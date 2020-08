González García: “Estamos negociando con lo seis productores de la vacuna contra el Covid-19”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reveló este martes que el Gobierno está “negociando” con los seis países que intentan producir una vacuna contra el Covid-19 para que la Argentina tenga las dosis necesarias disponibles ni bien salga el producto al mercado.

“Estamos buscando alternativas con toda velocidad. Yo no hablo mucho de ello, pero estamos negociando con todos los productores, con los seis que van en punta por la vacuna. Excluyo a Rusia porque no se nada. Hace cuatro días preguntamos a su embajada y nos dijeron que no tenían información”, dijo González García.

Consideró que esa respuesta de la embajada de Rusia en Buenos Aires al Gobierno puede responder a que el hallazgo de la vacuna es también parte de “una carrera geopolítica y con resonancia” internacional.

Aclaró que el Gobierno nacional está intentando mantenerse al margen de esas disputas, pero sí estar en carrera para que los argentinos tengan “cuando antes” la vacuna. Por lo que insistirá para tener información del hallazgo ruso vía su embajada.

Sputnik V es el nombre elegido por Rusia para comercializar la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por científicos de ese país y cuyo registro fue anunciado sorpresivamente este martes por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Horas después se supo que esa primera vacuna registrada contra el coronavirus será producida en Brasil, luego de un acuerdo que suscribirá la administración de Jair Bolsonaro con Rusia.

González García señaló que el Gobierno argentino ya tomó la decisión de que la vacuna será “gratuita para todos” en el país cuando esté disponible, por lo que se está buscando precios que puedan ser afrontados por el Estado nacional.

Asimismo, dijo que como parte de esas negociaciones se está buscando que haya “transferencia de tecnología” de los países productores, para que laboratorios radicados en suelo argentino puedan fabricar la vacuna.

“Intentamos también que Argentina tenga la capacidad de producir para no tener los vaivenes que tienen los países que no tienen producción de algún medicamento o alguna vacuna específica como esta”, dijo en declaraciones a Radio 10.

El ministro de Salud de la Nación agregó que como es un volumen “tan grande” de vacunas que necesitará la Argentina, está negociando con varios países que se disponen a tener la vacuna para asegurarse “un buen volumen de entrada”.

Evitó por otro lado revelar el consejo que él y el comité de expertos infectólogos darán al presidente Alberto Fernández, al gobernador bonaerense Áxel Kicillof y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sobre qué hacer en el Área Metropolitana de Bueno Aires.

“Siempre tomar una decisión es difícil porque no hay el clima que había al principio. Pero por otro lado, el Presidente está dispuesto a pagar cualquier costo político para preservar la vida”, afirmó.