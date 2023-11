Tras dos años de dolor, operaron a la mendocina que aguardó la cirugía postrada y con depresión

“Gracias a Dios me operaron”. Así lo comunicó a Los Andes Silvana Lardet, la mendocina que fue noticia por haber esperado más de dos años por una cirugía que consistía en un reemplazo de cadera. Silvana venía sufriendo serios problemas de salud y consecuencias graves por no poder ser intervenida a raíz de una sucesión de hechos burocráticos.

La cirugía se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en el Hospital Central. Distintas situaciones, entre ellas la pandemia, el paro de anestesistas, la falta de insumos médicos y la falta de autorización con su obra social la estaban llevando al colapso.

El inicio de su historia fue el 2 de mayo de 2012 cuando en el cruce del carril Maza y Alsina, en Luzuriaga, Maipú, sufrió un accidente con su moto. Habían pasado nada menos que 10 años y nunca imaginó todas las peripecias que iba a atravesar a partir de ese día, la mayoría relacionados con las distintas crisis que vive el país.

Sostén de hogar y madre de familia, Silvana estaba prácticamente postrada en su casa, con sobrepeso y depresión.

“La cirugía inicial estaba prevista para el 3 de mayo de 2021. Es casi un chiste. Pasaron más de dos años y necesito el reemplazo de cadera porque el dolor es insoportable y vivo medicada, amén de otros problemas que me trajo, como depresión. Tuve que trasladar mi cama al comedor porque, de lo contrario, quedaba aislada en mi cuarto”, relató a Los Andes algunos meses atrás.

“Parece una maldición, pero sé que ahora el país sufre otro tipo de problemas: falta de importación, falta de precios, de insumos médicos. Esto es una rueda que nunca termina de dar vueltas”, puntualizó la mujer.

Su último reclamo había sido el 7 de agosto. En diálogo con Los Andes había anticipado que iniciaría acciones legales por abandono de persona. “Ya no sé a qué responden las demoras porque a esta altura en el país sucede de todo”, había opinado en ese entonces. Hasta antes de mayo de 2021 al menos Silvana podía moverse en colectivo. Pero hasta la fecha de la cirugía permanecía obligadamente en su casa, no podía trabajar ni a tomar aire a una plaza. “Eso implica tomar un taxi o un remís y son valores que no puedo afrontar, que prefiero conservar para cuando debo trasladarme a una consulta médica o al hospital a retirar la medicación”, había señalado.

Silvana había sufrido un accidente del que se salvó de milagro. “Dos de mis tres hijos, en ese entonces eran muy pequeños y se encargaban de preparar la medicación para pasarla al suero y colocarlo en el catéter. Mi único hijo varón salió a trabajar para colaborar en la casa”, recordó.

Silvana tiene 45 años, vive en Las Heras y el dolor más insoportable lo sentía en el fémur derecho. Tras años de reponerse y volver al quirófano, la fecha estipulada para reemplazar su cadera era el 3 de mayo de 2021. Pero sucedió un conflicto gremial con los anestesistas y la operación tuvo que suspenderse. En aquel momento se postergaron numerosas cirugías y se aprobó la emergencia en el rubro. El calvario empezó ese día.

Silvana había logrado que Profe -así se llamaba la obra social ese año- le otorgara la prótesis, que había llegado dos semanas antes. También se había realizado todos los estudios prequirúrgicos de rigor.