas -con video incluido- que más pegó en televisión y radio de Los Ratones; y tuvo un aliado fundamental: Marcelo Tinelli.

Y es que en una de las tantas presentaciones del extinto Videomatch -en 1995-, Tinelli, sus compañeros de programa y toda la producción emularon el videclip de Vicio, y convirtieron este tema en su cortina musical distintiva. Ya sea para la presentación, para marcar las tandas o para avisarle a la víctima que les habían hecho “una jodita para Videomatch”; siempre sonaban los primeros acordes de Vicio.

No son pocos quienes conocieron a Los Ratones Paranoicos por esta particularidad (no los más fanáticos, precisamente); y son los mismos que cada vez que escuchan los primeros acordes de Vicio se remiten al programa de TV.

La denuncia por abuso sexual

En julio de 2014, una joven de por entonces 26 años, denunció a Juanse y al resto de los músicos de la banda como autores de abuso sexual en Jujuy.

Según la declaración de la denunciante en aquel entonces -reconstruida por Télam hace casi siete años-, la víctima estaba en la puerta de un local bailable junto a su novio, cuando los músicos salieron del establecimiento. “Ella los abordó para solicitar un autógrafo y éstos (los músicos) la invitaron a subir y tomar bebidas alcohólicas. La joven relató en la comisaría que se desmayó y habría sido manoseada por los músicos. Lo último que ella recuerda es que despertó en el acceso sur de la ciudad con fuertes dolores en la zona pélvica y la ropa interior manchada de sangre”, detalló Télam en julio de 2014.

El documental en Netflix

El pasado 6 de enero fue presentado en Netflix (y está disponible en su catálogo todavía) el documental Rocanrol Cowboys, una producción centrada en la historia de Los Ratones Paranoicos, desde sus inicios en Devoto hasta el reencuentro de la banda en 2017 y en el Hipódromo de Palermo.

Se trata de una joya con material de archivo de colección, testimonios de los integrantes y ex integrantes de la banda, del ya mencionado Andrew Oldham y de Mick Taylor, ex guitarrista de los Rolling Stones.

El material también cuenta con filmaciones inéditas y caseras de la banda y con imágenes del interior del hotel donde estuvieron en la previa a los shows de los Stones en 1995.