El Grooming, conocido también como ciber acoso a niños, niñas y adolescentes, es uno de los delitos más impactantes, peligrosos y que más ha crecido en los últimos años (sobre todo, después de la pandemia y con el aumento de la conexión de estas poblaciones vulnerables a las redes sociales e internet en sus dispositivos móviles).

Y una de las grandes vedetes de la tecnología contemporánea, la Inteligencia Artificial (IA), se ha convertido en un peligrosísimo aliado del Grooming y de los groomers (así se conoce a quienes cometen estos delitos).

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: web (Imagen ilustrativa)

“Junto a Europol, y durante un evento del que participamos durante los últimos días, coincidimos en la extrema preocupación que vino a traer la IA en los casos de Grooming. Y es que hoy, a través de un deepfake (NdA: herramienta de la IA que permite colocar el rostro de cualquier persona en situaciones de las que jamás participó), se pueden suplantar identidades. Lo que estamos observando, entonces, es cómo ya no solamente el pedófilo tendría que ganarse la confianza de la víctima, engañarla y extorsionarla para generar Material de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (MESNNA, erróneamente llamada pornografía infantil), sino que podría acotar ese proceso y sus etapas, ya pasando directamente a la extorsión a las víctimas con estas imágenes falsas creadas por la IA”, destacó el presidente de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, a Los Andes.

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: Gentileza Grooming Argentina

A casi 9 años de la creación de Grooming Argentina, su presidente y fundador destacó que por medio de su app móvil -GAPP- reciben un promedio de 3 denuncias por día, además de incesantes reportes de distintos episodios. En ese sentido, resaltó que ha crecido el compromiso de la ciudadanía y su participación activa al momento de los reportes (a través de la página de Grooming Argentina se pueden reportar los episodios).

Y, en ese sentido, Navarro destacó que resulta preocupante la cantidad de reportes diarios referidos a MESNNA que reciben por medio de la red latina Grooming Latam, que está conformada por Grooming Argentina (Argentina), Corporación Cariño y Valientes (Colombia), Guardianes y Fundación Pas (México), CHS Alternativo (Perú), Paicabi (Chile), Sepamos (Bolivia) y Paniamor (Costa Rica).

Hernán Navarro, presidente de la ONG Grooming Argentina junto al Papa Francisco. Foto: Gentileza Grooming Argentina

“En promedio, por parte de la ciudadanía, recibimos 10 reportes diarios de MESNNA. Y hay muchos de ellos que, se denuncia, están en grupos de Telegram, cuyo seguimiento y detección es mucho más dificultoso que en otras plataformas. Desde Grooming Argentina estamos articulando, junto a organizaciones aliadas de todo el mundo, el efectivo desmonte de las URL donde se aloje Material de Explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”, destacó Navarro.

A 10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY CONTRA EL GROOMING, PIDEN PENAS MÁS DURAS

El 13 de noviembre de 2013 se sancionó en Argentina la Ley 26.904, que tipifica al Grooming como delito mediante el artículo 131 del Código Penal Argentino. Sin embargo, según destaca la ONG Grooming Argentina (de referencia en el país y en el continente en lo que al combate de este delito se refiere), a exactamente una década de la incorporación de la figura al ordenamiento jurídico, se necesita una reforma que endurezca las penas y proteja las víctimas.

“Quien comete el delito de Grooming y es penado, arriesga la misma condena de quien emite un cheque sin fondos. Ese es el mensaje que está dando el parlamento argentino, ya que son penas simbólicas y que van desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión, ¡es un delito excarcelable! No se condice la pena con el profundo daño que genera a las víctimas, más aún cuando la persona condenada -en caso de ir a la cárcel- sigue con acceso a internet en el lugar”, se explayó el presidente de Grooming Argentina, Hernán Navarro, en diálogo con Los Andes.

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: Gentileza Grooming Argentina

En la misma sintonía, el referente y activista resaltó que a 10 años de haberse aprobado la norma, y por motivos que fueron muy potenciados por la pandemia en especial, la ley ha quedado obsoleta, así como también distintas normas y asuntos que son transversales a lo digital y la tecnología.

OTROS DATOS PREOCUPANTES SOBRE GROOMING Y ACOSO VIRTUAL A NIÑOS

El presidente de Grooming Argentina participó recientemente de un evento convocado por la Embajada Argentina ante la Santa Sede denominado “Prevenir para curar”, del que participó también el Papa Francisco. Y, en sintonía con el décimo aniversario de la Ley que tipifica al Grooming como delito, la ONG difundió los principales resultados de las encuestas realizadas a niños, niñas y adolescentes argentinos y argentinas.

