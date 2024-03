Gisela, la pediatra mendocina que se convirtió en influencer en las redes por sus didácticos y divertidos videos

Desde sus orígenes, la medicina siempre ha parecido estar situada sobre un pedestal. Uno de esos en los que, quienes estudiaron y se especializan en el tema, parecieran hablarles desde la altura a los demás y, por momentos, mirando hacia abajo. Sin embargo, la pediatra mendocina Gisela Dibiagi (37), y en sintonía con la modernidad, rompió todos los esquemas para dejar eso atrás.

Y es que la profesional, quien además se ha especializado en puericultura y crianza, se ha convertido en una verdadera celebridad en las redes sociales, una influencer en temas de pediatría bien podría decirse.

“El desafío fue lograr bajar la medicina de la idea de algo difícil. A nosotros nos enseñan con idioma y terminología médica, y entre colegas hablamos así, como para marcar la diferencia. Pero lo que el paciente necesita es que el médico le explique algo que entienda, ya sea un diagnóstico, un tratamiento o cualquier cosa”, describe la extrovertida y didáctica especialista, quien tiene más de 19.000 seguidores en Instagram y más de 8.000 seguidores y 45.000 likes en TikTok.

“Me planteé cambiar la terminología y pensar, por ejemplo, en cómo decir bronquio en idioma que se pueda entender. Entonces le explico a la gente que es una parte del cuerpo, que tiene forma de tubito, y todo así. Empecé a leer mucho más y a bajarlo en idioma para la gente”, cuenta la especialista, quien en 2018 tuvo su primer acercamiento a las redes sociales con esta finalidad. Y quien, desde entonces, se embarcó en un viaje de ida.

La pediatra ya ha escrito y tiene disponibles a la venta, de manera online, cuatro e-books donde ha plasmado todos sus conocimientos de su carrera, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, su posterior residencia y puesto en el Hospital Humberto Notti y su experiencia en consultorios.

“Me encanta escribir, por mí sería escritora claramente. Y, como escribo mucho desde mi área, empecé a hacer e-books para vender. Arranqué hace un año con todo lo que venía escribiendo”, se sincera.

DOC FLUENCER

En 2016, Gisela Dibiagi completó su especialidad en Pediatría y ese mismo año comenzó a trabajar completando guardias en el Notti y, además, trabajando en centros de salud. “Trabajaba todo el día”, reconoce con una sonrisa en su rostro, sonrisa que evidencia que no extraña para nada ese ritmo de vida.

Además, Gisela fue madre cuando estaba terminando la facultad, por lo que a sus labores profesionales se sumaban la crianza de su hijo. Sin embargo, nunca dejó de estudiar ni de prepararse.

“Soy muy ñoña, me encanta estudiar y es algo que realmente disfruto. Y se me hacía difícil estar en el ambiente del hospital, notaba que la formación se estaba estancando, y –en simultáneo- proliferaban los cursos y la formación online”, cuenta la doctora Dibiagi.

Hace poco menos de 6 años, en 2018, Gisela escribió un primer posteo en redes sociales y donde intentó describir algo más elaborado sobre su profesión. “Todavía no tenía mucha idea de las redes sociales ni nada”, confiesa.

Ese fue el momento bisagra para la pediatra quien, desde entonces, empezó a exponerse cada vez más en las redes, de forma intencional.

“Quería llegar a la gente y dar un control de salud diferente, que no sea solo ‘pesar y medir’, que es lo que se cree que hacen los pediatras. Y empecé a notar que me encantaba hablar, dar charlas. La comunicación fue algo que siempre me gustó. Incluso, en la facultad disfrutaba más de los exámenes orales que de los escritos

A partir de ese momento, cada vez más gente comenzó a seguir a Gisela Dibiagi en las redes, pero también a buscarla en el consultorio para consultas particulares. También inició con una seguidilla de videos compartidos, vivos en las redes y hasta comunicaciones con especialistas de Buenos Aires.

