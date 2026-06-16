Histórico día en el Acceso Este: así son los cortes totales y desvíos desde hoy

Desde este martes arranca una nueva etapa de la histórica remodelación del Acceso Este que cambiará de manera significativa la circulación vehicular entre Maipú y Ciudad.
Las obras de remodelación avanzan hacia una nueva etapa que obligará a interrumpir el tránsito en un tramo de Maipú. Para Guaymallén, los trabajos empezarán en julio.
Desde este martes arranca una nueva etapa de la histórica remodelación del Acceso Este que cambiará de manera significativa la circulación vehicular entre Maipú y Ciudad.
Será a partir de las 12 del mediodía cuando inicien los cortes totales de la calzada principal en dos sectores estratégicos de la ahora llamada Ruta Provincial 22, obligando a miles de conductores a utilizar exclusivamente las colectoras.
A diferencia de los trabajos preliminares realizados durante los últimos días, que solo implicaban reducción de carriles,desde hoy se avanzará con el cierreabsoluto de las calzadas centrales en el tramo Maipú para ejecutar tareas estructurales de mayor complejidad.
Para la zona de Guaymallén, el tramo crítico del tránsito en el Acceso Este, se recuerda que los trabajos en el Acceso Este están anunciados para julio.
En sentido oeste-este, hacia San Martín, quedará completamente cerrada desde el martes la calzada sur del Acceso Este entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Todo el tránsito será desviado por la colectora sur.
En sentido este-oeste, hacia el Gran Mendoza, se interrumpirá la circulación en la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas. En este caso, los vehículos deberán utilizar la colectora norte.
En la calzada sur, hacia San Martín, las tareas demandarán aproximadamente 90 días.
En la calzada norte, hacia Ciudad, el tiempo estimado de ejecución es de 45 días.
Desde la inspección de obra aclararon que los tiempos podrían acortarse si las condiciones de trabajo resultan favorables, aunque también advirtieron que eventuales contingencias podrían modificar el cronograma.
Como parte de las mayores tareas de mejora en medio siglo, la intervención forma parte de las obras financiadas con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y apunta a renovar una de las principales vías de ingreso y salida del Gran Mendoza. La idea es recuperar los fondos a través del cobro de peaje.
Según lo informado por el Gobierno provincial, la obra contempla una reconstrucción integral de la traza. En una primera etapa se ejecutará el sellado de fisuras y la reparación de baches existentes.
Posteriormente se colocará una nueva base estabilizada sobre todo el ancho de la calzada, incluyendo las banquinas internas y externas. Finalmente se aplicará una primera capa de concreto asfáltico destinada a mejorar la durabilidad y seguridad de la vía.
"Vamos a ir haciendo distintas comunicaciones de este concepto de 'evite la ruta'. Otra es la cuestión de hábito. Si la gente tiene que hacer un trámite o tiene un turno y viene del Este, que trate de no hacerlo en horarios pico", dijo en Aconcagua Radio la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.
"Si alguien puede arreglar hacer más días de home office, eso sería beneficioso", aseguró sobre los días por venir en el Acceso Este.
Las restricciones también afectarán a numerosas líneas de colectivos que circulan por el Acceso Este. Los servicios que viajan hacia el este deberán utilizar la colectora sur entre los puentes de Serpa y Cervantes, mientras que los que se dirigen hacia Ciudad serán desviados por la colectora norte entre Lamadrid y Las Margaritas.
Entre las líneas alcanzadas figuran varios recorridos que conectan Mendoza con San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, La Colonia, Bowen y el PASIP.
Desde el Gobierno provincial recomendaron a los usuarios consultar los recorridos y horarios actualizados mediante la aplicación oficial de MendoTran, que permite seguir en tiempo real la circulación de cada servicio.
Las autoridades solicitaron circular con precaución, respetar la señalización transitoria y prever mayores tiempos de viaje mientras se desarrollan las obras.
En detalle:
Sentido oeste-este: colectora sur, desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes.
294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA
295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA
620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN
620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS
707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES
708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI
710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN
711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES
715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ
716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT
726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN
757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID
757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE
760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO
760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA
761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO
769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO
769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO
769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN
787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ
798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR
Sentido este-oeste: colectora norte, desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas.
620A – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN
620C – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN – LAS CATITAS – TERMINAL DEL SOL
708A – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN – UNCUYO
708C – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN POR CALLE BELGRANO – UNCUYO
710A – RIVADAVIA – CALLE BELGRANO – UNCUYO POR SAN MARTÍN
710C – RIVADAVIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
715A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
715C – LA PAZ – UNCUYO POR RUTA 7 Y 50 – MENDOZA
715D – LA PAZ – MENDOZA – UNCUYO – EXPRESO
715F – LA PAZ – LAS CATITAS – SAN MARTÍN – MENDOZA
716A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
724A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CALLE ROBERT
726A – LA COLONIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
761B – LA COLONIA JUNÍN – MENDOZA DIRECTO
769C – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO POR SAN MARTÍN
769D – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO
787A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