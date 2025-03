La historia del rescate de la mochila a una altura de 6.100 msnm no solo conmovió a todos aquellos que se interiorizaron en ella, sino que -además- hizo que este tesoro recuperado se convirtiera en un "trofeo" para toda la sociedad. Tanto que las hijas de Guillermo decidieron dejarla -junto a lo que tenía en su interior- en Mendoza y como punto de partida de un naciente "Museo de Montaña" .

Las hijas menores de Guillermo, Guadalupe (40) y Azul (44), fueron parte y las impulsoras de esta emotiva expedición, aquella que venían planificando desde hace años. Y durante 7 vertiginosos días caminaron decenas de kilómetros, fueron y volvieron por distintos senderos -a alturas que oscilaban entre los 4.600 y los 6.100 msnm- y sus emociones viajaron en una verdadera montaña rusa.

Expedición mochila 5.jpg Hazaña en la Cordillera: impactantes fotos de la expedición que rescató una mochila tras 40 años abandonada. Foto: Gentileza Gabriela Cavallaro.

"La mochila estaba ahí, como esperándonos. Llevaba 40 años ahí y cuando la vimos, sentimos que nos decía: '¡Vengan a bajarme de acá!'. Siento que ese fue el mensaje que nos dio. Y fue volver a ver a mi viejo con todos sus objetos", resumió al regresar Guadalupe Vieiro, la hija menor de Guillermo, el "Domador del Aconcagua".

"Ni la bolsa de dormir, ni la campera ni nada de lo que estaba adentro de la mochila tenía una sola gota de agua. Estuvo 40 años ahí, con hielo arriba, y fue impactante ver que parecía que a las cosas las hubiese dejado ayer", acotó por su parte Azul.

"Me metí en la bolsa de dormir de mi papá y sentí su olor todavía, eso fue algo que me voló la cabeza. Fue como un saludo, un abrazo para lograr transformar esta historia, que siempre fue trágica para nosotros. Y lo logramos gracias a toda la gente que nos acompañó en la expedición", siguió la mayor de las hermanas.

Junto a las hermanas Vieiro, participaron de la expedición los guías de montaña Gabriela Cavallaro, Gerardo Castillo, Juan Martín Schiappa y Valentina Ruggiero, Ricardo Funes y Javier Gutiérrez, así como también la realizadora audiovisual Melina Tupa. Porque otro de los proyectos es convertir este rescate -y el episodio final de la aventura de Guillermo Vieiro en ese sector de la Cordillera de los Andes- en un documental.

Así fue el rescate de la mochila del "Domador del Aconcagua"

El sábado 15 de febrero, Guadalupe y Azul Vieiro -junto a los aventureros expedicionarios- partieron desde Mendoza hacia Chile.

En enero de 1985, bajando de la cumbre del volcán Tupungato por la pared sur (el sector más hostil y peligroso), Guillermo Vieiro (44) y su compañero Leo Rabal (20) cayeron durante unos 300 metros y fallecieron en el lugar. En aquella oportunidad, Ulises Sila Vitale (otro experimentado montañista y amigo de Guillermo) fue el encargado de rescatar el cuerpo de este ingeniero que era de Buenos Aires.

No obstante, dada la dificultad del operativo de rescate, la mochila de Vieiro quedó en el lugar. Y, a lo largo de estos 40 años, la nieve y el hielo la fueron cubriendo más y más. Pero durante los últimos años, el calentamiento global hizo su aporte para que -poco a poco- la mochila quedara al descubierto. Y así la vio en febrero del año pasado la guía Gabriela Cavallaro.

Entre el 15 y el 22 de febrero, los aventureros llegaron hasta los 6.100 msnm donde permanecía la mochila. Y cuando finalmente la tuvieron en sus manos, la mezcla de emoción y alegría fue indisimulable.

"En la medida en que vas subiendo, empieza a pegar fuerte la altura. Pero también te encontrás con lugares increíbles, donde ves toda la Cordillera de los Andes y el Aconcagua mientras te vas acercando al volcán Tupungato", reconstruyó Guadalupe Vieiro ya de regreso en la Ciudad de Mendoza.

Durante la expedición, los rescatistas de la mochila durmieron en refugios pre existententes y también en carpas que montaron en los espacios donde las condiciones de la tierra y del tiempo se lo permitieron. Por suerte ni las bajas temperaturas ni el viento les jugaron en contra.

La travesía los llevó, incluso, a pasar entre dos volcanes activos con sus lagunas, fumarolas y cráteres.

Misión exitosa

El sábado 22 de febrero fue el día con mejor tiempo y condiciones, algo que ya habían previsto. Fue, además, el "Día de pegue", como se le llama en andinismo y escalada al día en que se consigue la meta propuesta.

"Arrancamos a las 4 de la mañana, hicimos 1.300 metros de desnivel y ahí llegamos hasta los 6.000 msnm. Estando ahí, me di cuenta de que no podía más y me quedé en los 6.000 msnm con 'la Tana' (NdA: Valentina Ruggiero). Gabi, Gerardo y Juan fueron hasta la mochila, que estaba a 100 metros y nosotros los estuvimos viendo en todo momento", describió Guadalupe sobre el momento más importante .

En ese momento la rescataron y retiraron del hielo -teniendo todos los cuidados necesarios- y la llevaron consigo para emprender el descenso.

El lunes 24 de febrero regresaron a San José de Maipo (Chile y al sitio por el que habían iniciado la aventura) y allí compartieron un asado para celebrar el éxito de la misión. Junto a los expedicionarios, inseparable, estaba la mochila que Guillermo Vieiro dejó -junto a su vida- cuando bajaba del volcán Tupungato en 1985. Mientras que el lunes 25 de febrero los expedicionarios regresaron a Mendoza.

Qué había en el interior de la mochila rescatada después de 40 años en la Cordillera de los Andes

En febrero del 2024, Gabriela Cavallaro avistó la mochila a lo lejos y durante otra expedición. No obstante, no logró bajarla ni acercarse demasiado en ese momento. No obstante, otro guía rescató y bajó una cámara de súper 8 con el video de la cumbre en su interior.

Tras revisar la mochila luego del reciente rescate, en su interior hallaron más rollos de videos, dos cintas de videos súper 8. Además había una campera, una bolsa de dormir, un termómetro para medir temperatura -muy viejo-, dos o tres piquetas, una cuerda, agua y otros bidoncitos.