“El médico pediatra sale con mucho conocimiento de la especialidad, en temas referidos a cuidados críticos. Pero en pediatría ambulatoria no hay tanta formación. Y yo sentí que educaba a la familia, y que era lo que más me gustaba. Iban padres a verme y yo estaba una hora criando en lactancia, en todo. Incluso, muchos padres iban después de haber estado en una consulta de 15 minutos con otro colega, y aclaraban todas las dudas conmigo”, cuenta la profesional de la salud.

ESPECIALIZACIONES

Ya habiendo descubierto su ágil desenvolvimiento en las redes y explorando un universo que no dejaba de resultarle fascinante, a comienzos de 2020 se declaró la pandemia de Coronavirus. Y, en ese momento Gisela Dibiagi cayó en la cuenta de que necesitaba seguir preparándose.

“Me especialicé en puericultura y crianza, todo on line. Fueron 3 años y me di cuenta de que en Mendoza estamos muy cortos co la formación y que en otros lugares hay más posibilidades. Toda esta carrera la hice mientras trabaja, criaba y me divorciaba “, agrega, de nuevo entre risas.

Poco a poco, en simultáneo, la pediatra fue encantándose y familiarizándose más y más con las redes sociales, a tal punto de que el año pasado sumó a si equipo a alguien que la asesora en el tema de redes sociales y la imagen.

Más allá de su fuerte presencia en las redes sociales, Gisela mantiene la atención a sus pacientes de manera presencial (aunque ha sumado consultas virtuales).

“El médico tiene que tener redes sociales, son parte de la vida y le aportan mucho más a las personas, para que vean si un profesional está actualizado o no. Y a uno lo obliga a seguir formándose, porque la gente empieza a captar. Ya no quiere un robot de guardapolvo blanco que le dé un medicamento, le diga cosas difíciles de entender y se vaya. Quiere un ser humano, y eso –como profesional- te permite actuar empáticamente y poder explicar. Y la gente se va a sentir a gusto, todo eso aporta al

LA DIFÍCIL SITUACIÓN LOCAL

Si bien la mayoría de los videos de Gisela Dibiagi en sus redes sociales tienen que ver con explicaciones didácticas, consejos y detalles referidos puntualmente a la pediatría (y hasta recetas) y a aspectos de la salud, hace unos días compartió una secuencia distinta.

Con un tono que combina la resignación, la impotencia y la bronca, Gisela contó que inició todos los trámites para viajar periódicamente a Chile a trabajar en el país trasandino.

“La situación sanitaria en Mendoza está complicada y yo Venía gestando desde hacía bastante la situación de irme a trabajar a Chile. Pero divorciada y con un hijo chiquito, se me complica irme a vivir allá, por lo que voy a ir y volver para trabajar”, describe la especialista a Los Andes.

Los altos costos de vida en Mendoza y en Argentina, sumado a lo mal remunerado de la actividad precipitaron esta decisión. Y Dibiagi ya inició hasta los papeles para irse a trabajar a Chile.

“Las guardias no son redituables económicamente en Mendoza, hay pocos médicos de guardia y pocas guardias abiertas. Con las prepagas no se puede trabajar, mientras que en la salud privada tampoco. Porque, para que sea rentable y rinda monetariamente de acuerdo a lo que se paga, habría que hacerlos en 15 minutos, y es imposible. Al menos un control bien hecho”, sigue la doc.

Respecto a las prepagas, indicó que pagan cada 3 meses –por lo menos- y que lo que llega para que puedan destinar a su costo de vida es muy poco, ya que se va casi todo en alquiler.

“De lo que paga la prepaga no te queda casi nada. No se puede trabajar ni en la salud pública ni en privada. Y la gente tiene cada vez menos dinero, o, como paga mucho de prepaga, no quiere sacar extra. No se puede seguir trabajando así acá, lamentablemente”, concluye.

Cómo seguir a Gisela Dibiagi

Instagram: @dragiseladibiagi

TikTok: @dragiseladibiagi

Facebook: giseladibiagi86