Un empresario que fue encontrado muerto en Colombia es sobrino de un mendocino: “Es un dolor muy grande”

Michel Roberto Correa (44) era un importante y reconocido empresario colombiano, quien vivía en la ciudad de Bogotá. El martes pasado, luego de casi un día desaparecido, su cuerpo sin vida fue hallado en el Parque Kennedy, en las afueras de la capital colombiana. Y mientras avanza la investigación por la misteriosa desaparición seguida de muerte –no se descarta que se haya tratado de un secuestro y el episodio conmueve a toda la ciudad-; su familia no encuentra consuelo para tanto dolor.

El mendocino Eduardo Vaqués Correa, un conocido globonauta e investigador de la historia aeronáutica y globonáutica de Mendoza y el país ; es el tío de Michi, o Micky; como lo llamaba su familia. Y todavía no termina de asimilar la trágica noticia. “Era un benefactor de la humanidad y de Colombia, presidía la Fundación Casa Grau y ayudaba mucho a los demás. A él le iba bien con su empresa, y aprovechaba para ayudaba a la gente. Realmente es un dolor muy grande. Tenía solo 44 años y dejó a tres niños; era un gran hombre”, se lamentó –compungido- Vaqués Correa desde Ronda (España), en diálogo con Los Andes.

“Estamos toda la familia unida, esperando para que se sepa qué ocurrió; y se haga justicia por Michi”. agregó.

El globonauta mendocino, Eduardo Vaqués Correa, tío de Michel Roberto Correa.

Sus últimos instantes

Las autoridades colombianas investigan las extrañas circunstancias en que desapareció Correa (previo al hallazgo del cuerpo sin vida); quien fue visto por última vez por su esposa el lunes 22 de febrero pasadas las 14, antes de salir al encuentro de un amigo a quien le prestaría dinero. “Mi sobrino tenía que llegar a una cita con un amigo, por lo que pasaría a retirar dinero y luego se reuniría con él en un café. Pero como no llegaba –y Michi no era de llegar tarde-, este amigo le llamó a la esposa de mi sobrino para avisarle que no había llegado. Y ahí nomás se activaron las alarmas”, agregó Vaqués Correa.

La foto de Michel Roberto Correas no tardó en propagarse en las redes sociales y en algunos canales de televisión y diarios; puesto que su figura era de renombre entre la comunidad. De acuerdo a los reportes de la policía bogotana y a los resultados preliminares de la investigación que está en curso, las últimas imágenes que se tienen de Correa lo sitúan en el Centro Comercial Andino de esa ciudad, en el momento en que se disponía a retirar el dinero que le prestaría a su amigo.

“Él salió de aquí, de la casa, se despidió y me dijo: ‘Voy al banco a sacar un dinero para prestarle a un amigo socio de una compañía’. Entonces yo le dije que cuánto dinero, y me dijo una cifra sencilla, dos millones de pesos (NdA: unos 555 dólares). No me preocupé”, contó su esposa, Natalia Villalba, en diálogo con Noticias Caracol. Siempre de acuerdo a esta reconstrucción, el hombre salió de su residencia cerca de las 14 del lunes pasado.

Esa fue la última vez en que Natalia vio a su marido, y minutos después recibió el llamado del amigo de Michi. El hombre le dijo que Correa no había llegado al punto de encuentro; ni atendía sus llamadas ni contestaba los mensajes.

A las 11:20 del martes, el cuerpo sin vida de Michel Roberto Correa fue hallado sin vida en el Parque Kennedy. Pese a que se lo trasladó a la Clínica del Occidente, llegó al lugar sin signos vitales. La Fundación Grau, que presidía Michi, se dedica a apoyar el desarrollo social y sostenible de las organizaciones que trabajan con poblaciones de especial protección.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis en cuando a su desaparición y posterior muerte; sobre todo en una ciudad asediada por los secuestros extorsivos, la violencia y la delincuencia .

Salir adelante

De a poco, la familia de Michel Roberto Correa intenta sobreponerse al dolor y salir adelante. Así lo resume su tío, Eduardo Vaqués Correa; quien aclara que además de Colombia y España hay familiares diseminados por otros países de Europa y por Canadá; y todos están anímicamente destruidos.

“Aquí estamos, desde España, tratando de brindar fuerzas a la familia de Colombia. Esta mañana, al abrir mi puerta después de casi dos días de encierro, me encontré con un ramito de flores y una cartita que me hizo una vecinita de 8 años, y a la cual quiero muchísimo. Fue un gesto muy bonito. Y con ello nos da una visión distinta, diferente, esperanzadora de a dónde tenemos que llevar el rumbo de la humanidad. En medio de un momento de estar partido en 30.000 pedazos, la pureza y el amor nos llevan a salir adelante”, destacó Eduardo, con su optimismo característico.

El tierno mensaje que una niña de 8 años le dejó a Eduardo, tío del empresario que fue hallado muerto en Colombia: "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad".

“Dentro de lo horrible que por allí se presenta, existe esta parte de alegría. Y es por ellos, los niños, que hay que luchar por el cambio y dejar de llorar. Volver a trabajar para llevarles alegrías a ellos”, sintetizó el mendocino.