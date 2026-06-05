El heredero de los tablones: El legado del Indio Solari que transformó para siempre las canchas argentinas

El Indio Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una marca que excede a la música. Las tribunas del fútbol argentino y su pasión.

A BRILLAR MI AMOR. Banderas de fútbol por doquier dedicadas al Indio Solari. Emblema de pasión y rock argentino.

La influencia de Carlos "Indio" Solari en el fútbol argentino trasciende por completo los colores de su camiseta. Aunque durante décadas el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota optó por un perfil bajo respecto a su vida deportiva, la cultura popular hizo lo suyo: las hinchadas adoptaron sus estribillos, frases y melodías para crear algunos de los cantos de cancha más emblemáticos del país.

image MI ÚNICA HEROE. La frasde el Indio en una bandera de Boca dedicada a Martín Palermo. Gentileza.

Boca, Riquelme y el mito de Gimnasia El Indio nunca ocultó su profundo fanatismo por Boca Juniors. De hecho, su admiración mutua con Juan Román Riquelme derivó en encuentros privados, fotos virales y hasta un poema que el músico le dedicó al actual presidente xeneize. Román llegó a invitarlo a su partido de despedida en La Bombonera, aunque Solari no asistió debido a su conocida fobia a las grandes aglomeraciones.

Durante años existió una confusión sobre su simpatía futbolística. Muchos asociaban al Indio con Gimnasia y Esgrima La Plata, club del cual son hinchas fanáticos sus históricos compañeros de banda, Skay Beilinson y la "Negra" Poly.

Los cuatro grandes himnos ricoteros que suenan en las canchas La verdadera simbiosis entre el rock del Indio y el fútbol ocurre los fines de semana en las tribunas. Estas son las canciones más adaptadas por las barras argentinas: La Bestia Pop ("A brillar mi amor"): Es el caso más emblemático. Su estribillo resuena en estadios de todas las categorías. Como curiosidad, el título de la canción nació de un personaje ligado a la barra de Gimnasia que iba a los shows con una bandera del "Lobo".

Jijiji: El tema del "pogo más grande del mundo" también tiene su versión futbolera. Su icónica melodía fue adoptada masivamente por la hinchada de Atlético Tucumán y replicada por varios clubes del interior del país.

Esa estrella era mi lujo: Su célebre frase “mi único héroe en este lío” rompió las barreras de la música y se transformó en una de las leyendas más pintadas en banderas ("trapos") de todo el mapa futbolero.

Etiqueta Negra y Juguetes Perdidos: Mientras que el primero mantiene un vínculo histórico con la tribuna de Gimnasia, el segundo es un recurso inagotable de poética popular para los hinchas que diseñan banderas de cancha. Los cuatro grandes himnos ricoteros que suenan en las canchas La Bestia Pop ("A brillar mi amor"): Es el caso más emblemático. Su estribillo resuena en estadios de todas las categorías. Como curiosidad, el título de la canción nació de un personaje ligado a la barra de Gimnasia que iba a los shows con una bandera del "Lobo".

Jijiji: El tema del "pogo más grande del mundo" también tiene su versión futbolera. Su icónica melodía fue adoptada masivamente por la hinchada de Atlético Tucumán y replicada por varios clubes del interior del país.

Esa estrella era mi lujo: Su célebre frase “mi único héroe en este lío” rompió las barreras de la música y se transformó en una de las leyendas más pintadas en banderas ("trapos") de todo el mapa futbolero.

Etiqueta Negra y Juguetes Perdidos: Mientras que el primero mantiene un vínculo histórico con la tribuna de Gimnasia, el segundo es un recurso inagotable de poética popular para los hinchas que diseñan banderas de cancha.