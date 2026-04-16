16 de abril de 2026 - 12:20

Los estudios muestran que chefs optan por este tiramisú sin azúcar, que es más liviano y se prepara en solo 5 minutos

La chef Marta Verona propone una versión del clásico italiano que cambia los bizcochos por tortitas de arroz y elimina el alcohol para un resultado liviano.

Marta Verona comparte su receta de tiramisú sin azucar, recomendada por estudios expertos en cocina.

Marta Verona comparte su receta de tiramisú sin azucar, recomendada por estudios expertos en cocina.

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Por Sofía Serelli

La chef y nutricionista Marta Verona, ganadora de MasterChef España, diseñó una versión renovada del clásico tiramisú italiano. Su propuesta, recomendada por estudios en cocina saludable, destaca por ser un postre exprés que se prepara en apenas cinco minutos, eliminando el azúcar refinado y los bizcochos tradicionales para convertirlos en una opción saludable ideal para cualquier momento del día.

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El tiramisú tradicional, nacido en el noreste de Italia durante la segunda mitad del siglo XX, es reconocido mundialmente por su combinación de mascarpone, café y cacao. Sin embargo, la chef ha desarrollado una alternativa que permite disfrutar de este sabor icónico sin consumir alcohol ni excesos de azúcar. Esta preparación es perfecta para quienes disponen de poco tiempo pero desean una opción nutritiva.

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Los ingredientes clave para una versión ligera

La base de esta receta abandona los bizcochos tradicionales en favor de cuatro tortitas de arroz. Para la crema, se utiliza un yogur natural mezclado con 100 gramos de queso mascarpone, aunque Verona sugiere emplear queso fresco batido si se busca una opción todavía más sana. El dulzor se obtiene mediante una cucharada de miel y una de esencia de vainilla, evitando el uso de endulzantes procesados.

El procedimiento comienza preparando un café solo largo. En un recipiente, se mezclan el yogur, el mascarpone, la miel y la vainilla hasta lograr una crema de textura suave. Por otro lado, se empapan las tortitas de arroz en el café hasta que adquieran una consistencia blandita, similar a la de un bizcochuelo. Finalmente, se arma el postre alternando capas de la mezcla cremosa con las tortitas húmedas, culminando con una lluvia de cacao en polvo.

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Personalización y consejos de la chef

Para elevar la experiencia, existen diversas formas de añadir texturas y sabores adicionales. Es posible incorporar pasta de pistacho a la crema o sumar mermelada ligera de frutos rojos entre las capas. También se puede aromatizar el café con canela o decorar el plato final con ralladura de naranja, frutos secos tostados o pequeñas virutas de chocolate negro.

Incluso existe una variante que sustituye las tortitas de arroz por barritas de proteína si se desea un perfil nutricional distinto. Esta receta demuestra que es posible renovar un clásico de la cocina internacional en solo cinco minutos, ofreciendo un postre liviano que no renuncia al placer de un buen dulce. Es una solución práctica para cerrar una cena o para disfrutar de una merienda rápida y saludable.

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