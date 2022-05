Insólito: denuncian que un policía bonaerense cobró una coima por Mercado Pago

El crecimiento en cuanto a las billeteras virtuales no se detiene y con la pandemia fue algo que se internalizó de lleno en la vida cotidiana. Transferencias, pago de impuestos y hasta compras en mercados ya se hacen a través del celular. Pero la persona que llevó esta nueva adaptación a un nivel impensado fue un policía bonaerense, este le cobró una coima a un conductor a través de su cuenta de Mercado Pago.

Según informó Clarín, el hecho sucedió durante el sábado en la autopista Panamericana, cuando un agente policial de la bonaerense detuvo a un conductor que venía desde la zona Norte, a la altura del peaje Henry Ford, en el kilómetro 33,7.

Si bien el motivo por el cual lo detuvieron, no trascendió, el oficial le habría pedido coima para dejarlo seguir con su vehículo. Allí, en condiciones que son motivo de investigación todavía, el oficial terminó arreglando por unos 3 mil pesos, pero lo insólito es que aceptó recibir el dinero en su billetera virtual.

Quedó todo registrado

El conductor del vehículo, llamado Fernando P., es amigo de la diputada bonaerense Agustina Propato -pareja del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni-. Es por esto que, después del delito, tomó el teléfono y le escribió por WhatsApp a su amiga para contarle lo que sucedió, según reveló la denuncia.

“Hola compañera Agustina se que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco un operativo de policía bonaerense, no es mi costumbre chapear y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles las coima por Mercado Pago... si le sirve a Sergio estoy a disposición de él”, le relató a Propato.

No fue solamente eso, también le envió el comprobante de la transferencia efectuada, fechada del 30 de abril de 2022, 09:38:38 por la suma de $ 3000. La misma había salido de la cuenta de Fernando P. a un tal Gabriel D., con código de autenticación 21978296019.

A partir de esto, fue el mismo Sergio Berni el que tomó cartas en el asunto y reenvió la información al Comisario General Walter Jaquet, Superintendente de Seguridad Vial, éste pudo corroborar que el nombre del destinatario coincide con los datos de un oficial, que presta servicio en el destacamento vial Panamericana 1.

El agente involucrado, además, se encontraba de servicio en el momento de la presunta coima, destinado a operaciones de “Interceptación Vehicular selectiva y prevención de ilícitos y faltas en generales”. Estaba controlando autos.

Con la confirmación de los datos sobre la guardia, la fiscal de Don Torcuato Virginia Tosso actuó de oficio y libró una investigación caratulada como cohecho, en la cual también trabaja Gendarmería nacional y la Auditoría General de Asuntos Internos,

Es que si bien fue D. quien cobró el pago, el informe indica que hubo otros dos oficiales involucrados. Según confirmaron fuentes policiales, los tres efectivos fueron desvinculados cerca de las dos de la mañana. “Es cierto que la diputada Propato fue anoticiada y se interesó en el tema”, respondieron ante la consulta.

Según el último informe sobre inclusión financiera del Banco Central, las billeteras electrónicas y las apps móviles de los bancos se consolidaron el año pasado y hoy son los principales canales para realizar transferencias. “Una de cada dos transferencias, tanto bancarias como no bancarias, se realizó a través del celular”, reveló el informe de la entidad.

Un método ágil y rápido que se usa para pagar cada vez más tipo de trámites. Lo insólito es que esta vez sirvieron para concretar un acto absolutamente ilegal.