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: Gentileza Grooming Argentina

Las encuestas se realizaron entre marzo y noviembre de 2023, incluyendo un universo de 4.213 participantes en escuelas públicas y privadas, ya sea en los niveles primarios y secundarios. Y uno de los datos más importantes tiene que ver con que, de acuerdo a estas encuestas, 5 de cada 10 niños, niñas y/o adolescentes habla con personas desconocidas en internet. Además, de ese total, 2 de cada 3 involucrados que habla con desconocidos en juegos online reciben solicitudes de noviazgo.

Del total de NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) que recibe solicitudes de noviazgo, 1 de cada 3 recibe solicitudes de desnudez. Y 70% (7 de cada 10) de las personas que les piden esas fotos o videos son personas desconocidas.

Desde la ONG Grooming Argentina también se mostraron preocupados por la realidad de que -de acuerdo a las encuestas recientes- 4 de cada 10 NNyA ya tienen su primer dispositivo móvil con acceso a internet antes de los 9 años. Si se compara con los datos de las mismas encuestas de 2022, la base de los 9 años era la edad a partir de la cual los menores tenían su primero móvil (hoy esa edad representa casi la mitad de quienes ya lo tienen).

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: Gentileza Grooming Argentina

Además, 9 de cada 10 NNyA de entre 9 y 17 años afirmó tener su propio celular con internet. El promedio de tiempo que pasan conectados y conviviendo en el entorno digital los encuestados es de 6 horas diarias, aunque 2 de cada 10 NNyA reconocieron superar las 7 horas (y más) conectados.

Las redes sociales son el hábitat digital donde más tiempo frecuentan los adolescentes. Por ejemplo, 8 de cada 10 encuestados de entre 13 y 17 años destacaron contar con, al menos, perfiles en 3 redes sociales (WhatsApp, Instagram y TikTok son donde más presencia tienen).

En cuanto a los niños y niñas, 7 de cada 10 encuestados de entre 9 y 12 años reconocieron que juegan juegos en línea. Minecraft, Roblox, Freefire, Fornite y Clash Royale son los preferidos.

SOLICITUDES DE NOVIAZGO Y DE MATERIAL DESNUDOS

De acuerdo a la misma encuesta desarrollada por Grooming Argentina, 5 de cada 10 niños y niñas de entre 9 y 13 años habla con alguien desconocido en internet, ya sea en redes sociales o en juegos en línea.

“Encontramos en las plataformas de juegos online una migración significativa y del accionar por parte de los delincuentes sexuales, que tuvo una fuerte preponderancia en la pandemia. Bajo presiones psicológicas y diferentes mecanismos de manipulación, el pedófilo emplea estrategias mediante preguntas tales como: ‘¿por qué no me envías una foto, significa que no soy el amor de tu vida?’ o expresiones tales como: ‘si no me mandas un video quiere decir que no me amas más’”, detalla el informe entre sus conclusiones.

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: Gentileza Grooming Argentina

En cifras concretas, 1 de cada 3 NNyA recibieron propuestas de noviazgo por parte de desconocidos a través de medios digitales en general. En lo que es juegos online concretamente hablando, 2 de cada 3 niños, niñas y adolescente recibieron propuestas de noviazgo, también por parte de desconocidos y bajo la pregunta de ‘¿querés ser mi novia/o?’ y, principalmente, en las plataformas de Roblox y Among Us.

Además, 2 de cada 3 conversaciones con desconocidos en juegos online migran a otras plataformas de redes sociales como WhatsApp e Instagram, en ese orden respectivamente.

Si de género hablamos, 1 de cada 3 víctimas son niños y adolescentes varones, mientras que 2 de cada 3 son niñas y adolescentes mujeres, de acuerdo al informe de Grooming Argentina.

En lo que a solicitudes de material de índole sexual se refiere, los datos que maneja Grooming Argentina también son preocupantes: a 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes les han solicitado imágenes en contexto de desnudez y/o semidesnudez través de internet. Frecuentemente lo hacen bajo los términos de “packs” y/o “nudes”.

Grooming: La IA, un peligroso aliado para el acoso a niños en las redes, y otros datos preocupantes. Foto: Gentileza (Imagen ilustrativa)

Además, 2 de cada 3 conversaciones entre NNyA y desconocidos son sexualizadas, mientras que 1 de cada 3 víctimas son niños y adolescentes varones, frente a 2 de cada 3 que son niñas y adolescentes mujeres.

De la totalidad de las solicitudes recibidas y referidas material de desnudez, 73,3% fueron solicitadas por parte de personas desconocidas, 3,3% más alto que en la misma medición de 2022. Por consiguiente. 26,7% de los casos, el groomer (quien comete el delito de Grooming) se encuentra vinculado con la víctima.

Seguí leyendo