Gratis y en un minuto: los trámites provinciales del Registro Civil de Mendoza ya no tienen costo

En un contexto donde cada peso cuenta, una medida de alivio e impacto directo en el bolsillo empezó a regir para los mendocinos . Los trámites provinciales que se realizan en el Registro Civil de Mendoza , ya sea de forma presencial o virtual, pasaron a ser completamente gratis .

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La medida forma parte de un plan más amplio de desburocratización del Estado mendocino que, entre 2024 y 2025, logró eliminar 800 tasas gubernamentales. Es que en 5 años se pasó de 1.800 a 1.000, casi la mitad.

Nacimientos, matrimonios y defunciones , pueden hacerse sin pagar nada, pero más aún, desde el gobierno destacan que ahora muchos trámites pueden hacerse desde la comodidad de la casa y en un minuto.

Aunque hace tiempo viene trabajando en ello, el último tiempo el Gobierno de Mendoza ha fortalecido acciones con una intención: lograr concentrar trámites e información en la aplicación Mendoza por Mi y es allí donde pueden tramitarse de forma digital.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, detalló a Los Andes el alcance de los cambios que comenzaron en 2024 en otras áreas, pero que se enfocaron en el Registro Civil desde 2025.

edad para casarse Gratis: nacimientos, matrimonios, defunciones y otros trámites son sin costo en el Registro Civil de Mendoza WEB

Detalló cuáles son los códigos específicos que dejaron de cobrarse y cómo impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Gratis: ¿Qué trámites se pagan y cuáles no?

Es fundamental hacer una distinción minuciosa para evitar confusiones: la gratuidad rige exclusivamente para los trámites de órbita provincial. "Ya ningún trámite de los que son provinciales paga tasas”, aseguró el funcionario. Y dio como ejemplo un caso frecuente para hacer la salvedad. En el Registro Civil, por ejemplo, también se tramita el DNI pero es un trámite nacional, no es la provincia la que lo emite sino la Nación, a través del el RENAPER. Es por eso que esa gestión mantiene un pago.

¿Qué pasa con la inscripción de nacimientos, matrimonios o defunciones? Estos son algunos de los trámites más frecuentes y son gratuitos. En esos casos, la gestión se mantiene como siempre, y Mema dio como ejemplo que los nacimientos se gestionan en el hospital y los matrimonios en las oficinas.

Pero por otra parte, está la opción de solicitar partidas, el certificado actualizado de los trámites ya hechos, como una partida de los casos antes mencionados. Estos no solo son gratuitos. La gran ventaja, además del ahorro económico, es la velocidad. Para quienes realizan el pedido a través de la web mediante la aplicación Mendoza por Mí, el tiempo de espera se pulverizó: "La pedís y la tenés certificada en menos de 1 minuto", aseguró el funcionario.

Estas son las que el ciudadano necesita presentar ante alguna institución, por ejemplo, para salir del país con hijos menores o en la escuela.

Un ahorro para los mendocinos

Para tener una idea, hasta el 31 de diciembre de 2024 se cobraba por el acta de nacimiento, matrimonio y defunción por la web $2.030 y presencial, $2.030. hay que tener en cuenta que se trata de valores de hace un año y medio.

Otros ejemplos son la Inscripción del régimen patrimonial que costaba $17.160, la inscripción de divorcio, $3.960, cada testigo en el casamiento $11.330.

El Registro Civil agregó trámites para realizar vía web Gratis: nacimientos, matrimonios, defunciones y otros trámites son sin costo en el Registro Civil de Mendoza

En cuanto al impacto fiscal, la eliminación de estas tasas significó que el Estado provincial dejará de percibir más de $156 millones durante el año pasado en concepto de trámites del Registro Civil.

Para dimensionar el impacto, el ministro brindó el detalle fino de la recaudación que se resignó en 2025 para aliviar a los usuarios:

Código 221 (Certificación de actas): Se dejaron de cobrar $41.239.000.

Código 224, apartado 3 (Testimonios de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial): Se dejaron de cobrar $57.629.880.

Código 896, apartado 24 (Partidas web con firma digital): Se dejaron de cobrar $57.539.920.

La aplicación de Mendoza para hacer trámites

Aunque es algo en lo que se trabaja hace tiempo, el último tiempo el Gobierno de Mendoza busca fortalecer el uso de la aplicación Mendoza por mí, y unificar allí la disponibilidad de trámites posibles y la información disponible para que puedan acceder los ciudadanos con más facilidad. De hecho, la última medida al respecto fue la semana pasada, cuando se anunció que se concentrará allí la información del desempeño y trayectoria de los alumnos de todos los niveles de Mendoza, contenidos hoy en el sistema GEI.

