"Hacer canciones me mantiene vivo": así fue una de las últimas apariciones públicas del Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari , provocó una profunda conmoción en entre los fanáticos y el universo de la música argentina.

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El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años , dejando un legado artístico que marcó a varias generaciones y una obra que se convirtió en parte fundamental de la cultura popular argentina .

Entre las numerosas apariciones públicas que realizó en sus últimos años, una de las últimas fue la extensa entrevista que brindó al canal de streaming Gelatina , conducido por Pedro Rosemblat . Allí, con una puesta en escena a contraluz y fiel a su estilo reflexivo, habló sobre la música, la política, el paso del tiempo y su estado de salud.

El Indio Solari le respondió a la abogada de la mamá de Bulacio

Durante la conversación, el músico volvió a expresar su histórica distancia con la televisión tradicional. "La televisión es un baión para el ojo idiota, un cana en tu casa", afirmó, retomando una definición que había utilizado décadas atrás. "Son más caras las producciones de los perfumes que los programas. Está hecho para la publicidad".

"A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia", agregó. También explicó que nunca se sintió cómodo en ese formato y destacó que prefería comunicarse a través de otros medios.

Sobre la misma línea sumó: "Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género está perfecto, se lo gano, y aparte, quizá la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar".

Indio Solari El Indio Solari en el estudio musical en su casa. Web

En el plano político, Solari manifestó una mirada crítica sobre la realidad económica y social del país: "No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma".

Embed - EL INDIO EN GELATINA - La Gran Bestia Pop con Pedro Rosemblat

"La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía, si la manejan en otro lado no estamos tan liberados. La democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete", sumó.

El artista también dedicó parte de la charla a analizar la actualidad de la música argentina. Elogió especialmente el crecimiento de las mujeres dentro de la escena musical y sostuvo que son ellas quienes actualmente están realizando algunas de las propuestas más interesantes del país.

"Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces, pero sigue siendo…”, señaló.

También definió al escenario como "el lugar más lindo y seguro del mundo" y aseguró que era el espacio donde se sentía más cómodo.

El Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. gentileza

Al recordar la obra de Los Redondos, destacó particularmente el disco Momo Sampler, al que consideró el trabajo más importante de la banda por su carácter innovador y arriesgado.

"El Rock nacional son boleros rápidos. Me han gustado músicos, Gonzalo Palacios. Me gustan unas letras de Charly García o Fito Páez. Cuando escucho, me parecen que están bien con respecto a la media que hay acá. Después hay otras cosas que son espantosas", expresó.

La entrevista también dejó momentos cargados de emoción cuando habló sobre el Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016 y que condicionó sus últimos años. A pesar de las dificultades, aseguró que continuaba componiendo de manera constante.

"Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, canciones e inevitable y me gusta hacer canciones. Es casi probable que hago una canción por día. Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto", confesó.

"La vejez es una cagada. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo", dijo en casi sobre el final de la entrevista.