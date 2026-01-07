Habló el director del Santuario de Elefantes donde murió Kenya: "Nadie hace preguntas cuando mueren en zoo"

El Santuario Global de Elefantes de Brasil lleva meses en boca de todos . Entre octubre y diciembre del año pasado fallecieron dos de las elefantas que habían llegado de Argentina a este imponente y amplio sitio natural ubicado en Mato Grosso. Pupy -quien vivió gran parte de su vida en el Ecoparque de Palermo (Buenos Aires)- falleció en octubre; y Kenya -quien pasó 40 años en el exZoo y actual Ecoparque de Mendoza- murió en diciembre . Ambas se encontraban en el predio de elefantas africanas en esta zona de selva brasileña.

Murió Kenya, la última elefanta del exZoo de Mendoza que había sido trasladada al santuario de Brasil

La autopsia de Tamy: se reveló la causa por la que murió el elefante a sus 55 años

Ya en octubre de 2022 había fallecido la elefanta asiática Pocha en este santuario . A diferencia de Pupy y de Kenya, Pocha falleció en el amplio recinto para hembras asiáticas. Pocha y su hija Guillermina habían llegado a Mato Grosso en mayo de 2022, también desde el Ecoparque de Mendoza. Guille, en tanto, continúa con su vida normal en este espacio natural.

Luego del revuelo mediático por las muertes de Pupy y de Kenya -en Brasil, en Argentina, en Mendoza y en todo el mundo-, recientemente se conoció la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) de prohibir temporalmente (durante 60 días) el ingreso de nuevos elefantes al santuario .

¿Cierra el Santuario de Elefantes de Brasil? Tras la muerte de Kenya, prohíben el ingreso de nuevos ejemplares

Según explicaron, se trató de una medida de precaución . Además, el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) también abrió una investigación luego de ambos episodios.

"La población de elefantes en América del Sur está envejeciendo; muchos tienen más de 50 años. En los últimos años, seis elefantes murieron en zoológicos o instalaciones privadas en Argentina, y creo que también han muerto en zoológicos brasileños . Cuando esto ocurre, nadie hace preguntas. Pero cuando estos mismos elefantes llegan al santuario , con una historia de negligencia de décadas, todos tienen preocupaciones . Damos la bienvenida a las preguntas, pero sólo pedimos que se ponga el mismo nivel de preocupación en los elefantes que continúan viviendo en condiciones deficientes , la mayoría sin siquiera un nivel básico de atención veterinaria, con una dieta inadecuada y viviendo en soledad", destacó el director del Santuario Global de Elefantes, Scott Blais a Los Andes.

El Santuario de Elefantes, bajo la lupa

Las recientes muertes de Pupy y Kenya motivaron que la Sema-MT suspendiera, como medida cautelar, la autorización para que el Santuario de Elefantes Brasileños reciba nuevos animales.

Santuario

Ante esta noticia, desde el Santuario de Elefantes de Brasil aclararon que esta medida es "preventiva" y no afecta las actividades en curso. En ese sentido, desde la institución aclararon que la suspensión se aplica únicamente a la recepción de nuevos animales y en tanto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) analiza la información complementaria solicitada.

De hecho, aclararon que el santuario cuenta con una licencia ambiental y un permiso de operación plenamente vigentes, reconocidos por la propia Sema.

El Santuario de Elefantes dispone ahora de 60 días para presentar la documentación y las aclaraciones solicitadas por la secretaría estatal. Durante este período, las actividades de cuidado, alimentación, manejo y seguimiento veterinario de los elefantes que ya viven en el sitio siguen autorizadas.

La voz del director del Santuario Global de Elefantes en Brasil

Scott Blais se mostró muy preocupado por la situación actual, a la espera de que se conozcan los resultados definitivos de las necropsias de las elefantas africanas Pupy y Kenya (compartían el mismo hábitat).

Kenya 2

En un primer comunicado con las principales conclusiones preliminares, desde el santuario resaltaron que el cuerpo de la elefanta que vivió 40 años de sus 44 años de vida en Mendoza evidenciaba las consecuencias del cautiverio prolongado. Detallaron, además, que las radiografías revelaron una osteomielitis severa, con pérdida de falanges en varias patas, además de un deterioro articular crónico en uno de sus codos.

También mencionaron lesiones, quistes y alteraciones en distintos órganos abdominales; así como también diarrea crónica, infecciones en los colmillos, dieta deficiente y escasa atención veterinaria antes de su traslado. En sus pulmones, en tanto, los especialistas consideraron altamente probable una tuberculosis avanzada, con infiltraciones granulares y colapso alveolar.

En cuanto a Pupy -quien tenía 35 años y había llegado desde el Ecoparque de Buenos Aires-, en sus primeros estudios se observó cerca de 40% de sus pulmones comprometidos por una ameba que le provocó abscesos y neumonía. Este mismo microorganismo fue hallado en el aparato digestivo de la elefanta, junto con una fuerte infiltración protozoaria que derivó en unairea gastritis severa.

Kenya 5 Habló el director del Santuario de Elefantes: "Nadie hace preguntas cuando los ejemplares mueren en zoo" Gentileza: Proyecto ELE

"La desafortunada realidad es que las autoridades gobernantes están poniendo mucha credibilidad en los comentarios falsos y negativos de personas influyentes en las redes sociales, que están en contra del santuario y son pro zoológicos. Es lógico que haya dudas tras la muerte de dos elefantas, pero la respuesta de las autoridades no se corresponde con el nivel de atención que saben que brindamos", destacó Blais a Los Andes.

"Creemos que existe una influencia política significativa, lamentablemente. Y está basada en los deseos humanos, y no en lo que es mejor para los elefantes", agregó el referente. Además, resaltó que en las próximas horas publicarán un posteo al respecto en las redes sociales del Santuario.

Denuncias de "lobby" para mantener a animales en el cautiverio de los zoológicos

En la misma sintonía que Blais se mostraron desde la ONG Proyecto ELE, que acompañó al traslado de todas las elefantas de Argentina al santuario de Brasil. Sobre todo, al momento de referirse a las repercusiones mediáticas y públicas ante la reciente suspensión temporal de recibir nuevos ejemplares en Mato Grosso.

"No es la primera vez que sucede, hay un gran lobby que se opone a que se cierren los zoológicos y a que se envíen a elefantes a santuarios. Es algo que se da a nivel latinoamericano", destacó Alejandra García, referente de la ONG, quien definió a este lobby como "bastante poderoso".

Kenya 3 Habló el director del Santuario de Elefantes: "Nadie hace preguntas cuando los ejemplares mueren en zoo" Gentileza: Proyecto ELE

"Se resisten a dejar el modelo de zoo atrás. A ello se suma que los elefantes llaman mucho la atención, y no es lo mismo cuando muere una hiena en un santuario que cuando lo hace un elefante, eso es noticia en todo el mundo", agregó la activista.

Además, atribuyó a este especial interés que genera la especie precisamente aquella ambición de contar con estos ejemplares en los zoológicos

."Hay gente vinculada a ese ámbito que larga todo tipo de difamaciones, incluso con información no contrastada. Pero la realidad es otra: hay zoológicos que siguen trabajando para enviar sus elefantes a santuarios, porque saben que es lo mejor para ellos", describió García.

A modo de ejemplo, resaltó que Portugal inauguró recientemente un nuevo santuario, mientras que el Santuario de Elefantes ubicado en Tennessee recibió tres elefantes que llegaron en 2025.