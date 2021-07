Habló Liliana, la mujer víctima de la infidelidad en Tucumán: “Siempre buscan la más fácil y no la más buena”

La historia de la infidelidad tucumana protagonizada por una mujer y el mejor amigo de su marido horas antes del Día del Amigo se transformó en un caso de amplia difusión nacional y los hechos viajaron desde La Quiaca a Tierra del Fuego.

Y es que el video que registró el momento justo en el que los amantes se disponían a entrar a un hotel alojamiento fue registrado por la víctima del engaños, quien increpó a los huidizos enamorados cuando los vio en la vereda del ‘telo’, listos para entrar.

En el intercambio de palabras entre la mujer y su esposo se escucha que el hombre lanza una especie de amenaza contra los infieles: “Hasta la Liliana se va enterar” , afirma en referencia a la mujer de su –hasta ese momento- amigo llamado Antonio.

Luego de que las imágenes y la historia tomaran estado público, ocurrió lo que parecía inevitable: Liliana, la otra víctima del amorío, fue anoticiada de que su pareja era el amante de la mujer de su mejor amigo. Por eso, tras comprender lo que le había ocurrido, acudió a las redes sociales para hacer un duro descargo a través de una carta.

El texto arranca con la frase “Les envío mi foto para que todos vean una realidad. Los maridos siempre buscan la más fácil y no la más buena” .

Luego posteó una foto de ella y continuó con el descargo: “Esta mujer que sale en el video, se llama Gabriela y siempre fue una roba maridos, ya trae una trayectoria de chaja. Lo que a ella más le interesa es la moto Tornado que tiene Antonio y esa moto fue adquirida bajo matrimonio conmigo. O sea, no es de él solo, pero se la dejo porque gracias a ella que también era mi amiga, hoy pude ver lo que me estaba perdiendo de vivir por ser sometida a este hombre, que, porque tenemos hijos en común, creía que yo era su esclava y no era dueña de hacer nada”.

“Hoy puedo juntarme con mis amistades, comer junto a ellas, puedo pasear con mis familiares y es más... hasta pude conseguir un trabajo. Mi mensaje es que toda mujer se tiene que valorar sola sin esperar de un marido que lo haga. El día de la filmación del video, yo estaba comiendo en casa de unas amigas, mientras que Antonio, Gabriela y Sergio andaban en la policía con denuncias y todo”, detalló Liliana.

Tras esto, cerró categórica: “A mí me llamaron para comentarme lo sucedido y yo solo respondí... Hay cosas de mi pasado que fueron malas, como por ejemplo el dejar someterme por un plato de comida para mí y mis hijos. Hoy soy una nueva mujer y me decidí a vivir y ser feliz. La mayoría de los hombres, buscan la más fácil... no las buenas mujeres”.