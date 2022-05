Furor por la fiesta swinger: los detalles de cómo fue y quiénes asistieron

La ciudad misionera de Posadas fue sede de una fiesta swinger (intercambio de parejas), que desató furor en la provincia norteña ante el nivel de participación y los detalles revelados al respecto.

El evento, realizado el fin de semana pasado en la capital de Misiones, cumplió con todas las expectativas de la organización, según dijo el consultor de sexo Augusto Labella.

“Fue una fiesta muy afectiva, del afecto, del sentir. Todo el tiempo se generó un ambiente de comodidad y muchísima cordialidad y esto es fundamental para hablar de sexualidad”, aseguró el hombre en diálogo con el medio local Misiones Online.

Una fiesta swinger se volvió un fenómeno de participación en Misiones (Imagen ilustrativa / Web)

“Vivimos una pandemia muy dura y tenemos la necesidad de buscar lugares y momentos donde podamos explorar y charlar con un otro semejante”, resaltó el organizador de la fiesta swinger.

Cómo fue la fiesta swinger de Posadas

Labella dio algunos detalles de la fiesta swinger celebrada el fin de semana y la diferenció de una orgía, debido a las críticas que surgieron de algunos sectores de la población.

El encuentro contó con servicio gastronómico y bar, así como espacio de discoteca y habitaciones privadas con roomservice. También hubo un sexshop disponible. Durante el evento también se organizaron charlas, juegos y asesoría sexual.

Explicó que una fiesta swinger “comienza como el intercambio de parejas y se trata de eso justamente, de un ida y vuelta, un vaivén, donde una pareja establecida que se conoce, que tiene mucha comunicación, que esta hace años y tiene muchas vivencias, toma la iniciativa de juntarse con otra gente para conocerse y, en tal caso refrescar sus prácticas sexuales”.

En ese sentido, el organizador señaló las diferencias con una orgía. “Cada evento tiene una finalidad en sí misma y el único evento que tiene como fin la práctica sexual es la orgía. Por eso, en termino académicos, las orgías son reuniones de gente con fines sexuales y que buscan únicamente el placer sexual entre quienes participan”, precisó, al decir que en los encuentros swingers las personas “buscan conocerse, charlar y acercarse a la vida de los otros y después pautan”, no es exclusivamente una fiesta sexual.

Sobre los cuestionamientos, Labella apostó por el entendimiento y la tolerancia: “Está perfecto y sigan así (con ese pensamiento), no hay problema, no todos compartimos las mismas ideas, la misma posición política, la misma filosofía de vida, la misma religión, moral, tabúes y miedos. Está bien no compartir, no estar de acuerdo y discutir. Solamente no hay que ser dañino con el otro y hay que respetar a las otras personas”.

Quiénes asistieron a la fiesta swinger de Posadas