Mendoza x Mí permite gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o aplicación. Es el canal directo entre los mendocinos y el Estado provincial, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

“A través de la plataforma, los ciudadanos pueden acceder a certificados del Registro Civil, solicitar beneficios, gestionar turnos para salud o educación, realizar pagos de tasas y consultar notificaciones oficiales. Todo está integrado en un sistema único, centralizado y seguro”, detalló el gobierno.

Mema destacó que hay más de 3.000.000 de visitas por mes en la aplicación y hay más de 170 trámites que se hacen por ahí. El ministro de Gobierno hizo hincapié en que se viene profesionalizando el Estado desde hace 10 años y que se ha puesto la información a disposición del ciudadano.

“Hoy, la interacción de los ciudadanos con el Estado en todos sus niveles se puede hacer a través de una aplicación, a través de una página web”, subrayó.

El gobernador Alfredo Cornejo sumó: “Hay 450.000 personas que tienen bajada la aplicación Mendoza por mí, de los potenciales 2.000.000”. Lo consideró un gran avance y dijo que se apunta a que sea lo más masiva posible porque es un “gran facilitador para los ciudadanos”.

Cómo funciona “Mendoza Por Mí”, la app para hacer trámites digitales y que ya tiene 80.000 usuarios. Foto: Archivo Los Andes. Cómo funciona “Mendoza Por Mí”, la app para hacer trámites digitales. Foto: Archivo Los Andes.

“Esas son 3.000.000 de interacciones que en años anteriores no se hacían, o se hacían manualmente, se venía por mostrador al estado”, apuntó Cornejo.

Mema agregó que se puede acceder a cualquier información a través de Mendoza por mí, y se puede hacer en minutos trámites que antes llevaban meses.

“Nuestra intención es poder poner toda la información que hemos ido tomando y que procesamos a la hora de tomar decisiones. Lo hacemos en el transporte público, lo hacemos al momento de definir qué horas son las importantes, lo hacemos al definir cuáles son los incentivos en la educación, exponerlo a favor de la ciudadanía. Lo hicimos en su momento en la aplicación cuando subo que tiene 1.000.000 de usuarios hoy”.

Qué servicios y trámites pueden gestionarse en la aplicación

Trámites y documentos digitales : solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y otros documentos.

: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y otros documentos. Turnos inteligentes : elección de oficina, día y hora, con posibilidad de reprogramar en pocos pasos.

: elección de oficina, día y hora, con posibilidad de reprogramar en pocos pasos. Mi Educación: consulta de calificaciones, asistencia, horarios de cursado, certificados, materias y libretas digitales.

consulta de calificaciones, asistencia, horarios de cursado, certificados, materias y libretas digitales. Pagos on-line: pago de tasas provinciales con múltiples métodos y vinculación automática con los trámites correspondientes.

pago de tasas provinciales con múltiples métodos y vinculación automática con los trámites correspondientes. Gestión familiar y jurídica: administración de gestiones para menores o personas jurídicas desde una misma cuenta.

administración de gestiones para menores o personas jurídicas desde una misma cuenta. Salud pública digitalizada: acceso al historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.

acceso al historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional. Notificaciones en tiempo real: avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.

avisos sobre trámites, alertas educativas y comunicados oficiales. Asistente virtual inteligente: un bot que responde consultas y guía a los usuarios paso a paso.

Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación Mendoza por Mí desde Google Play o App Store. El registro es gratuito y la validación de identidad puede realizarse de manera 100% digital o presencial en la Casa de Gobierno. Cada cuenta es personal, segura e intransferible.

Un plan a largo plazo que va más allá del Registro Civil

Aunque el alivio en el Registro Civil comenzó a aplicarse con fuerza en 2025, responde a un proceso de ordenamiento que lleva un lustro. "La reducción de la cantidad de tasas activas se ha bajado en casi la mitad en 5 años, pero en los últimos dos hemos hecho la reducción de tasas directas", puntualizó Mema, señalando que la provincia pasó de tener 1.800 tasas a 1.000.

Esta "limpieza" de códigos obsoletos y trabas burocráticas también se extiende a otras dependencias muy utilizadas por los mendocinos, como la Subsecretaría de Trabajo, Defensa del Consumidor y la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ). En esta última, por ejemplo, se redujo a la mitad el costo para constituir Sociedades Anónimas por Acciones Simplificadas (SAS) y los plazos de resolución bajaron a un rango de entre 24 y 48 horas.

"Entre la digitalización, estamos tratando de eliminar trámites y eliminar tasas con los trámites, y eliminar algunas tasas de trámites que no eliminamos", concluyó el ministro, ratificando el rumbo hacia un Estado más ágil y menos costoso para el ciudadano común.