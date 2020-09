¡Insólito! Un empresario llevaba en el baúl a un exsoldado ucraniano que entró ilegalmente al país

La Policía de Entre Ríos encontró a un exsoldado de élite ucraniano que había ingresado de manera ilegal a la Argentina, por Paraguay, en el baúl de un empresario santafesino, dueño de una de las principales armerías del interior del país. El hecho ocurrió en el Paso Telégrafo, ubicado en la ruta 12, a cuatro kilómetros del límite con Corrientes.

Al revisar un Chevrolet Corsa gris que conducía el empresario Juan José Clucellas hallaron a Víctor Melnyk, de 1,90 metros y unos 150 kilos escondido en el baúl. Unos segundos antes, para evitar la apertura del baúl, Clucellas les dijo que llevaba un ciervo Axis, que se cazan en esa zona. Según La Voz.

La historia que el exsoldado ucraniano narró al juez federal de Paraná Leandro Ríos el viernes pasado resulta poco creíble. Por eso el magistrado pidió a Interpol que informe si este hombre de 47 años tiene pedido de captura a nivel internacional.

Romina G., pareja argentina de Melnyk, admitió, en diálogo con La Nación, que Melnyk “ingresó de manera ilegal al país debido a que las fronteras están cerradas”.

“Lo hizo porque quería estar conmigo, porque yo estaba por dar a luz. Y eso ocurrió el jueves, el mismo día que lo detuvieron. La bebé estuvo tres días en neonatología, pero ya está bien”, explicó Romina, que vive en Rosario. “Yo entiendo que todo parece una película, pero es cierto que Viktor quería llegar para conocer a su hija”, apuntó.

El empresario, de 46 años, aseguró que cuando regresaba a Santa Fe, luego de recorrer unos 25 kilómetros, vio a un hombre haciendo dedo en la ruta. “Para no venir solo, ya que yo venía en el Corsita, le dije que subiera”, relató.

En ese momento Clucellas dijo que le sintió una “tonada extraña”. El gigante ucraniano se sentó en el asiento del acompañante. Le contó al dueño de La Escondida, según su relato, que “la mujer tenía un gran problema, que estaba por tener familia en Rosario”, según La Voz.

Melnyk no tenía ninguna placa oficial ni pasaporte, solo un permiso de residencia otorgado en Málaga, España, el 31 de julio pasado.

Un carnet de conducir de España que vence el 17 de enero de 2022 y una extraña identificación como “teniente” de los “Reales Tercios de España”, cuya fecha de expedición es del 15 de marzo de 2019.

La pareja de Melnyk dijo, en cambio, que el ex soldado, que trabajó en Ucrania y Moscú como agente de seguridad de “empresarios millonarios”, “lo conocía a Clucellas”. “Él me dijo que había encontrado a alguien que lo podía traer a Santa Fe”, advirtió la mujer.

“Entonces él me dijo que se metería en el baúl. Me decía que estaba dispuesto a hacer 1700 kilómetros en el baúl con tal de llegar a ver a la hija. Le dije que se metiera, total no iba a pasar nada”, aclaró el empresario.

Cuando llegaron en el Corsa gris al retén de Paso Telégrafo, cerca de La Paz, los paró el control caminero. “Les dije que llevaba un ciervo, pero se ve que se notó que el baúl estaba cargado”.

Melnyk, que habla perfecto español, dijo luego en su propia declaración que había pertenecido al grupo militar de élite Titán, en Ucrania, entre 1994 y 2000, y que actualmente reside en España, pero su pareja vive en el centro de Rosario.

El ucraniano admitió haber entrado a la Argentina de manera ilegal desde Paraguay, y que tiene domicilio en Rosario, donde está su pareja.

Declaró que “actualmente es empresario y tiene apoyo porque trabaja para el Reino de España. Es funcionario de seguridad y representante en Latinoamérica. Empresario y accionista en una empresa, con intenciones de presentarla ante el Ministerio de Economía de Argentina, ya que va por todo Latinoamérica, pues su fábrica produce maquinarias para destilar el agua de mar”.

Melnyk fue detenido y actualmente está demorado, cumpliendo la cuarentena de 14 días, según La Voz.