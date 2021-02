Guaymallén quiere eliminar definitivamente la elección de la reina de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia 2021 contará con varias particularidades, todas relacionadas estrechamente a la pandemia de coronavirus. Por empezar -a excepción de Luján de Cuyo -, los departamentos no realizarán sus fiestas de manera presencial. Al igual que el esperado Especial Vendimia 2021 -que será estrenado al mundo vía streaming y pantalla grande el 6 de marzo próximo, en reemplazo a la tradicional Fiesta Nacional-; los municipios mendocinos han centrado sus celebraciones en producciones audiovisuales también. Y todas han sido o serán estrenadas por esta misma vía.

Otra novedad es que ni la reina nacional ni las departamentales tendrán sucesoras; ya que la decisión de la Provincia y de todos los municipios es prorrogar durante un año más el reinado de sus soberanas. Pero, por fuera de la pandemia, en el Concejo Deliberante de Guaymallén presentaron esta mañana un proyecto de ordenanza que -de seguro- dará que hablar: la comuna quiere eliminar definitivamente la elección de la reina de la Vendimia en ese departamento. E, incluso, consideran que sería una iniciativa para imitar en todos los departamentos y la provincia.

De convertirse en ordenanza, Guaymallén no elegirá más reina; pero pretende seguir participando de la Vía Blanca y el Carrusel mostrando sus atractivos.

“La idea es dejar de elegir la reina de la Vendimia por varios motivos. Por empezar, a nivel mundial, la elección de una chica en un concurso de belleza no va más; ese estereotipo de una chica con cánones momentáneos de qué es considerado lindo y no para representar a un lugar no se condice con los tiempos que vivimos”, destacó el concejal del oficialismo en Guaymallén, Ignacio Conte, autor de la iniciativa.

Además, el edil agregó que es el propio Estado el que encabeza e impulsa campañas en contra de la discriminación y los estereotipos, por lo que no es coherente que -por otro lado- se fomenten estos certámenes. “La elección de una reina tapa todo lo que tiene que ver verdaderamente con la vendimia . No se habla de la fiesta, del espíritu de los viñateros; se deja de lado la posibilidad de que los municipios y la Provincia puedan -a través de la fiesta- mostrar lo que tiene; y todo se centra en la elección de la reina”, agregó Conte.

El autor de la iniciativa destacó, además, que también tiene una fundamentación desde lo económico. “El municipio y la provincia ahorrarían mucho dinero; por ejemplo en vestimenta, atributos, corona, traslados y hoteles . En la última fiesta nacional de la Vendimia, lo primero que se agotó -por los propios mendocinos- fueron las estradas para las repeticiones. A la sociedad ya no le interesa a ver la elección de una reina; va a ver la fiesta y los artistas ”, se explayó con concejal.

El proyecto fue presentado este mediodía en el Concejo Deliberante de Guaymallén.

En toda la provincia

Conte destacó que sería positivo que esta decisión se replique en todos los departamentos. “La Fiesta de la Vendimia ha sido declarada por la Unesco como una de las más populares de América Latina ; y tiene que evolucionar como evolucionan los pueblos entonces. Queremos que esta iniciativa se replique en toda la provincia ”, resaltó.

De acuerdo al proyecto que -se estima- no tendrá inconvenientes en convertirse en ordenanza municipal una vez que se presente, la eliminación de la elección de la reina de la Vendimia de Guaymallén no implica dejar afuera al departamento de los festejos tradicionales.

“No queremos dejar de participar en los eventos que hacen a la Fiesta. De hecho, queremos que Guaymallén continúe participando en la Vía Blanca y en el Carrusel. Pero no mostrando a una reina, sino a los atractivos turísticos y productivo, al enoturismo. Queremos que se muestren los grandes artistas y los grandes escultores que tiene el departamento”, concluyó Conte.